പുതിയ ഡിസൈനും എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളും, ഒപ്പം പുതുപുത്തൻ സവിശേഷതകളും: പിന്നെന്ത് വേണം! പുതിയ ടാറ്റ സിയറ പുറത്തിറക്കി

പുതിയ ഡിസൈൻ, എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ, പുതിയ കളർ പാലറ്റ് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകളടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ ടാറ്റ സിയറ. 2003ൽ നിർത്തലാക്കിയ കമ്പനിയുടെ ഐക്കണിക് സിയറ നെയിംപ്ലേറ്റിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇതെന്ന് പറയാം.

The Tata Sierra will compete against the Hyundai Creta, Kia Seltos, and others in India. (Image Credit: Tata Motors)
Published : November 25, 2025 at 6:19 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്‌സ് തങ്ങളുടെ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരുന്ന എസ്‌യുവി ടാറ്റ സിയറ ഒടുവിൽ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. അടുത്തിടെയായി സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ടീസറുകൾ കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. 2003ൽ നിർത്തലാക്കിയ കമ്പനിയുടെ ഐക്കണിക് സിയറ നെയിംപ്ലേറ്റിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവാണ് ഇത്.

പുതിയ ഡിസൈൻ, എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ, സവിശേഷതകൾ, പുതിയ കളർ പാലറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് ഈ പുതിയ എസ്‌യുവി. പുതിയ ടാറ്റ സിയറയുടെ ഡിസൈനും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഫീച്ചറുകളും മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം. 11.49 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ടാറ്റ സിയറ പുറത്തിറക്കിയത്.

ടാറ്റ സിയറ: ബുക്കിങ്, ഡെലിവറി, കളർ ഓപ്‌ഷൻ
2025 ഡിസംബർ 16 മുതലായിരിക്കും പുതിയ ടാറ്റ സിയറയുടെ ബുക്കിങ് ആരംഭിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ അടുത്തുള്ള ഡീലർഷിപ്പ് സന്ദർശിച്ചോ ബുക്കിങ് നടത്താം. പുതിയ എസ്‌യുവിയുടെ ഡെലിവറികൾ 2025 ജനുവരി 15 മുതൽ ആരംഭിക്കും. മൂന്നാർ മിസ്റ്റ്, ആൻഡമാൻ അഡ്വഞ്ചർ, ബംഗാൾ റൂഷ്, കൂർഗ് ക്ലൗഡ്‌സ്, പ്യുവർ ഗ്രേ, പ്രിസ്റ്റൈൻ വൈറ്റ് എന്നീ ആറ് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. പുതിയ ടാറ്റ സിയറ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, മാരുതി സുസുക്കി ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ് എന്നീ മോഡലുകളുമായി ആണ് മത്സരിക്കുക.

ടാറ്റ സിയറ: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ടാറ്റ സിയറയുടെ രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിന് മുൻമോഡലിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ആധുനിക ഘടകങ്ങളുള്ള ഒരു ബോക്‌സി ഡിസൈൻ നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്ന് കാണാം. മുൻവശത്തെ രൂപകൽപ്പനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് പാനൽ കണക്റ്റുചെയ്‌ത എൽഇഡി ഡിആർഎൽ, പ്രൊജക്‌ടർ എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലൈറ്റുകൾ, ടാറ്റ ലോഗോ എന്നിവ മനോഹരമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ആക്‌സന്‍റുകളും ഫോക്‌സ് സിൽവർ സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റും ഉപയോഗിച്ച് ഇതിന്‍റെ ബമ്പർ ഒരു ബോൾഡ് ടച്ച് നൽകുന്നു. അതേസമയം ഇരുവശത്തുമുള്ള രണ്ട് പിക്‌സൽ വലുപ്പത്തിലുള്ള എൽഇഡി ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച രൂപം നൽകുന്നു.ഇരുവശത്തുമുള്ള രണ്ട് പിക്‌സൽ ആകൃതിയിലുള്ള ഫോഗ് ലാമ്പുകൾ മിനിമലിസ്റ്റും സങ്കീർണ്ണവുമായ ഒരു ലുക്ക് നൽകുന്നു.

ഫ്ലഷ്-ടൈപ്പ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ ടാറ്റ സിയറയുടെ ആധുനിക ലുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. ഇത് കാറിനെ കൂടുതൽ ആകർഷകമാക്കുന്നു. യഥാർത്ഥ ടാറ്റ സിയറയിലേതുപോലെ കർവ്‌ഡ് ഗ്ലാസ് വിൻഡോകൾ ഇതിനില്ലെങ്കിലും, ബി, സി-പില്ലറുകൾക്കിടയിലുള്ള ശൂന്യമായ നിറമുള്ള ഭാഗം നിർത്തലാക്കപ്പെട്ട സിയറയിലേതുപോലെ അതേ ദൃശ്യപ്രതീതി നൽകും. പ്രധാന ആകർഷണം എന്തെന്ന് നോക്കുമ്പോൾ, 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ, വീൽ ആർച്ചുകളിലും വാതിലുകളിലും കറുത്ത ബോഡി ക്ലാഡിങ്, കറുത്ത ORVM-കൾ, കറുത്ത റൂഫ് റെയിലുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ കാണാം. ഇത് ആധുനിക ലുക്ക് കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

