പത്ത് മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്‌താൽ ആറ് മണിക്കൂർ ഉപയോഗിക്കാം: ആകർഷക ഡിസൈനിൽ നോയ്‌സിന്‍റെ പുതിയ ഇയർബഡ്‌സ്

ഓറം, കാർബൺ, മെർക്കുറി എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിലാണ് നോയ്‌സ് മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2 ലഭ്യമാവുക. ഇതിന്‍റെ പ്രീ-സെയിൽ ആരംഭിച്ചു.

നോയ്‌സ് മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2
Noise Master Buds 2 Launched in India With Bose-Tuned Sound (Noise)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 4:42 PM IST

2 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS) ഇയർബഡുമായി ഇന്ത്യൻ കമ്പനിയായ നോയ്‌സ്. മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് ലൈനപ്പിലെ ഏറ്റവും പുതിയ മോഡലായ 'നോയ്‌സ് മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2' ഇന്നലെയാണ് (ഫെബ്രുവരി 27) പുറത്തിറക്കിയത്. ആറ് മൈക്ക് എൻവയോൺമെന്‍റൽ നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ (ENC) സിസ്റ്റം ഇതിൽ സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 360-ഡിഗ്രി സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു.

ആകർഷകമായ പ്രീമിയം ലുക്കിലാണ് ഈ ഇയർബഡുകൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഓറം, കാർബൺ, മെർക്കുറി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. ഇത് വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട പ്രധാന സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

നോയ്‌സ് മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2: ഇന്ത്യയിലെ വില
ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി നോയ്‌സ് മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2 7,999 രൂപയ്ക്ക് ലഭ്യമാകും. ഓറം, കാർബൺ, മെർക്കുറി എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. ആമസോൺ, റിലയൻസ് ഡിജിറ്റൽ, ക്രോമ, വിജയ്‌ സെയിൽസ്, Gonoise.com എന്നിവ വഴി വിൽപ്പന നടക്കും. പ്രീ-സെയിൽ ആരംഭിച്ചു.

നോയ്‌സ് മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
2025ൽ പുറത്തിറക്കിയ മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സിന്‍റെ പിൻഗാമിയായി ആണ് ട്രൂ വയർലെസ് സ്റ്റീരിയോ (TWS) ഇയർഫോണുകൾ എത്തിയത്. മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2ൽ 10mm PU+ PEEK ഡ്രൈവറുകളും ആറ് മൈക്ക് എൻവയോൺമെന്‍റൽ നോയ്‌സ് ക്യാൻസലേഷൻ (ENC) സിസ്റ്റവും ഉണ്ട്. പുതിയ TWS ഇയർഫോണുകൾ അവയുടെ മുൻഗാമിയുടെ അതേ "സൗണ്ട് ബൈ ബോസ്" ടാഗോടെയാണ് വരുന്നത്. കൂടാതെ 360-ഡിഗ്രി സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോയ്ക്കുള്ള പിന്തുണയും ഉണ്ടാകും.

ബോസ്-ട്യൂൺ ചെയ്‌ത ഓഡിയോ, 51dB വരെ ANC പിന്തുണ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. ഇയർബഡ്‌സിലുള്ള ആറ് മൈക്ക് ENC സിസ്റ്റം കോളുകൾക്കിടയിലുണ്ടാകുന്ന മറ്റ് ശബ്‌ദങ്ങൾ കുറയ്‌ക്കും. കൂടാതെ ഒരു ട്രാൻസ്‌പാരൻസി മോഡും ഇതിലുണ്ട്. ബിൽറ്റ്-ഇൻ സിക്‌സ്-ആക്‌സിസ് IMU സെൻസർ നൽകുന്ന 360-ഡിഗ്രി സ്പേഷ്യൽ ഓഡിയോ പിന്തുണയോടെ ബ്രാൻഡ് TWS ഇയർഫോണുകൾ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഒരു എഐ വോയ്‌സ് അസിസ്റ്റന്‍റ് പിന്തുണയും ഇതിലുണ്ട്. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇതിന് സ്വാഭാവിക ഭാഷാ കമാൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും, ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും, തത്സമയം ടാസ്‌ക്കുകളിൽ സഹായിക്കാനും കഴിയും. കമ്പനി പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഇതിന് സ്വാഭാവിക ഭാഷാ കമാൻഡുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും, ചോദ്യങ്ങളോട് പ്രതികരിക്കാനും, തത്സമയം ടാസ്‌ക്കുകളിൽ സഹായിക്കാനും കഴിയും.

24-ബിറ്റ്/96kHz ബ്ലൂടൂത്ത് സ്ട്രീമിങിനായി LHDC 5.0 ഓഡിയോ കോഡെക്കിനെ മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2 പിന്തുണയ്ക്കും. കൂടാതെ ഡ്യുവൽ കണക്റ്റിവിറ്റി, ഗൂഗിൾ ഫാസ്റ്റ് പെയർ, ഫൈൻഡ് മൈ ഡിവൈസ്, ഇൻ-ഇയർ ഡിറ്റക്ഷൻ, ഹെഡ് ജെസ്റ്റർ കൺട്രോളുകൾ എന്നിവയുമുണ്ട്. നോയ്‌സ് ഓഡിയോ ആപ്പുകളെ ഇവ പിന്തുണയ്‌ക്കും.

ANC ഓണാക്കിയാൽ കേസിനൊപ്പം ആറ് മണിക്കൂർ വരെ മൊത്തം പ്ലേബാക്ക് സമയവും, അല്ലാതെ ആകെ 30 മണിക്കൂറും ലഭിക്കും. വെറും 10 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്‌താൽ ആറ് മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും. മാസ്റ്റർ ബഡ്‌സ് 2ന് സിഗ്നേച്ചർ വിനൈൽ-പ്രചോദിത കേസ് ഡിസൈൻ ആണ് ലഭിക്കുന്നത്. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കാൻ IPX5 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

