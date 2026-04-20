സുരക്ഷയുടെ കാര്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് വാങ്ങാം: ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ അഞ്ചിൽ അഞ്ചും സ്‌കോർ ചെയ്‌ത് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ

മികച്ച സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകളാണ് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിൽ ഉള്ളത്. ക്രാഷ്‌ ടെസ്റ്റിൽ മുതിർന്ന യാത്രക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയിൽ 5 സ്റ്റാറാണ് നേടിയിരിക്കുന്നത്.

റെനോ ഡസ്റ്റർ
New Renault Duster gets 5-star safety rating (Photo - Bharat NCAP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 20, 2026 at 8:46 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: കാറുകളുടെ സുരക്ഷ പരിശോധിച്ച് റേറ്റിങ് നൽകുന്ന ഏജൻസിയായ ഭാരത് എൻസിഎപിയുടെ ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിൽ മികച്ച റേറ്റിങ് നേടി പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ. ക്രാഷ് ടെസ്റ്റിലെ ഏറ്റവും ഉയന്ന റേറ്റിങായ 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങാണ് ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ മിഡ്‌സൈസ് എസ്‌യുവിയായ ഡസ്റ്റർ നേടിയത്. അപകടങ്ങളിൽ ഉണ്ടാകുന്ന ആഘാതങ്ങളെ ചെറുക്കാൻ മികച്ച സുരക്ഷ ഫീച്ചറുകളുമായാണ് ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയതെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് 5 സ്റ്റാർ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്.

കാറിന് എന്തെങ്കിലും അപകടം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ, അത് മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കും കുട്ടികൾക്കും എത്രത്തോളം സുരക്ഷ നൽകുമെന്ന് കണക്കിലെടുത്താണ് ഭാരത് എൻസിഎപി ഈ റേറ്റിങ് നൽകുന്നത്. ക്രാഷ്‌ ടെസ്റ്റിൽ മുതിർന്ന യാത്രക്കാരുടെയും കുട്ടികളുടെയും സുരക്ഷയ്‌ക്ക് 5 സ്റ്റാർ ലഭിച്ചു.

ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ്
വാഹനങ്ങളുടെ നിർമാണ കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നോ, ഡീലർ ഔട്ട്‌ലെറ്റിൽ നിന്നോ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബേസിക് മോഡൽ ക്രമരഹിതമായി തെരഞ്ഞെടുത്ത് നിയുക്ത കേന്ദ്രത്തിലെത്തിച്ചാണ് ഭാരത് എൻസിഎപി ക്രാഷ് ടെസ്റ്റ് നടത്തുക.

മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്
മുതിർന്ന യാത്രക്കാർക്കുള്ള സുരക്ഷാ റേറ്റിങിൽ പുതിയ ഡസ്റ്റർ 32ൽ 30.49 പോയിന്‍റ് നേടി. ഫ്രണ്ടൽ ഓഫ്‌സെറ്റ് ഡിഫോർമബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റിൽ, 16ൽ 14.49 പോയിന്‍റ് നേടി. സൈഡ് മൂവബിൾ ഡിഫോർമബിൾ ബാരിയർ ടെസ്റ്റിൽ, 16ൽ 16 പോയിന്‍റും നേടിയിട്ടുണ്ട്.

കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ റേറ്റിങ്
കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷാ റേറ്റിങിൽ പുതിയ ഡസ്റ്റർ 49ൽ 45 പോയിന്‍റ് നേടി. കൂടാതെ പെർഫെക്റ്റ് ഡൈനാമിക് സ്‌കോർ 24ൽ 24ഉം, 'കുട്ടികളുടെ നിയന്ത്രണ സംവിധാനം' ഇൻസ്റ്റാളേഷൻ സ്‌കോറിൽ 12ൽ 12ഉം, വെഹിക്കിൾ അസസ്‌മെന്റ് സ്‌കോർ 13ൽ 9 ഉം നേടി.

റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ്
2026 മാർച്ചിലാണ് പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ പുറത്തിറക്കിയത്. കോം‌പാക്റ്റ് എസ്‌യുവി സെഗ്‌മെന്‍റിനെ പുനർനിർവചിച്ച ഐക്കണിക് നാമത്തിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവായാണ് 2026 ഡസ്റ്ററിനെ കണക്കാക്കുന്നത്. റെനോയുടെ പുതിയ ആർ‌ജി‌എം‌പി പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ നിർമ്മിച്ച ഏറ്റവും പുതിയ ഡസ്റ്ററിന് പുതിയ രൂപകൽപ്പനയും ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകളും വർഷാവസാനം എത്തുന്ന ശക്തമായ ഹൈബ്രിഡും ഉൾപ്പെടെ ഒന്നിലധികം പവർട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകളും ലഭിക്കുന്നു.

പുതിയ ഡിസൈൻ, ഇന്‍റീരിയർ, ടർബോ-പെട്രോൾ, ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ എന്നിവയോടെയാണ് പുതിയ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ, 1.3 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനുകൾ (MT, DCT എന്നിവ രണ്ടും) സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന വേരിയന്‍റുകൾക്ക് സുരക്ഷാ റേറ്റിങുകൾ ബാധകമാണ്. ശക്തമായ ഹൈബ്രിഡ് മോഡലുകൾക്കും ഈ റേറ്റിങ് ബാധകമാവും.

2026 റെനോ ഡസ്റ്റർ: സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിൽ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.1 ഇഞ്ച് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീൻ, 10.25 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് ക്ലസ്റ്റർ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, വയർലെസ് ഫോൺ ചാർജർ, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ എന്നിവ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പവർഡ് ടെയിൽഗേറ്റ്, 6-വേ പവർഡ്, വെന്‍റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. ആറ് എയർബാഗുകൾ (സ്റ്റാൻഡേർഡായി), 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, ഫ്രണ്ട്, റിയർ പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ, ടയർ പ്രഷർ മോണിറ്ററിങ് സിസ്റ്റം (TPMS), ലെവൽ 2 ADAS, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, നാല് വീലുകളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ എന്നിവ ഇതിന്‍റെ സുരക്ഷാ സ്യൂട്ടിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.


Also Read:

  1. ആകർഷക ഡിസൈൻ, സൗകര്യങ്ങളുമേറെ: മെച്ചപ്പെട്ട സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളുമായി പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു നൈറ്റ് എഡിഷൻ
  2. കുറഞ്ഞ വിലയിൽ പോലും പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ! കിയ സിറോസിന്‍റെ അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌ത പതിപ്പെത്തി; എസ്‌യുവി പ്രേമികൾക്ക് കോളടിച്ചു
  3. ദീർഘകാലം ഉപയോഗിക്കാവുന്ന ബാറ്ററി, ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6 സീരിസിലേക്ക് രണ്ട് ഫോണുകൾ വരുന്നു
  4. കരുത്തൻ ബാറ്ററിയും അതിശയിപ്പിക്കുന്ന എഐ ഫീച്ചറുകളും! 15,999 രൂപയ്‌ക്ക് 'ടെക്‌നോ പോപ് എക്‌സ് 5ജി' വാങ്ങാം