കാറിന്‍റെ പിൻവശത്തെ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ടാറ്റ സിയറയ്ക്ക് ഫുൾ-വിഡ്ത്ത് എൽഇഡി ടെയിൽലൈറ്റ് ബാർ നൽകിയത് കാണാം. ഇത് പിൻഭാഗത്തിന് ആകർഷകമായ ഒരു ഡിസൈൻ നൽകുന്നു. പിൻ ബമ്പർ മുൻവശത്തിന് സമാനമാണ്. ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ആക്‌സന്‍റുകളും ഒരു ഫോക്‌സ് സിൽവർ സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റും അതിന്‍റെ മിനിമലിസ്റ്റ് ഡിസൈനിനെ മാറ്റിമറിക്കുന്നു.

ടാറ്റ സിയറ: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ, ഫീച്ചറുകൾ
പുതിയ ടാറ്റ സിയറയുടെ ഇന്‍റീരിയറിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ മൂന്ന് സ്‌ക്രീനുകൾ നൽകിയത് കാണാം. ഒന്ന് ഡ്രൈവർ ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്ററിനും രണ്ട് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റിനും ആണ്. ഇവ രണ്ടും തമ്മിൽ ഉള്ളടക്കം സമന്വയിപ്പിക്കാം. ഇതിനുപുറമെ, ഈ കാറിൽ ടാറ്റ കർവ്വ് പോലുള്ള നാല് സ്‌പോക്ക് സ്റ്റിയറിങ് വീൽ, പ്രകാശിതമായ ടാറ്റ ലോഗോ, ടച്ച് സെൻസിറ്റീവ് കൺട്രോൾ എന്നിവയുണ്ട്.

ബ്ലാക്ക്, ബ്രൗൺ നിറങ്ങളിലുള്ള തീമാണ് കാറിന്‍റെ ക്യാബിന് ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സി-പില്ലർ വരെ നീളുന്ന ഒരു വലിയ പനോരമിക് സൺറൂഫും ഇതിലുണ്ട്. ഇത് ക്യാബിന് വായുസഞ്ചാരം നൽകും. അകത്ത്, ഡ്യുവൽ-ടോൺ ബീജ്, ഗ്രേ കളർ തീമിൽ 5 സീറ്റുകളുണ്ട്. എല്ലാ സീറ്റുകളിലും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഹെഡ്‌റെസ്റ്റുകളും 3-പോയിന്‍റ് സീറ്റ് ബെൽറ്റുകളും ഉണ്ട്.

മറ്റ് സവിശേഷതകളെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ഓട്ടോമാറ്റിക് ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, പവർഡ് ആൻഡ് വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, റിയർ സൺഷെയ്‌ഡ്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ലെവൽ-2 ADAS, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, 12-സ്‌പീക്കർ JBL സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഫസ്റ്റ്-ഇൻ-സെഗ്മെന്‍റ് സോണിക്ഷാഫ്റ്റ് സൗണ്ട്ബാർ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. മെച്ചപ്പെട്ട പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾക്കായി ഇന്‍റീരിയറിൽ സോഫ്റ്റ്-ടച്ച് പാനലുകൾ ഉണ്ട്.

സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ, സിയറയിൽ 6 എയർബാഗുകൾ, സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ആങ്കർ പ്രീ-ടെൻഷൻ, കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ISOFIX സീറ്റ് പോയിന്‍റുകൾ തുടങ്ങിയവയുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഡ്യുവൽ ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് ഡിറ്റക്‌ടറുകൾ, 21 ഫങ്‌ഷനുകളുള്ള ESP എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്ന ലെവൽ 2 ADAS സ്യൂട്ടും ഇതിലുണ്ട്.

ടാറ്റ സിയറ: എഞ്ചിൻ
1.5 ലിറ്റർ ക്രിയോജെറ്റ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ, പുതിയ 1.5 ലിറ്റർ TGDi ഹൈപ്പീരിയൻ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ, 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ടാറ്റ സിയറ വരുന്നത്. 1.5 ലിറ്റർ ക്രിയോജെറ്റ് ഡീസൽ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ ട്രാൻസ്‌മിഷൻ എഞ്ചിൻ 116.38 ബിഎച്ച്‌പി കരുത്തും 260 Nm പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സിൽ 280 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും.

1.5 ലിറ്റർ TGDi ടർബോ പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 157.81 ബിഎച്ച്‌പി കരുത്തും 255 എൻഎം പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 104.55 ബിഎച്ച്‌പി കരുത്തും 145 എൻഎം പരമാവധി ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ, 7-സ്‌പീഡ് DCT ട്രാൻസ്‌മി ഷൻ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് വരുന്നത്.

