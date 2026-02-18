ETV Bharat / automobile-and-gadgets

എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്‍റീരിയറിലും ട്രൈബർ ടച്ച്: 'നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്' പുറത്തിറക്കി; ആദ്യ 5,000 ബുക്കിങുകൾക്ക് ഫ്രീ സർവീസും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും

എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്‍റീരിയറിലും ട്രൈബർ ലുക്ക് കാണാമെങ്കിലും നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റിൽ നിരവധി സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് പുറത്തിറക്കിയത്. ആദ്യ 5,000 ബുക്കിങുകൾക്ക് ഫ്രീ സർവീസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ആനുകൂല്യങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് NISSAN GRAVITE PRICE NISSAN GRAVITE MPV FEATURES NISSAN GRAVITE MPV DESIGN
New Nissan Gravite sub-compact MPV launched (Photo - Nissan India)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 10:59 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് കോംപാക്റ്റ് എംപിവി വേരിയന്‍റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ആദ്യ 5,000 യൂണിറ്റുകൾ 5.65 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. റെനോ ട്രൈബറിന്‍റെ അതേ CMF-A+ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമും ടോപ്പ് ഹാച്ചുമാണ് ഇതിലും ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്‍റീരിയറിലും ട്രൈബർ ലുക്ക് കാണാമെങ്കിലും നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റിൽ നിരവധി സൗന്ദര്യവർദ്ധക മാറ്റങ്ങളും കാണാം.

ഗ്രാവൈറ്റിനായുള്ള ബുക്കിങും കമ്പനി ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലെ പ്രത്യേക ട്രിം ആയ ലോഞ്ച് എഡിഷന് അധിക സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും. നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് കോംപാക്റ്റ് എംപിവിയുടെ വിവിധ വേരിയന്‍റുകളുടെ ഇന്ത്യയിലെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്: വില

ട്രിംപെട്രോൾ MTപെട്രോൾ AMT
Visia5.65 lakh-
Acenta6.59 lakh-
N-Connecta7.20 lakh7.80 lakh
Tekna7.91 lakh8.49 lakh
Launch Edition8.35 lakh8.93 lakh
നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് NISSAN GRAVITE PRICE NISSAN GRAVITE MPV FEATURES NISSAN GRAVITE MPV DESIGN
Front profile of the new Nissan Gravite (Photo - Nissan India)

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്: വാറന്‍റി
ഗ്രാവൈറ്റിന് 3 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 1,00,000 കിലോമീറ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വാറന്റി ലഭിക്കും. ഇത് 10 വർഷം അല്ലെങ്കിൽ 2,00,000 കിലോമീറ്റർ വരെ നീട്ടാവുന്നതാണ്. ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യുന്ന 5,000 പേർക്ക് ആദ്യ അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് സീറോ സർവീസ് ചെലവുകൾ, ധനസഹായം, അപ്‌ഗ്രേഡ് ആനുകൂല്യങ്ങൾ എന്നിവ ലഭിക്കും.

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് NISSAN GRAVITE PRICE NISSAN GRAVITE MPV FEATURES NISSAN GRAVITE MPV DESIGN
Side-rear profile of the new Nissan Gravite (Photo - Nissan India)

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഗ്രാവൈറ്റിന്‍റെ സ്റ്റൈലിങ് പ്രധാനമായും ട്രൈബറിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. എങ്കിലും ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ഡിആർഎൽ സിഗ്നേച്ചറുകൾ, അതുല്യമായ വീൽ ഡിസൈനുകൾ, സി-ആകൃതിയിലുള്ള സിൽവർ ഇൻസേർട്ടുകളുള്ള പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പറുകൾ, ബോണറ്റിലും ടെയിൽഗേറ്റിലും 'ഗ്രാവൈറ്റ്' അക്ഷരങ്ങൾ, ഹണികോമ്പ്-പാറ്റേൺ ചെയ്ത ഗ്രിൽ എന്നിവ നിസ്സാൻ എംപിവിയിൽ ഉണ്ട്. ഫോറസ്റ്റ് ഗ്രീൻ, ഒനിക്സ് ബ്ലാക്ക്, ബ്ലേഡ് സിൽവർ, സ്നോ വൈറ്റ്, മെറ്റാലിക് ഗ്രേ എന്നീ കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. സി-ആകൃതിയിലുള്ള ഇൻസേർട്ടുകൾക്ക് ഓറഞ്ച് ആക്‌സന്‍റും വശങ്ങളിൽ വെളുത്ത ടയർ പ്രിന്‍റ് ഡെക്കലുകളും ചേർക്കുന്ന ഗ്രാവൈറ്റിന്‍റെ ലിമിറ്റഡ്-റൺ ലോഞ്ച് എഡിഷനും (1,001 യൂണിറ്റുകൾ) ഉണ്ട്.

