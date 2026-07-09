ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പ്രീമിയം ലുക്കിൽ നിസ്സാന്‍റെ പുതിയ എസ്‌യുവി: 'ടെക്‌ടൺ' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ

ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, സ്കോഡ കുഷാഖ്, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ എസ്‌യുവികളുമായി ടെക്‌ടൺ മത്സരിക്കും.

NISSAN TEKTON PRICE NISSAN TEKTON FEATURES NISSAN TEKTON ENGINE നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി
New Nissan Tekton SUV launched in India (Photo - Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : July 9, 2026 at 5:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ മിഡ്-സൈസ് എസ്‌യുവി അവതരിപ്പിച്ച് നിസ്സാൻ ഇന്ത്യ. 10.49 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതിന്‍റെ ബുക്കിങുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. താത്‌പര്യമുള്ളവർക്ക് 21,000 രൂപ ടോക്കൺ തുക നൽകി വാഹനം റിസർവ് ചെയ്യാം. ഡെലിവറികൾ 2026 ജൂലൈ 20ന് ആരംഭിക്കും.

പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ റീബാഡ്‌ജ് ചെയ്‌ത പതിപ്പാണ് നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ. പുതുക്കിയ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ അതേ RGMP പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് ഇത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതേ എഞ്ചിൻ, ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകളും ഇതിലുണ്ട്. ഓരോ വേരിയന്‍റിന്‍റെയും വിലയും ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി: വില

വേരിയന്‍റുകൾ1.0 ലിറ്റർ ടർബോ
മാനുവൽ		1.3 ലിറ്റർ ടർബോ
മാനുവൽ		1.3 ലിറ്റർ ടർബോ
DCT
Visia₹10.49 ലക്ഷം------
Visia+₹11.14 ലക്ഷം------
Agency₹11.79 ലക്ഷം---₹14.99 ലക്ഷം
N-Connect₹13.69 ലക്ഷം₹14.99 ലക്ഷം₹16.49 ലക്ഷം
Income₹15.39 ലക്ഷം₹16.39 ലക്ഷം₹17.79 ലക്ഷം
Income+₹16.49 ലക്ഷം---₹18.59 ലക്ഷം
NISSAN TEKTON PRICE NISSAN TEKTON FEATURES NISSAN TEKTON ENGINE നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി
New Nissan Tekton SUV rear profile (Photo - Nissan India)

നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ അതേ വലുപ്പവും ആകൃതിയും നിലനിർത്തുന്നു. എങ്കിലും സ്റ്റൈലിങ് ഘടകങ്ങളിൽ ചില വ്യത്യാസം കാണാം. കാറിന്‍റെ മുൻവശത്തെ പ്രൊഫൈലിന് പുതിയൊരു രൂപം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഇന്‍റഗ്രേറ്റഡ് ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള എൽ-ആകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും ഹുഡിന്‍റെ അടിയിൽ ഒരു ലൈറ്റ്ബാറും ഉണ്ട്. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ഗ്രില്ലിനെ മുഴുവൻ മുൻവശത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ട്രിം സ്ട്രിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് വിഭജിച്ചിട്ടുണ്ട്. താഴത്തെ ബമ്പറിൽ കറുപ്പും വെള്ളിയും നിറമുള്ള പ്ലാസ്റ്റിക് അടങ്ങുന്ന മസ്കുലാർ ലുക്ക് ആണ് ലഭിക്കുന്നത്.

NISSAN TEKTON PRICE NISSAN TEKTON FEATURES NISSAN TEKTON ENGINE നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി
New Nissan Tekton SUV with sunroof (Photo - Nissan India)

റെനോ ഡസ്റ്ററിനോട് സൈഡ് പ്രൊഫൈൽ ആണ് പുതിയ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവിക്കും ലഭിക്കുന്നത്. ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വീൽ ആർച്ചുകൾ, പ്രമുഖ ഫെൻഡർ ഫ്ലെയറുകൾ, ഗ്ലാസ്ഹൗസ് ആകൃതി എന്നിവ സമാനമാണ്. പിൻഭാഗവും റെനോ ഡസ്റ്ററിനോട് സാമ്യമുള്ളതായി കാണപ്പെടുന്നു. ടെയിൽലാമ്പുകളിലും പിൻ ബമ്പറിലും ചില ശ്രദ്ധേയമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ നിസ്സാൻ ടെക്‌ടണിന് 4,348 mm നീളവും 1,815 mm വീതിയും 1,674 mm ഉയരവുമുണ്ട്. 2,657 മില്ലീമീറ്റർ വീൽബേസും 212 mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ഇത് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

