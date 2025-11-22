ETV Bharat / automobile-and-gadgets
അലുമിനിയം ട്യൂബ്ലെസ് സ്പോക്ക് വീലുകളാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലെ ഹൈലൈറ്റ്. മറ്റ് വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്.
Published : November 22, 2025 at 5:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പൂർണ്ണമായ ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് ട്രീറ്റ്മെന്റ് നൽകിക്കൊണ്ട് തദ്ദേശീയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് തങ്ങളുടെ അഡ്വഞ്ചർ മോട്ടോർസൈക്കിളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ 450 മന ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു. ഇതിനൊപ്പം കമ്പനി ക്രൂയിസർ മോട്ടോർസൈക്കിളായ റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയർ 350യുടെ സൺഡൗണർ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഒരു പ്രത്യേക പതിപ്പ് കൂടി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ട്യൂബ്ലെസ് സ്പോക്ക് വീലുകളുമായാണ് ഇത് വിപണിയിലെത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ടൂറിങ് പായ്ക്കുമായാണ് റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയോർ 350 സൺഡൗണർ ഓറഞ്ച് എഡിഷൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. ഫാക്ടറി ഫിറ്റഡ് ടൂറിങ് പായ്ക്കിൽ ടൂറിങ് സീറ്റ്, ഫ്ലൈസ്ക്രീൻ, പാസഞ്ചർ ബാക്ക്റെസ്റ്റ്, ട്രിപ്പർ നാവിഗേഷൻ പോഡ് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. ഉയർന്ന മോഡലുകളിൽ സാധാരണയായി സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭിക്കുന്ന സവിശേഷതകളാണ് മെറ്റിയർ 350യുടെ പുതിയ പതിപ്പിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്.
അലുമിനിയം ട്യൂബ്ലെസ് സ്പോക്ക് വീലുകളാണ് ഈ സ്പെഷ്യൽ എഡിഷനിലെ എടുത്തുപറയേണ്ട ഫീച്ചർ. റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയർ 350 ശ്രേണിയിൽ ആദ്യമായാണ് ട്യൂബ്ലെസ് സ്പോക്ക് വീലുകൾ ലഭിക്കുന്നത്. ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ലിവറുകൾ, എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ എന്നിവയ്ക്കൊപ്പം 2026 മോഡലിൽ അവതരിപ്പിച്ച സ്ലിപ്പ്-ആൻഡ്-അസിസ്റ്റ് ക്ലച്ചും ഇതിൽ ഉണ്ട്.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയർ 350 സൺഡൗണർ ഓറഞ്ച്: എഞ്ചിൻ
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഈ പതിപ്പിൽ പ്രത്യേക മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. 349 സിസി, എയർ-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ 4-സ്ട്രോക്ക്, SOHC, ഫ്യുവൽ ഇഞ്ചക്ഷൻ എഞ്ചിനാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 20.2 bhp പവറും 27 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയിരിക്കുന്നത്.
റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയർ 350 സൺഡൗണർ ഓറഞ്ച്: വില
റോയൽ എൻഫീൽഡ് ലിമിറ്റഡ് റൺ മോഡലിൽ ആകർഷകമായ ബാഡ്ജിങും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ലോകമെമ്പാടുമായി അഞ്ച് ലക്ഷത്തിലധികം ഉപഭോക്താക്കളുള്ള മെറ്റിയർ കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ തങ്ങൾ സന്തോഷിക്കുന്നുവെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു. റോയൽ എൻഫീൽഡ് മെറ്റിയർ 350 സൺഡൗണർ ഓറഞ്ച് എഡിഷന്റെ വില ചെന്നൈയിലെ എക്സ്-ഷോറൂം വില 2.19 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് മെറ്റിയറിന്റെ ടോപ്പ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റിനേക്കാൾ 3,000 രൂപ കൂടുതലായിരിക്കും.