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് NISSAN GRAVITE PRICE NISSAN GRAVITE MPV FEATURES NISSAN GRAVITE MPV DESIGN
Dashboard of the new Nissan Gravite (Photo - Nissan India)

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ
ഗ്രാവിറ്റിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് നോക്കുമ്പേൾ, ഇത് ട്രൈബറിന്‍റെ ക്യാബിനിന് സമാനമാണ്. ലേഔട്ടിലും 5+2 സീറ്റിങ് കോൺഫിഗറേഷനിലും ഗ്രാവൈറ്റിന് മിക്കവാറും ട്രൈബറിനോട് സാമ്യമുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും കളർ സ്‌കീമും ചില ട്രിം പീസുകളും സവിശേഷമാണ്. ഡാഷ്‌ബോർഡ് അതിന്‍റെ രൂപകൽപ്പനയിൽ ലളിതമാണ്.

മൂന്ന്-സ്‌പോക്ക് ഫ്ലാറ്റ്-ബോട്ടംഡ് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, മൂന്ന് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ നോബുകൾ, ധാരാളം സ്റ്റോറേജ് സ്‌പെയ്‌സുകൾ, ഉയർന്ന ട്രിമ്മുകളിൽ, ഒരു സെൻട്രൽ 8-ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 7-ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. വയർലെസ് ആപ്പിൾ കാർപ്ലേയും ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോയും, പുഷ്-ബട്ടൺ സ്റ്റാർട്ട്/സ്റ്റോപ്പ്, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകൾ, റെയിൻ-സെൻസിംഗ് വൈപ്പറുകൾ, 6 എയർബാഗുകൾ, റിയർ എസി വെന്‍റുകൾ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, പാർക്കിംഗ് സെൻസറുകൾ, സ്റ്റിയറിംഗ്-മൗണ്ടഡ് കൺട്രോളുകൾ, വയർലെസ് ചാർജിങ് പാഡ്, കൂൾഡ് ഗ്ലോവ് ബോക്‌സ്, റിവേഴ്‌സ് ക്യാമറ, ടയർ-പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും ശ്രദ്ധേയമായ മറ്റ് സവിശേഷതകളാണ്.

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ് NISSAN GRAVITE PRICE NISSAN GRAVITE MPV FEATURES NISSAN GRAVITE MPV DESIGN
New Nissan Gravite Seating Layout (Photo - Nissan India)

ഗ്രാവിറ്റ് ലോഞ്ച് എഡിഷനിൽ ജെബിഎൽ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ഡാഷ്‌ക്യാം, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ക്യാബിൻ എയർ പ്യൂരിഫയർ എന്നിവയും മറ്റും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗ്രാവൈറ്റിന്‍റെ ലിമിറ്റഡ്-റൺ ലോഞ്ച് എഡിഷനും (1,001 യൂണിറ്റുകൾ) ഉണ്ട്.

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്: എഞ്ചിൻ
72 എച്ച്പി പവറും 96 എൻഎം ടോർക്കും നൽകുന്ന ട്രൈബറിന്‍റെ അതേ 1.0 ലിറ്റർ 3-സിലിണ്ടർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഗ്രാവൈറ്റിലുള്ളത്. ഇത് 5-സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ 5-സ്പീഡ് എഎംടിയുമായി ജോടിയാക്കാം. ഗ്രാവൈറ്റ് പെട്രോൾ MTക്ക് നിസ്സാൻ 19.3 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം AMTക്ക് 19.6 കിലോമീറ്റർ മൈലേജ് ലഭിക്കും. മാനുവലിൽ ഡീലർ-ഫിറ്റ് ഡ്യുവൽ സിലിണ്ടർ സിഎൻജി കിറ്റും നിസ്സാൻ വൈകാതെ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌തേക്കും.

Also Read:

  1. കരുത്തൻ എഞ്ചിനിൽ പെർഫോമൻസ് ഓറിയന്‍റഡ് ആഢംബര എസ്‌യുവി: ബിഎംഡബ്ല്യു X3 30 xDrive എം സ്‌പോർട്ട് പ്രോ വേരിയന്‍റിനെ കുറിച്ചറിയാം
  2. ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് മാർച്ചിൽ: ഐഫോൺ 17e, വില കുറഞ്ഞ മാക്ബുക്ക്? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം
  3. 6 വർഷം വാറന്‍റി, 1 ലക്ഷം കീ.മി ഫ്രീ സർവീസ്: 200 കി.മീ റേഞ്ചിൽ പുതുപുത്തൻ ഡിസൈനിൽ മഹീന്ദ്രയുടെ 'ഉഡോ' ഇലക്ട്രിക് ഓട്ടോ: പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറും
  4. ഗ്ലോസ്റ്ററിന് കരുത്തനായ പിൻഗാമിയെ സമ്മാനിച്ച് എംജി മോട്ടോർസ്: പുതിയ മജസ്റ്ററിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി
  5. ഇനി ചീറിപ്പായും! കൂടുതൽ റേഞ്ചിൽ ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോയുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് വരുന്നു; ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി

TAGGED:

നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്
NISSAN GRAVITE PRICE
NISSAN GRAVITE MPV FEATURES
NISSAN GRAVITE MPV DESIGN
NISSAN GRAVITE MPV LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.