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നവീകരിച്ച ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ടെയിൽലാമ്പുകളുമായി നിസ്സാൻ ടെക്റ്റണിന്റെ 7 സീറ്റർ പതിപ്പ് വരുന്നു: വിശദാംശങ്ങൾ
നിസ്സാൻ ടെക്റ്റണിന്റെ 7 സീറ്റർ പതിപ്പ് അടുത്തിടെ പരീക്ഷണയോട്ടത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും മറച്ചുവെച്ച നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
Published : September 25, 2026 at 8:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ മാസത്തിലാണ് നിസ്സാൻ മിഡ്-സൈസ് എസ്യുവി ആയ ടെക്റ്റൺ പുറത്തിറക്കിയത്. റെനോ ഡസ്റ്ററിന്റെ മറ്റൊരു ബ്രാൻഡ് നാമത്തിലെത്തുന്ന റീബാഡ്ജ് ചെയ്ത പതിപ്പാണ് നിസ്സാൻ ടെക്റ്റൺ. ഇതിന്റെ 7-സീറ്റർ പതിപ്പും ഉടൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് നിലവിൽ പുറത്തുവരുന്നത്. 'റീചാർജ് മോഡൽ ഒഫൻസീവ്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് സി-എസ്യുവി വിഭാഗത്തിൽ 7-സീറ്റർ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ റെനോ പദ്ധതിയിടുന്നത്.
നിസ്സാൻ ടെക്റ്റണിന്റെ 7 സീറ്റർ പതിപ്പ് അടുത്തിടെ പരീക്ഷണയോട്ടത്തിനിടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും മറച്ചുവെച്ച നിലയിലായിരുന്നെങ്കിലും ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ സംബന്ധിച്ച ചില പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന സി-എസ്യുവിയെ കുറിച്ച് നിലവിൽ ലഭ്യമായ വിവരങ്ങൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
ഡിസൈൻ
ലഭിക്കുന്ന വിവരങ്ങളനുസരിച്ച്, നിസ്സാൻ ടെക്റ്റണിന്റെ 7 സീറ്റർ പതിപ്പിന്റെ വീൽബേസ് മുൻമോഡലിന് സമാനമായി നിലനിർത്താനാണ് സാധ്യത. എന്നാൽ പരീക്ഷണയോട്ടത്തിനുള്ള വാഹനത്തിൽ ടെയിൽ ലാമ്പുകളുടെ ഡിസൈൻ വ്യത്യസ്തമായാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. റെനോ ഡസ്റ്ററിലേതുപോലെയുള്ള ആകൃതിക്ക് പകരം, മാരുതി വിറ്റാര, മഹീന്ദ്ര XUV900 എന്നിവയിലുള്ളതുപോലെ വശങ്ങളിലേക്ക് നീളുന്ന 'റാപ്പ്-അറൗണ്ട്' ശൈലിയാണ് ഇതിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
നീളമേറിയ സി-പില്ലറാണ് മറ്റൊരു മാറ്റം. ഇതിൽ കൂടുതൽ പരന്ന റൂഫ്ലൈനും വലിയ പിൻ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസിനായി അധിക ഭാഗങ്ങളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വീൽബേസിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തില്ലെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
പവർട്രെയിൻ
നിസ്സാൻ ടെക്റ്റണിന്റെ 7 സീറ്റർ പതിപ്പിൽ സാധാരണ റെനോ ഡസ്റ്ററിലും ടെക്റ്റണിലും ഉള്ളതുപോലെയുള്ള പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് ലഭിക്കുന്നത്. സി-എസ്യുവി ബോഡിയിൽ 7-സീറ്റർ സൗകര്യം നൽകാൻ സിട്രോൺ എയർക്രോസിലൂടെ ശ്രമിച്ചിരുന്നെങ്കിലും വലിയ വിജയം കണ്ടിരുന്നില്ല. എങ്കിലും നിസ്സാൻ ടെക്റ്റണിന്റെ 7 സീറ്റർ പതിപ്പിലൂടെ മറ്റൊരു ശ്രമം നടത്താനൊരുങ്ങുകയാണ് നിസ്സാൻ/റെനോ. അതിനാൽ തന്നെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഇത് വിജയകരമായിരിക്കുമോ എന്ന് കണ്ടറിയേണ്ടതുണ്ട്.
സാങ്കേതിക സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ, നിസ്സാൻ ടെക്റ്റൺ അതിന്റെ സഹോദര മോഡലായ റെനോ ഡസ്റ്ററിന് സമാനമാണ്. ഇതിലും 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ, 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചെറിയ എഞ്ചിൻ 99 ബിഎച്ച്പി പവറും 166 Nm ടോർക്കും ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുമ്പോൾ, വലിയ എഞ്ചിൻ കൂടുതൽ കരുത്തുറ്റതാണ്. ഇത് 161 bhp പവറും 280 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു.
ഈ കാറിലെ രണ്ട് എഞ്ചിനുകൾക്കൊപ്പവും 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സാണ് സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിരിക്കുന്നത്. അതേസമയം, വലിയ പെട്രോൾ എഞ്ചിനൊപ്പം 6-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സും ഒരു ഓപ്ഷനായി ലഭ്യമാണ്. 1.0 ടർബോ എഞ്ചിന് 19.4 kmpl, 1.3 ടർബോ-മാനുവൽ പതിപ്പിന് 17.8 kmpl, 1.3 ടർബോ-DCT പതിപ്പിന് 18.5 kmpl എന്നിങ്ങനെയാണ് മൈലേജ് എന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
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