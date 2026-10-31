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പ്ലാൻ റെഡി, ഇനി കളി മാറും! വരുന്നത് ആറിലധികം പുത്തൻ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ, സ്ഥിരീകരിച്ച് നത്തിങ്
ഈ വർഷം കമ്പനി മൂന്ന് മോഡലുകളാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 2027-ൽ ആറിലധികം ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കാനാണ് പദ്ധതി.
Published : October 31, 2026 at 1:13 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അടുത്ത വർഷമാവുമ്പോഴേക്കും കൂടുതൽ ഉത്പ്പന്നങ്ങളുമായി വിപണിയിലെത്താനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനിയായ നത്തിങ്. 2026ൽ മൂന്ന് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണ് ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിപണികളിൽ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. 2027ൽ ആറിലധികം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വിപണിയിലെത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടിരിക്കുന്നത്.
ഫോൺ (4a), ഫോൺ (4a) പ്രോ, ഫോൺ (4b) എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോണുകളാണ് നത്തിങ് ഈ വർഷം ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 2026ന്റെ ആരംഭത്തിൽ ഫോൺ (4a) സീരീസ് എത്തിയതിന് പിന്നാലെ, താരതമ്യേന വില കുറഞ്ഞ ഫോൺ (4b) കൂടി വിപണിയിലെത്തി. ഇതിന്റെ 6GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന മോഡൽ ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ടിൽ 29,999 രൂപയ്ക്കാണ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയത്.
ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് വിഭാഗത്തിൽ നത്തിങ് ഈ വർഷം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കിയിട്ടില്ല. ആഗോളതലത്തിൽ റാം (RAM), സ്റ്റോറേജ് ഘടകങ്ങളുടെ വിലയിലുണ്ടായ വർധനവ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളുടെ വിലയെ ബാധിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥാപകൻ കാൾ പെയ് നേരത്തെ തന്നെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഉത്പ്പാദനച്ചെലവിലുണ്ടായ വർധനവ് കാരണം, 2026ൽ ഒരു ഹൈ-എൻഡ് ഉപകരണം പുറത്തിറക്കുന്നത് കമ്പനിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം പ്രായോഗികമായിരുന്നില്ല.
നത്തിങിന്റെ ഉപ-ബ്രാൻഡായ സിഎംഎഫും ഈ വർഷം സ്മാർട്ട്ഫോണുകളൊന്നും പുറത്തിറക്കിയില്ല. എന്നാൽ ഇക്കാലയളവിൽ ഇരു ബ്രാൻഡുകളും ചേർന്ന് നിരവധി പുതിയ ഓഡിയോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വിപണിയിലെത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ 2027-ലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
Excited for next year - we will double down with more than twice the number of smartphone launches. And even more excited to give our community members a sneak peek and get their thoughts and feedback early on. It's great that we have started this new Co-creation Program. Which city next?— Akis Evangelidis (@AkisEvangelidis) October 30, 2026
2027-ലേക്കുള്ള പദ്ധതികൾ
നത്തിങ് സഹസ്ഥാപകനും ഇന്ത്യ പ്രസിഡന്റുമായ അക്കിസ് ഇവാഞ്ചലിഡിസ്, 2027ലേക്കുള്ള കമ്പനിയുടെ പദ്ധതികൾ എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചു. ഈ വർഷം പുറത്തിറക്കിയതിനേക്കാൾ ഇരട്ടിയിലധികം ഫോണുകൾ അടുത്ത വർഷം അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം സ്ഥിരീകരിച്ചു. അതായത്, കുറഞ്ഞത് ആറ് പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ വരാനിരിക്കുന്നു എന്നർത്ഥം. എങ്കിലും വരാനിരിക്കുന്നത് ഏത് ഫോണുകളാണെന്നോ, ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റ് പ്രത്യേക വിവരങ്ങളോ ഇതുവരെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. എന്നിരുന്നാലും, കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്കും സാധാരണക്കാരിലേക്കും എത്തുന്നതിനായി വില കുറഞ്ഞ മോഡലുകൾ കൂടുതലായി പുറത്തിറക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനമെന്ന് സൂചനയുണ്ട്.
'നത്തിങ്' കോ-ക്രിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം
ഡൽഹിയിൽ നത്തിങ് ഉടൻ തന്നെ 'കോ-ക്രിയേഷൻ പ്രോഗ്രാം' സംഘടിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. 2027-ൽ പുറത്തിറക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ നേരത്തെ കാണാനുള്ള സവിശേഷ അവസരം ഈ പരിപാടിയിലൂടെ കമ്പനിയുടെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അംഗങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും. പങ്കെടുക്കുന്നവർക്ക് അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമ്പനി ടീമുമായി നേരിട്ട് പങ്കിടാനും അവസരമുണ്ടാകും. എന്നാൽ പരിമിത എണ്ണം ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കാനാവൂ എന്ന് നത്തിങ് അറിയിച്ചു. പങ്കെടുക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് നത്തിങ് കമ്മ്യൂണിറ്റി വെബ്സൈറ്റ് വഴി അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്.
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