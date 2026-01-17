ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവിക്ക് എതിരാളിയാകുമോ? വിയറ്റ്നാമീസ് കമ്പനിയുടെ ഇലക്‌ട്രിക് കാർ വരുന്നു: വിൻഫാസ്റ്റ് VF5നെ കുറിച്ചറിയാം

വിൻഫാസ്റ്റ് VF5ന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര വിപണിയിലെ റേഞ്ച്, ബാറ്ററി, പവർട്രെയിൻ, എക്‌സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ, ഫീച്ചറുകൾ പരിശോധിക്കാം.

VINFAST VF5 ELECTRIC HATCHBACK VINFAST VF5 SPECIFICATIONS VINFAST VF5 FEATURES VINFAST VF5 RANGE
VinFast VF5 Electric Hatchback (Photo - VinFast)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : January 17, 2026 at 8:20 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: വിയറ്റ്നാമീസ് ഇലക്ട്രിക് വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ വിൻഫാസ്റ്റ് തങ്ങളുടെ ഹാച്ച്ബാക്ക് മോഡലായ വിഎഫ്5 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. വിൻഫാസ്റ്റ് VF5 ലൈനപ്പ് ഇതിനകം തന്നെ വിയറ്റ്നാമിൽ ലഭ്യമാണ്. കമ്പനിയുടെ അന്താരാഷ്ട്ര നിരയിൽ വിഎഫ്3, വിഎഫ്6 മോഡലുകൾക്കിടയിലാണ് വിഎഫ്5 സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്.

വരാനിരിക്കുന്ന മോഡൽ ടാറ്റ ടിയാഗോ ഇവിയുമായോ പഞ്ച് ഇവിയുമായോ മത്സരിക്കുമെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന വിവരങ്ങൾ. എന്നാൽ ഏതൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുമായാണ് വിഎഫ്5 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുക എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കും ഇത്. വിൻഫാസ്റ്റ് VF5ന് മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഏതൊക്കെ സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളുമായാണ് പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് പരിശോധിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

വിൻഫാസ്റ്റ് VF5: റേഞ്ച്, ബാറ്ററി, പവർട്രെയിൻ
വിൻഫാസ്റ്റ് VF5 ഇതിനകം തന്നെ വിയറ്റ്നാം വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ ഇന്തോനേഷ്യ പോലുള്ള രാജ്യങ്ങളിലും ലഭ്യമാണ്. അന്താരാഷ്ട്ര സവിശേഷതകളിൽ ചിലത് VF5ന് ലഭിക്കാമെങ്കിലും, ഇതിന്‍റെ സവിശേഷതകൾ വിപണി അനുസരിച്ച് വ്യത്യാസപ്പെടാം. ചിലയിടങ്ങളിൽ 95hp പവറും 135Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 29.6kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കുള്ള ഫ്രണ്ട് ആക്സിൽ മോട്ടോറാണ് VF5ന് ലഭിക്കുന്നത്. അതേസമയം, മറ്റ് ചില രാജ്യങ്ങളിൽ 37.23kWh ബാറ്ററി പായ്ക്കിൽ വിൻഫാസ്റ്റ് VF5 ലഭ്യമാകും. അതിന്‍റെ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ 136hp പവറും 135Nm ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കും. ഇത് ഒറ്റ ചാർജിൽ 326 കിലോമീറ്റർ NEDC റേഞ്ച് നൽകും.

VINFAST VF5 ELECTRIC HATCHBACK VINFAST VF5 SPECIFICATIONS VINFAST VF5 FEATURES VINFAST VF5 RANGE
Dashboard of VinFast VF5 (Photo - VinFast)