NISSAN TEKTON PRICE NISSAN TEKTON FEATURES NISSAN TEKTON ENGINE നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി
New Nissan Tekton SUV interior ( (Photo - Nissan India)

നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടെക്‌ടണിന്‍റെ ഡാഷ്‌ബോർഡ് റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ അടിസ്ഥാന ഡാഷ്‌ബോർഡ് ഡിസൈനിന് സമാനമാണ്. അതിൽ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് സ്‌ക്രീനും വലിയ സെൻട്രൽ ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനും ഉൾപ്പെടുന്നു. വ്യത്യസ്ത ട്രിം ഫിനിഷുകളും അപ്ഹോൾസ്റ്ററി നിറങ്ങളുടെ രൂപത്തിലുള്ള വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം.

പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, പവേർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, ഗൂഗിൾ അസിസ്റ്റന്‍റ് ബിൽറ്റ്-ഇൻ ഉള്ള ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജിങ് പാഡ്, തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ADAS സാങ്കേതികവിദ്യ, ആറ് എയർബാഗുകൾ, ABS, ESC എന്നിവയാണ് സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ.

NISSAN TEKTON PRICE NISSAN TEKTON FEATURES NISSAN TEKTON ENGINE നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി
Seating layout of the new Nissan Tekton SUV (Photo - Nissan India)

നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി: പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ
പുതിയ നിസാൻ ടെക്‌ടോണിന്‍റെ പവർട്രെയിനും അതിന്‍റെ സഹോദര മോഡലായ ഡസ്റ്ററിന് സമാനമാണ്. 1.0-ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ, 1.3-ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. ചെറിയ എഞ്ചിൻ 99 bhp പവറും 166 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. അതേസമയം 1.3-ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 161 bhp പവറും 280 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.

രണ്ട് എഞ്ചിനുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡായി 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. അതേസമയം വലിയ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 6-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്‌ഷനിൽ ലഭ്യമാകും. 1.0 ടർബോ എഞ്ചിന് 19.4 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമതയും 1.3 ടർബോ-മാനുവലിന് 17.8 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമതയും 1.3 ടർബോ-DCT ന് 18.5 കിലോമീറ്റർ ഇന്ധനക്ഷമതയും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, സ്കോഡ കുഷാഖ്, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് തുടങ്ങിയ ജനപ്രിയ എസ്‌യുവികളുമായി ആണ് ഇത് മത്സരിക്കുക.

Also Read:

  1. ഒറ്റച്ചാർജിൽ 117 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, 3 കിലോവാട്ടിന്‍റെ ഊരിവെയ്‌ക്കാവുന്ന രണ്ട് ബാറ്ററികൾ: യമഹയുടെ പുതിയ ഇലക്‌ട്രിക് സ്‌കൂട്ടർ എത്തി
  2. ക്രെറ്റ ഇലക്‌ട്രിക്കിന്‍റെ പ്രാരംഭവില 7 ലക്ഷം രൂപയോളം കുറയും: ചെലവ് കുറച്ച് ബാറ്ററി വാടകയ്‌ക്കെടുത്ത് കാർ സ്വന്തമാക്കാം
  3. ടിവിഎസിനും ഏഥറിനും എതിരാളി: സ്റ്റൈലിഷ് ലുക്കിൽ പുതിയ പെർഫോമൻസ് ഇലക്ട്രിക് സ്‌കൂട്ടറുമായി കീവേ
  4. ഇ-റിക്ഷകൾ ദൂരെ നിന്ന് നിശ്ചലമാക്കി ചൈനീസ് ആപ്പുകൾ, വലഞ്ഞ് ഡ്രൈവർമാർ: ഒടുവിൽ പിടി വീണു, രണ്ട് ആപ്പുകൾ നീക്കം ചെയ്‌തു

TAGGED:

NISSAN TEKTON PRICE
NISSAN TEKTON FEATURES
NISSAN TEKTON ENGINE
നിസ്സാൻ ടെക്‌ടൺ എസ്‌യുവി
NISSAN TEKTON LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.