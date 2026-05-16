ETV Bharat / automobile-and-gadgets
അഡ്വഞ്ചർ വിഭാഗത്തിലേക്ക് നോർട്ടന്റെ 'അറ്റ്ലസ്' വരുന്നു; ഇന്ത്യയിലെ എൻട്രി 2026ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ
2026ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ ലോഞ്ച് ചെയ്യാനാണ് സാധ്യത. അറ്റ്ലസിനൊപ്പം നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസ് ജിടി, നോർട്ടൺ മാങ്ക്സ് ആർ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സൂപ്പർബൈക്ക് എന്നിവയും പുറത്തിറക്കും.
Published : May 16, 2026 at 5:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ബ്രിട്ടീഷ് ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ നോർട്ടന്റെ മിഡ്-സൈസ് അഡ്വഞ്ചർ ടൂറിങ് മോട്ടോർസൈക്കിളായ 'അറ്റ്ലസ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. പുതിയ നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസ് പൂർണ്ണമായും ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കാനുള്ള ഒരുക്കങ്ങളും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 2026ന്റെ രണ്ടാം പകുതിയോടെ ഇത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
മാത്രമല്ല, നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസിനൊപ്പം നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസ് ജിടി, നോർട്ടൺ മാങ്ക്സ് ആർ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സൂപ്പർബൈക്ക് എന്നിവയും പുറത്തിറക്കും. വരാനിരിക്കുന്ന അറ്റ്ലസ് മോഡലിന്റെ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകൾ കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഏകദേശം 68-70 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 585 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്തേകുക എന്ന് റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.
പൂർണ്ണമായും ഹൊസൂർ പ്ലാന്റിൽ തന്നെ നിർമ്മിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ നോർട്ടൺ മോഡലായിരിക്കും നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസ് എന്ന് സ്പെയിനിലെ നോർട്ടൺ മാങ്ക്സ് ആർ പ്രസ്സ് റൈഡിനിടെ ടിവിഎസ് മോട്ടോർ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചതായി മാധ്യമ റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. ബിഎംഡബ്ല്യു എഫ് 450 ജിഎസ് പോലെ ഒരു പ്രത്യേക അസംബ്ലി ലൈനിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസ് നിർമ്മിക്കുക. കാസ്റ്റ് അലോയ് വീലുകളുള്ള ബൈക്കിന്റെ ജിടി പതിപ്പ് ഉൾപ്പെടെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങൾ നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസിൽ വിപണിയിലെത്തും.
ലഭ്യമായ സവിശേഷതകൾ
8 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഡിസ്പ്ലേ, കീലെസ് ഇഗ്നിഷൻ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന സസ്പെൻഷൻ, ഒന്നിലധികം റൈഡ് മോഡുകൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രീമിയം സവിശേഷതകളോടെയാണ് പുതിയ നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസ് പുറത്തിറക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സൂപ്പർബൈക്കായ മാങ്ക്സ് ആർ പോലെ, അറ്റ്ലസിലും 6-ആക്സിസ് ഐഎംയു ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇത് കോർണറിങ് എബിഎസ്, കോർണറിങ് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, സ്ലൈഡ് കൺട്രോൾ, വീലി കൺട്രോൾ, കോർണറിങ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ തുടങ്ങിയ നൂതന സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ പിന്തുണയ്ക്കും.
ഹൊസൂരിൽ നിർമ്മിക്കുന്ന നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസ് ബൈക്കുകൾ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇന്ത്യൻ റോഡുകളിൽ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത് കണ്ടിട്ടുണ്ടെന്ന് ടിവിഎസ് മോട്ടോർ സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇന്ത്യയിലെ നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസിന്റെ എക്സ്-ഷോറൂം വില ഏകദേശം 6 മുതൽ 6.5 ലക്ഷം രൂപ വരെയാകാനാണ് സാധ്യത.
ടിവിഎസ് മോട്ടോർ കമ്പനിയുടെ വിദേശ നിർമ്മാണ സൗകര്യം ഉപയോഗപ്പെടുത്തി നോർട്ടൺ അറ്റ്ലസിന്റെ നിർമ്മാണം മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്കും വ്യാപിപ്പിക്കാം. ഇന്ത്യയ്ക്ക് പുറത്ത് ടിവിഎസിന് രണ്ടിടങ്ങളിൽ പ്രധാന നിർമ്മാണ സൗകര്യങ്ങളുണ്ട്. ഒന്ന് ഇന്തോനേഷ്യയിലെ കരവാങ്ങിലും മറ്റൊന്ന് യുകെയിലെ വെസ്റ്റ് മിഡ്ലാൻഡ്സിലെ സോളിഹുള്ളിലുമാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ കയറ്റുമതിക്കാരിൽ ഒന്നാണ് ടിവിഎസ് മോട്ടോർ. ഇവരാണ് 2020ൽ പ്രശസ്ത ബ്രിട്ടീഷ് മോട്ടോർസൈക്കിൾ കമ്പനിയായ നോർട്ടണിനെ വാങ്ങിയത്.
Also Read:
- പഴയ ബാറ്ററികൾ വലിച്ചെറിഞ്ഞ് മടുത്തോ? നൂറെണ്ണത്തിന് പകരം ഇത് ഒന്ന് മതി! ചാർജ് ചെയ്യാവുന്ന ടൈപ്പ്-സി ബാറ്ററികളുമായി ആംബ്രെയ്ൻ
- ഇവി വിപണിയിലേക്ക് ചുവടുവെയ്ക്കാൻ ടാറ്റ സിയറയും: ലോഞ്ച് 2026 അവസാനത്തോടെ
- ദക്ഷിണേന്ത്യൻ വിപണി പിടിക്കാൻ ടെസ്ല: ബെംഗളൂരുവിൽ ആദ്യ എക്സ്പീരിയൻസ് സെന്റർ തുറന്നു
- 160 സിസി സെഗ്മെന്റിൽ ഹോണ്ടയ്ക്ക് പുതിയ സ്കൂട്ടർ? 'എയർബ്ലേഡ്' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലേക്ക്