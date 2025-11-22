ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ആരാധകർ കൂടിയപ്പോൾ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി കളത്തിലിറക്കാനൊരുങ്ങി മഹീന്ദ്ര: പുതിയ വേരിയന്റുമായി ബിഇ 6
പുതിയ വേരിയന്റിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മഹീന്ദ്ര BE 6 ലെ അതേ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ തന്നെ ലഭിച്ചേക്കാം. എന്നാൽ ഡിസൈനിൽ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നാണ് പുതിയ ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
Published : November 22, 2025 at 11:40 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളിൽ ഒന്നാണ് മഹീന്ദ്ര. ഇലക്ട്രിക് കാർ വിഭാഗത്തിലും നിരവധി എസ്യുവികളുമായി എത്തിയ കമ്പനിയുടെ ജനപ്രിയ മോഡലുകളിലൊന്നാണ് ബിഇ 6. 2024 നവംബറിലാണ് മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6 അവതരിപ്പിച്ചത്. ഇവയുടെ ഡെലിവറി ആരംഭിച്ചത് 2025 മാർച്ചിലാണ്. രണ്ട് മാസത്തിനുള്ളിൽ തന്നെ വിൽപ്പനയിൽ വലിയ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ കമ്പനിക്ക് സാധിച്ചിരുന്നു.
ഇതിന് പിന്നാലെ BE 6 ബാറ്റ്മാൻ എഡിഷനും കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ 999 യൂണിറ്റുകളും 135 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ ബുക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടതായി കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. ആളുകൾക്ക് ഇത്രയും പ്രിയപ്പെട്ട ബിഇ 6ന് പുതിയ വേരിയന്റ് കൂടെ നൽകാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മഹീന്ദ്ര ഇപ്പോൾ.
2025 നവംബർ 26നാണ് മഹീന്ദ്ര ബിഇ 6ന്റെ പുതിയ വകഭേദം പുറത്തിറക്കുക. ഇതിന്റെ ടീസറും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം മഹീന്ദ്ര ങ്ങളുടെ പുതിയ ഇലക്ട്രിക് സെവൻ സീറ്റർ എസ്യുവി ആയ മഹീന്ദ്ര XEV 9S കൂടെ പുറത്തിറക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെ ടീസറും കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്.
പുറത്തുവന്നിരിക്കുന്ന ടീസർ അനുസരിച്ച്, ഡിസൈൻ ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ മഹീന്ദ്ര BE 6 പോലെ തോന്നും. BE 6 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള BE Rall-E കൺസെപ്റ്റിനോട് സാമ്യമുള്ള, ലൈറ്റിങ് സജ്ജീകരണമാണ് പുതിയ മോഡലിന്റെ പ്രത്യേകത. സ്റ്റാൻഡേർഡ് BE 6 മോഡൽ പുറത്തിറക്കുന്നതിനു മുൻപ് തന്നെ മഹീന്ദ്ര റാൾ-ഇ പരീക്ഷിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ പുതിയ വേരിയന്റ് അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ-റെഡി മോഡലായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും, പ്രൊഡക്ഷൻ മോഡലിന് റാൾ-ഇ നാമകരണം ഉണ്ടായിരിക്കുമോ എന്ന് വ്യക്തമല്ല.
കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയ ടീസറിൽ മുൻവശത്തെ ലൈറ്റിങ് സജ്ജീകരണം കാണാം. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മഹീന്ദ്ര BE 6ന്റെ സി-ആകൃതിയിലുള്ള ഡിആർഎൽ ലൈറ്റിങിനെ ഒഴിവാക്കി ലളിതമായ ഒരു എൽഇഡി ഐബ്രോ ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാണാം. അതേസമയം പ്രധാന ഹെഡ്ലാമ്പുകളും അൽപ്പം താഴ്ത്തി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. ബമ്പറിന്റെ രൂപകൽപ്പന സ്റ്റാൻഡേർഡ് മഹീന്ദ്ര BE 6ൽ നിന്ന് വളരെ വ്യത്യസ്തമായിരിക്കാമെന്ന് ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്നു.
പിൻവശത്തെ പ്രൊഫൈലിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഈ എസ്യുവിക്ക് സി-ആകൃതിയിലുള്ള ലൈറ്റിങ് ഒഴിവാക്കി ലളിതമായ ഒരു ലൈറ്റ്ബാർ സ്റ്റൈൽ യൂണിറ്റ് ലഭിക്കും. അതേസമയം ചെറിയ ലിപ് സ്പോയിലർ, റൂഫ്-മൗണ്ടഡ് ട്വിൻ-സ്പോയിലർ തുടങ്ങിയ ഘടകങ്ങൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എസ്യുവി പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.
ടീസറിൽ കാറിന്റെ വീലുകളും കാണാം. പുതിയ വേരിയന്റിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മഹീന്ദ്ര BE 6ന്റെ അതേ എയ്റോ വീൽ ഡിസൈൻ ലഭിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും 2023 റാൾ-ഇ കൺസെപ്റ്റിന്റെ ഓഫ്-റോഡിങ് ലുക്കിനോട് പൊരുത്തപ്പെടാൻ മഹീന്ദ്രയ്ക്ക് ഇവി ഓൾ-ടെറൈൻ ടയറുകൾ നൽകാൻ കഴിയുമോ എന്നറിയില്ല.
പവർട്രെയിനിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ വേരിയന്റിന് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മഹീന്ദ്ര BE 6 ലെ അതേ പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ തന്നെയായിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. 59 കിലോവാട്ട് അല്ലെങ്കിൽ 72 കിലോവാട്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ജോടിയാക്കിയ റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ആയിരിക്കും ഇതിന് ലഭിക്കുക. മഹീന്ദ്ര XEV 9Sന് ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനും ലഭിച്ചേക്കാം. ഡ്യുവൽ മോട്ടോർ സജ്ജീകരണവും നൽകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
