1.43 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, ഫുൾ ചാർജിൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ്: നോയ്സിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചിനെ കുറിച്ചറിയാം
ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് ടൂളുകൾ, വോയ്സ് അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ നോയ്സിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചിലുണ്ട്. ഇത് നാല് സ്ട്രാപ്പ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും.
Published : May 9, 2026 at 5:07 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതുപുത്തൻ സ്മാർട്ട്വാച്ചുമായി വെയറബിൾ കമ്പനിയായ നോയ്സ്. കമ്പനിയുടെ സ്മാർട്ട്വാച്ച് ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ 'നോയ്സ്ഫിറ്റ് ഹാലോ 3' സ്മാർട്ട്വാച്ചാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. കമ്പനിയുടെ നോയ്സ് എഐ പ്രോ സിസ്റ്റം വഴി എഐ-പിന്തുണയുള്ള പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ലഭിക്കും.
1.43 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുള്ള റൗണ്ട് ഡയൽ ആണ് ഇതിലെ സവിശേഷതകളിലൊന്ന്. ഹെൽത്ത് ട്രാക്കിങ് ടൂളുകൾ, വോയ്സ് അധിഷ്ഠിത സവിശേഷതകൾ, ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന സ്മാർട്ട് ഡാഷ്ബോർഡ് എന്നിങ്ങനെ മറ്റ് നിരവധി സവിശേഷതകളും നോയ്സിന്റെ പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ചിലുണ്ട്. ഇത് ഒന്നിലധികം സ്ട്രാപ്പ് വേരിയന്റുകളിൽ ലഭ്യമാണ്.
ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് ഉപകരണങ്ങളിൽ നോയ്സ്ഫിറ്റ് ഹാലോ 3 കണക്റ്റ് ചെയ്യാനാവും. പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ എത്ര രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാവുമെന്നും ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
നോയ്സ്ഫിറ്റ് ഹാലോ 3: വില
പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച് ലോഞ്ച് ഓഫറോടെയാണ് വിപണിയിൽ എത്തുന്നത്. ലോഞ്ച് ഓഫറായി 5,499 രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ ഇത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ കാലാവധി അവസാനിച്ചാൽ വില വർധിക്കും. എന്നാൽ ലോഞ്ച് ഓഫർ എപ്പോൾ അവസാനിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. മെറ്റൽ ബ്ലാക്ക്, ലെതർ ബ്രൗൺ, ലെതർ ബ്ലൂ, സിലിക്കൺ ബ്ലാക്ക് എന്നിങ്ങനെ നാല് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.
നോയ്സ്ഫിറ്റ് ഹാലോ 3: സവിശേഷതകൾ
1000 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസുള്ള 1.43 ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് NoiseFit Halo 3-ൽ ഉള്ളത്. ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് സ്ട്രാപ്പ് ലേഔട്ടും ഡയലിന് ചുറ്റും പ്രിസിഷൻ-കട്ട് ഡീറ്റെയിലിങും ഉള്ള ഒരു റൗണ്ട്-ഡയൽ ഡിസൈൻ ഈ സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ ഉണ്ട്. വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ, എഐ വോയ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ, സൂപ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് പിന്തുണ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന നോയ്സ് എഐ പ്രോ സിസ്റ്റം സ്മാർട്ട് വാച്ചിൽ കമ്പനി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.
പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ആൻഡ്രോയ്ഡ് ഉപകരണങ്ങളിൽ OTP-കൾ, റൈഡ് അലേർട്ടുകൾ, ഡെലിവറി നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ തുടങ്ങിയ അപ്ഡേറ്റുകൾ സൂപ്പർ നോട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്ക് നൽകാനാകുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. നിരവധി ഹെൽത്ത് സവിശേഷതകളോടെയാണ് പുതിയ വാച്ച് വരുന്നത്.
അഞ്ച് വിഡ്ജറ്റുകൾ വരെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഒരു കസ്റ്റമൈസബിൾ സ്മാർട്ട് ഡാഷ്ബോർഡും നോയ്സ്ഫിറ്റ് ഹാലോ 3' സ്മാർട്ട്വാച്ചിൽ ഉണ്ട്. മ്യൂസിക് കൺട്രോൾ, AQI അപ്ഡേറ്റുകൾ, ഹൈഡ്രേഷൻ റിമൈൻഡറുകൾ, സ്ലീപ്പ് ട്രാക്കിങ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾക്കായി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വിഡ്ജറ്റുകൾ ചേർക്കാൻ കഴിയും. ആരോഗ്യ, ഫിറ്റ്നസ് ട്രാക്കിംഗിനായി, വാച്ച് വൺ-ടാപ്പ് ഹൃദയമിടിപ്പ് നിരീക്ഷണം, സ്ട്രെസ് ട്രാക്കിങ്, SpO2 നിരീക്ഷണം എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ദിവസം മുഴുവൻ തുടർച്ചയായ ആരോഗ്യ ട്രാക്കിംഗിനെയും സ്മാർട്ട് വാച്ച് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ഇത് Noise Vault-നെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇത് ഉപയോക്താക്കളെ ടിക്കറ്റുകളിലെ QR കോഡുകൾ സ്കാൻ ചെയ്യാൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇതിനായി ഫ്ലൈറ്റ്, മൂവി ടിക്കറ്റുകൾ, സംഗീതകച്ചേരികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവയ്ക്കായുള്ള ടിക്കറ്റുകൾ വാച്ചിൽ സംഭരിക്കാം. ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏഴ് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാൻ നോയ്സ്ഫിറ്റ് ഹാലോ 3ന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
