50 MP ക്യാമറ, വമ്പൻ ഓഫറുകള്‍; ഇന്ത്യൻ വിപണി തൂക്കാൻ പോകോ C85 5G, അറിയാം പ്രത്യേകതകള്‍

മിസ്റ്റിക് പർപ്പിൾ, സ്പ്രിംഗ് ഗ്രീൻ, പവർ ബ്ലാക്ക് എന്നീ കളറില്‍ ലഭ്യമാകും. കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ കൂടുതല്‍ ഫീച്ചറുകള്‍, അറിയാം കൂടുതല്‍ വിവരങ്ങള്‍...

The Poco C85 5G will go on sale on December 16 via Flipkart. (Poco India)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 9, 2025 at 5:49 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: കാത്തരിപ്പുകള്‍ക്ക് വിരാമം കുറിച്ച് പോകോയുടെ C85 5G സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. ഡിസംബര്‍ 16 ന് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ OS 2-ലാണ് ഈ സ്‌മാര്‍ട്ട്‌ഫോണ്‍ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

2023 ഡിസംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ പോകോ C65 ൻ്റെ പിൻഗാമിയാണ് പോകോ C85 5G. ഇന്ത്യയിൽ, C85 5G സാംസങ് ഗാലക്‌സി M15, ഇൻഫിനിക്‌സ് ഹോട്ട് 50, ഐക്യുഒ Z9x ഹാൻഡ്‌സെറ്റുകൾക്ക് വെല്ലുവിളിയായിട്ടാണ് പുത്തൻ പോക്കോയുടെ വരവ്.

120Hz എല്‍സിഡി ഡിസ്‌പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 ചിപ്‌സെറ്റ്, 8GB വരെ റാം, 128GB സ്റ്റോറേജ്, 50 MP ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിനുള്ളത്. 33W വയർഡ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിൻ്റെ സവിശേഷതകൾ. പൊടിപടലങ്ങളില്‍ നിന്നും വെള്ളത്തില്‍ നിന്നും രക്ഷ നേടാൻ IP64 റേറ്റിങ് ഇതിനുണ്ട്.

പോക്കോ സി85 5ജി: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ

പോകോ സി85 5ജി മൂന്ന് റാമിലും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലുമാണ് വരുന്നത്. 4 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റിന് 12,499 രൂപയും, 6 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയൻ്റിന് 13,499 രൂപയും, 8 ജിബി റാം 128 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 14,499 രൂപയുമാണ് വില. മിസ്റ്റിക് പർപ്പിൾ, സ്പ്രിംഗ് ഗ്രീൻ, പവർ ബ്ലാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്.

പോക്കോ സി 85 5ജി ഡിസംബർ 16 ന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിക്ക് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട് വഴി വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും. ലോഞ്ച് ഓഫറിൻ്റെ ഭാഗമായി, 4 ജിബി, 6 ജിബി വേരിയൻ്റുകൾക്ക് പോക്കോ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 500 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവ് നൽകുന്നു.

വേരിയൻ്റ്യഥാര്‍ത്ഥ വിലഡിസ്‌കൗണ്ട് വിലലഭിക്കുന്നയിടം
4GB റാം + 128GB സ്റ്റോറേജ്Rs 12,499Rs 11,999ഫ്ലിപ്പ്കാര്‍ട്ട്
6GB റാം + 128GB സ്റ്റോറേജ്Rs 13,499Rs 12,999
8GB റാം+ 128GB സ്റ്റോറേജ്Rs 14,499-

സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഡിസ്‌പ്ലേ: പോകോ C85 5G-യിൽ 7.99mm ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് ബാക്ക് ഡിസൈനാണ്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും ഹൈ ബ്രൈറ്റ്‌നസ് മോഡിൽ (HBM) 810 നിറ്റ്‌സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസും ഉള്ള 6.9 ഇഞ്ച് എച്ച്ഡി പ്ലസ് എല്‍ഇഡി സ്‌ക്രീന്‍ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ടിയുവി റൈൻലാൻഡ് ലോ ബ്ലൂ ലൈറ്റ്, ഫ്ലിക്കർ-ഫ്രീ, സർക്കാഡിയൻ-ഫ്രണ്ട്‌ലി സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ഡിസ്‌പ്ലേയിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നു.

പ്രൊസസര്‍: മാലി-G57 എംസിടു ജിപിയു ഉള്ള ഒക്‌ടോ-കോർ 6nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300 പ്രോസസറാണ് ഇത് നൽകുന്നത്. 16GB വരെ വെർച്വൽ റാമിനെ 128GB സ്റ്റോറേജുമായി യോജിച്ചാണ് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നത്. മൈക്രോ എസ്‌ഡി കാർഡ് വഴി 1TB വരെ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള കഴിവുണ്ട്.

ക്യാമറ: f/1.8 അപ്പേർച്ചറും QVGA സെക്കൻഡറി ക്യാമറയും ഉള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. ഈ ഹാൻഡ്‌സെറ്റിൽ 8MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയുണ്ട്.

ചാര്‍ജിങ് കപ്പാസിറ്റി: 33W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ്, 10W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുണ്ട്. 6,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർ ഒഎസ് 2 ആണ് ഈ ഉപകരണം പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്.

അപ്ഡേറ്റ്: ഇത് രണ്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം (ഒഎസ്) അപ്‌ഡേറ്റുകളും നാല് വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും പിന്തുണയ്ക്കും. വെള്ളം പൊടി എന്നിവയില്‍ നിന്ന് സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി IP64 റേറ്റിങ് ഉണ്ട്.

സവിശേഷതവിവരങ്ങള്‍
ഡിസ്‌പ്ലേ120Hz | 6.9-inch HD+ LCD
പ്രൊസസര്‍മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6300
റാം+ സ്റ്റോറേജ്up to 8GB | 128GB
റിയര്‍ ക്യാമറ50MP + QVGA
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ8MP
ബാറ്ററി 6,000mAh (silicon-carbon)
ചാര്‍ജിങ് കപ്പാസിറ്റി33W വയേർഡ് | 10W റിവേഴ്‌സ് (wired)
ഒഎസ്ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹൈപ്പർഒഎസ് 2
ഒഎസ് അപ്‌ഡേറ്റ്2 വർഷത്തെ OS അപ്‌ഡേറ്റ് | 4 വർഷത്തെ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ
ഐപി റേറ്റിങ്IP64