വിൻഫാസ്റ്റ് VF5: എക്‌സ്റ്റീരിയർ
3,967 മില്ലീമീറ്റർ നീളവും 1,723 മില്ലീമീറ്റർ വീതിയും 1,579 മില്ലീമീറ്റർ ഉയരവുമുണ്ട് വിൻഫാസ്റ്റിന്‍റെ പുറംഭാഗത്തിന്. അതേസമയം, വീൽബേസ് 2,514mm ആണ്. വലുപ്പം താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, വിൻഫാസ്റ്റ് VF5ന് ടാറ്റ പഞ്ച് ഇവിയേക്കാൾ 19mm വീതി കൂടുതലാണ്. 110mm നീളം കുറവാണ്. ഇതിന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര-സ്പെക്ക് മോഡലിന് 169mm ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും 1,340kg വരെ ഭാരവുമുണ്ട്. 260 ലിറ്റർ ബൂട്ട് സ്പേസും ഉണ്ട്. 60:40 സ്പ്ലിറ്റ്/ഫോൾഡിങ് പിൻ സീറ്റുകൾ മടക്കി 900 ലിറ്ററായി വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.

VINFAST VF5 ELECTRIC HATCHBACK VINFAST VF5 SPECIFICATIONS VINFAST VF5 FEATURES VINFAST VF5 RANGE
Seats of VinFast VF5 (Photo - VinFast)

വിൻഫാസ്റ്റ് VF5: ഇന്‍റീരിയർ, ഫീച്ചറുകൾ
VF5ന്‍റെ അന്താരാഷ്ട്ര-സ്പെക്കിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ 5-സീറ്റർ ക്യാബിനിൽ ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ സിൽവർ ഹൈലൈറ്റുകൾ, എസി വെന്‍റുകൾ, ത്രീ-സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ്, ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ഡിസ്‌പ്ലേ എന്നിവയുള്ള ഓൾ-ബ്ലാക്ക് തീം കാണാം. ഡ്രൈവർ-ഓറിയന്‍റഡ് 8-ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ യൂണിറ്റാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിനുപുറമെ, ഇതിന് 7-ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേയും ഉണ്ട്. സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ 4-സ്‌പീക്കർ സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, PM2.5 എയർ ഫിൽട്ടർ, ലെതറെറ്റ് സീറ്റ് കവർ, കീലെസ് എൻട്രി ആൻഡ് ഗോ, ഓട്ടോ ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, പിന്നിലും പിന്നിലും യുഎസ്ബി പോർട്ട് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.

VINFAST VF5 ELECTRIC HATCHBACK VINFAST VF5 SPECIFICATIONS VINFAST VF5 FEATURES VINFAST VF5 RANGE
Rear profile of VinFast VF5 (Photo - VinFast)

വിൻഫാസ്റ്റ് VF5: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന വില
ഇന്ത്യൻ പതിപ്പിൽ ഏതൊക്കെ സ്പെസിഫിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവരുമെന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും വിൻഫാസ്റ്റ് VF5ന്‍റെ വില. അതേസമയം കമ്പനിയുടെ സാധാരണയുള്ള വിലനിർണ്ണയം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, പുതിയ വിൻഫാസ്റ്റ് VF5 ഏകദേശം 12 ലക്ഷം രൂപ പ്രാരംഭവിലയിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കും.

Also Read:

  1. ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടെയ്‌റോൺ ആർ-ലൈനിന്‍റെ ഇന്ത്യൻ പതിപ്പ് വരുന്നു: ഡിസൈൻ കാണാം
  2. കൂടുതൽ പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളുമായി കിയ സിറോസിൽ പുതിയൊരു വേരിയന്‍റ് കൂടെ: വില അറിയാം
  3. കിയ കാരൻസ് ക്ലാവിസിന് പുതിയ വേരിയന്‍റ്: ഇലക്ട്രിക് സൺറൂഫ് ഉൾപ്പെടെ സവിശേഷതകളിലും കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ
  4. ഇനി മെഴ്‌സിഡസ് മേബാക്ക് ജിഎൽഎസിന് 40 ലക്ഷത്തിലധികം വില കുറയും! ഇന്ത്യൻ നിർമ്മിത മോഡൽ വിപണിയിൽ; വിലയും ഫീച്ചറുകളും

TAGGED:

VINFAST VF5 ELECTRIC HATCHBACK
VINFAST VF5 SPECIFICATIONS
VINFAST VF5 FEATURES
VINFAST VF5 RANGE
VINFAST VF5 INDIA LAUCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.