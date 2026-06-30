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'ആജീവനാന്ത ബാറ്ററി വാറൻ്റിയും വെറൈറ്റി നിറങ്ങളും'; പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളുമായി സിയറയുടെ ഇവി പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി ടാറ്റ
ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഡെലിവറികൾ ജൂലൈ 15 ന് ആരംഭിക്കും. വിലയും മറ്റ് പ്രത്യേകതകളുും പരിശോധിക്കാം.
Published : June 30, 2026 at 8:38 PM IST
വീട്ടിലേക്ക് ഒരു ഇവി കാർ വാങ്ങിക്കാൻ പ്ലാനുണ്ടോ?. അതും അഫോർഡബിൾ ബജറ്റിൽ പുത്തൻ ഫീച്ചറുകളും ഡിസൈനിലും. എങ്കിൽ നേരെ വിട്ടോ ടാറ്റ ഷോറുമിലേക്ക്. ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ജനപ്രിയ മോഡലായ എസ്യുവി സിയറ ഇവി പതിപ്പ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. വിലയും മറ്റ് പ്രത്യേകതകളുും പരിശോധിക്കാം.
'സിയറ' എന്ന പേര് ഇന്ത്യക്കാർക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല.പണ്ട് രാജ്യത്തെ ആദ്യത്തെ ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ വാഹനങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു ടാറ്റ സിയറ. മുമ്പ് കൺസെപ്റ്റായും പ്രോട്ടോടൈപ്പായും മാത്രം പ്രദർശിപ്പിച്ച ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയാണ് സിയറ ഇവി. ആദ്യം 2020 ഓട്ടോ എക്സ്പോയിലും പിന്നീട് 2023ലും ആണ് കൺസെപ്റ്റായി പ്രദർശിപ്പിച്ചത്. 2025 അവസാനത്തോടെ ഇന്റേണൽ കംബസ്റ്റൻ എഞ്ചിനുള്ള സിയറ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോഴിതാ പ്രീമിയം ഇലക്ട്രിക് വാഹനം പഴമയും ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയും ഒത്തുചേരുന്ന ഡിസൈനിലാണ് എത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ടാറ്റ സിയറ ഇവി: ബാറ്ററി, പവർട്രെയിൻ
സിയറ ഇവി RWD (റിയർ-വീൽ ഡ്രൈവ്), ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ AWD (ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ്) കോൺഫിഗറേഷനുകളിൽ ലഭ്യമാകുമെന്ന് ടാറ്റ ഇതിനോടകം സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്കാണ് ടാറ്റ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. ഒറ്റ ചാർജിൽ 500 കിലോമീറ്ററിലധികം സഞ്ചരിക്കാൻ സാധിക്കും. 75 kWh ഉം 63 kWh ഉം ബാറ്ററിയാണ് ലഭിക്കുക. ഉയർന്ന ഊർജ്ജ സാന്ദ്രതയുള്ള എൽഎഫ്പി എച്ച്വി (LFP HV) ബാറ്ററികളാണിവ. 120 kW, 7.2 kW, 3.3 kW ചാർജറുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇവ ചാർജ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയിൽ V2V, V2L ചാർജിങ് ഓപ്ഷനും ഇതിലുണ്ട്.
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ടാറ്റ സിയറ ഇവിയിൽ രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകളാണ് വരുന്നത്. കാറിൻ്റെ പിന്നിൽ 175 kW മോട്ടോറും മുൻവശത്ത് 103 kW മോട്ടോറും ഉൾപ്പെടുന്നു. പിൻ മോട്ടോറിന് 240 Nm ടോർക്കും മുൻവശത്ത് 164 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. സമൻസ് മോഡും ലക്ഷ്യമാണ്. അതായത് വാഹനം പാർക്കിങ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിന്ന് സ്വന്തമായി പുറത്തേക്ക് ഇറക്കാൻ സാധിക്കും എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രത്യേകത. ആജീവനാന്ത ബാറ്ററി വാറൻ്റിയും ടാറ്റ ഉറപ്പ് നൽകുന്നു. ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയ്ക്കൊപ്പം ബ്രാൻഡ് ബാറ്ററി-ആസ്-എ-സർവീസ് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷ.
