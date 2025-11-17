ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എഞ്ചിനിൽ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന്‍റെ എസ്‌യുവി: പുതിയ ടാറ്റ സിയറയെ കുറിച്ചറിഞ്ഞോ?

1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് എഞ്ചിനാണ് പുതിയ ടാറ്റ സിയറയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഡിസൈനും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

TATA SIERRA SUV
New Tata Sierra SUV Revealed (Photo - Tata Motors)
By ETV Bharat Tech Team

Published : November 17, 2025 at 3:19 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന എസ്‌യുവി ടാറ്റ സിയറ ഒടുവിൽ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തി. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ടീസറുകൾ അടുത്തിടെയായി കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 2003ൽ നിർത്തലാക്കിയ കമ്പനിയുടെ ഐക്കണിക് സിയറ നെയിംപ്ലേറ്റിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇത്. പുതിയ ടാറ്റ സിയറയുടെ ഡിസൈനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫീച്ചറുകളും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.

പുതിയ ടാറ്റ സിയറ: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടാറ്റ സിയറയുടെ രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിന് ആധുനിക ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു ബോക്‌സി ഡിസൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം. മുൻവശത്തെ രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് പാനൽ കണക്റ്റുചെയ്‌ത എൽഇഡി ഡിആർഎൽ, പ്രൊജക്‌ടർ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, ടാറ്റ ലോഗോ എന്നിവ മനോഹരമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ആക്‌സന്‍റുകളും ഫോക്‌സ് സിൽവർ സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്‍റെ ബമ്പർ ഒരു ബോൾഡ് ടച്ച് നൽകുന്നു. അതേസമയം ഇരുവശത്തുമുള്ള രണ്ട് പിക്‌സൽ വലുപ്പത്തിലുള്ള എൽഇഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച രൂപം നൽകുന്നു.

TATA SIERRA SUV
New Tata Sierra SUV (Photo - Tata Motors)

ഫ്ലഷ്-ടൈപ്പ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ ടാറ്റ സിയറയുടെ ആധുനിക ലുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കാറിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ടാറ്റ സിയറയിലേതുപോലെ കർവ്‌ഡ് ഗ്ലാസ് വിൻഡോകൾ ഇതിനില്ലെങ്കിലും, ബി, സി-പില്ലറുകൾക്കിടയിലുള്ള ശൂന്യമായ നിറമുള്ള ഭാഗം അതേ ദൃശ്യപ്രതീതി നൽകും. പ്രധാന ആകർഷണം എന്തെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, വീൽ ആർച്ചുകളിലും വാതിലുകളിലും കറുത്ത ബോഡി ക്ലാഡിങ്, കറുത്ത ORVM-കൾ, കറുത്ത റൂഫ് റെയിലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ കാണാം. ഇത് ആധുനിക ലുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

TATA SIERRA SUV
Rear profile of new Tata Sierra SUV (Photo - Tata Motors)

കാറിന്‍റെ പിൻവശത്തെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടാറ്റ സിയറയ്ക്ക് ഫുൾ-വിഡ്ത്ത് എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റ് ബാർ നൽകിയത് കാണാം. ഇത് പിൻഭാഗത്തിന് ആകർഷകമായ ഒരു ഡിസൈൻ നൽകുന്നു. പിൻ ബമ്പർ മുൻവശത്തിന് സമാനമാണ്. ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ആക്‌സന്‍റുകളും ഒരു ഫോക്‌സ് സിൽവർ സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റും അതിന്‍റെ മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈനിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു.

TATA SIERRA SUV
Interior of new Tata Sierra SUV (Photo - Tata Motors)

പുതിയ ടാറ്റ സിയറ: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ടാറ്റ സിയറയുടെ ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ മൂന്ന് സ്‌ക്രീനുകൾ നൽകിയത് കാണാം. ഒന്ന് ഡ്രൈവർ ഡിസ്‌പ്ലേയ്‌ക്കും രണ്ട് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റിനും ആണ്. ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ളടക്കം സമന്വയിപ്പിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, ഈ കാറിൽ ടാറ്റ കർവ്വ് പോലുള്ള നാല് സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, പ്രകാശിതമായ ടാറ്റ ലോഗോ, ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്നിവയുണ്ട്.

ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗൺ നിറങ്ങളിലുള്ള തീമാണ് കാറിന്‍റെ ക്യാബിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി-പില്ലർ വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ പനോരമിക് സൺറൂഫും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ക്യാബിന് വായുസഞ്ചാരം നൽകും. അകത്ത്, ഡ്യുവൽ-ടോൺ ബീജ്, ഗ്രേ കളർ തീമിൽ 5 സീറ്റുകളുണ്ട്. എല്ലാ സീറ്റുകളിലും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്‌റെസ്റ്റുകളും 3-പോയിന്‍റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും ഉണ്ട്. മറ്റ് സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, പവർഡ് ആൻഡ് വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, റിയർ സൺഷെയ്‌ഡ്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ലെവൽ-2 ADAS, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

TATA SIERRA SUV
New Tata Sierra SUV (Photo - Tata Motors)

പുതിയ ടാറ്റ സിയറ: എഞ്ചിൻ
പുതിയ സിയറയിലൂടെ കമ്പനി ആദ്യമായി തങ്ങളുടെ ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2023 ഓട്ടോ എക്‌സ്‌പോയിലാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ആദ്യമായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. പുതിയ ടാറ്റ സിയറയ്‌ക്ക് ശേഷം ഡിസംബർ 9ന് ഈ എഞ്ചിനുമായി വലിയ ടാറ്റ ഹാരിയറും ടാറ്റ സഫാരിയും വരും. ഏകദേശം 168 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 280 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. ഇത് മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകും.

TATA SIERRA SUV
Side profile of the new Tata Sierra SUV (Photo - Tata Motors)

ടാറ്റ സിയറയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന പുതിയ എഞ്ചിൻ ഇത് മാത്രമല്ല, നേരത്തെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്‌തതുപോലെ, ടാറ്റ ഈ എസ്‌യുവിയിൽ 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനും അവതരിപ്പിക്കും. ഈ എഞ്ചിൻ കാരണം ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സിന് പുതിയ സിയറയുടെ വില വർധിപ്പിക്കാനാവും. ടാറ്റ കർവ്വ്, ടാറ്റ നെക്‌സോൺ എന്നിവയിൽ ഇതിനകം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും ഇതിലുണ്ടായിരിക്കും. ഇത് 116 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 260 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു, കൂടാതെ മാനുവൽ, ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ഓപ്ഷനുകളുമായും ഇത് വരും.