08 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ കഴിയും. ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സാങ്കേതികവിദ്യയായ QWD-യും പ്രധാനം ചെയ്യുന്നു. നോർമൽ, ഗ്രാസ്/സ്നോ, മഡ്/ഗ്രാവൽ, സാൻഡ്, റോക്ക്, കസ്റ്റം തുടങ്ങിയ ആറ് മോഡുകളിൽ സുഖകരമായ ഡ്രൈവിങ് അനുഭവമാണ് ഓൾ വീൽ ഡ്രൈവ് വകഭേദം വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്. കൂടാതെ കൂടുതൽ സുരക്ഷക്കായി ലോ-സ്പീഡ് ക്രൂയിസ് കണ്ട്രോൾ, 540 ഡിഗ്രി കാമറ എന്നിവയും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
എക്സ്റ്റീരിയർ/ ഇൻ്റീരിയർ ഡിസൈനും ഫീച്ചറും
ഡിസൈനിൽ മാത്രമല്ല, ഫീച്ചറുകളിലും സിയറ ഇവി മുന്നിലാണ്. ഐ.സി.ഇ മോഡലിന്റെ 622 ലിറ്റർ ബൂട്ട്സ്പേസ് അതേപടി ഇവിയിലും കാണാം. കൂടാതെ റിയർ നിരയിലെ സീറ്റ് മടക്കി വെച്ചാൽ 1,257 ലിറ്ററിൻ്റെ വലിയ ബൂട്ട്സ്പേസ് ലഭിക്കുമെന്നതാണ് ശ്രദ്ധേയമായ കാര്യം.
ഉയർന്ന വേരിയൻ്റിൽ ട്രിപ്പിൾ സ്ക്രീൻ സെറ്റ്അപ്, ആമ്പിയൻ്റ് ലൈറ്റ്, 12 സ്പീക്കർ ജെബിഎൽ ബ്ലാക്ക് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, ഡ്യൂവൽ സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കണ്ട്രോൾ, പനോരാമിക് സൺറൂഫ്, ബോസ് മോഡ്, കാബിൻ എയർ പ്യൂരിഫയർ, പവേർഡ് ആൻഡ് വെൻ്റിലേറ്റഡ് മുൻ സീറ്റുകൾ, പവേർഡ് ടൈൽഗേറ്റ്, ലെവൽ 2 എഡിഎഎസ്, ഓട്ടോ പാർക്ക് അസിസ്റ്റ്, ഹെഡ്-അപ് ഡിസ്പ്ലേ, ഡിജിറ്റൽ കീ, ഒടിഎ അപ്ഡേറ്റ്സ്, സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി ആറ് എയർബാഗുകൾ, വെഹിക്കിൾ 2 ലോഡ്, വെഹിക്കിൾ 2 വെഹിക്കിൾ മോഡ് തുടങ്ങിയ ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് പുതിയ പതിപ്പ് വിപണയിൽ എത്തുന്നത്.
നിറത്തിലും വെറൈയ്റ്റി
പ്യൂവർ, പ്യൂവർ എസ്, അഡ്വഞ്ചർ, എംപവേർഡ്, എംപവേർഡ് എ എന്നിങ്ങനെ അഞ്ച് വേരിയെൻ്റുകളിലാണ് ഇവി കാർ വിപണിയിൽ ലഭ്യം. വയർലെസ് ചാർജർ, എയർ പ്യൂരിഫയർ, ഓട്ടോണമസ് പാർക്കിങ് സൗകര്യമുള്ള ഇ-വാലറ്റ്, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ് തുടങ്ങിയവ സിയറ ഇവിയുടെ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
വില ഇങ്ങനെ
സിയേറയുടെ ഇലക്ട്രിക് പതിപ്പ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 18.79 ലക്ഷം രൂപയാണ് മോഡലിൻ്റെ പ്രാരംഭ എക്സ് ഷോറൂം വില. ബുക്കിങ് ഇതിനോടകം ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞുവെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഡെലിവറികൾ ജൂലൈ 15 ന് ആരംഭിക്കും.
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