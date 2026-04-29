പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ: വിലയറിഞ്ഞോ?

പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്കിനുള്ള ബുക്കിങ് ഏപ്രിൽ 14ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ഡെലിവറികൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു. പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രമേ ലഭ്യമാകൂ.

New Mini Cooper S Convertible JCW Pack Launched in India (Photo - MINI India)
Published : April 29, 2026 at 7:40 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മിനി ഇന്ത്യ പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. 61.50 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിലാണ് ഈ കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. പൂർണ്ണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്‌ത യൂണിറ്റായിട്ടാണ് ഇത് ഇന്ത്യയിൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്.

പരിമിതമായ സംഖ്യകളിൽ മാത്രമേ കാർ ലഭ്യമാകൂ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിളിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്കിന് ഇന്‍റീരിയറിലും എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും ചില കോസ്മെറ്റിക് അപ്‌ഡേറ്റുകൾ ലഭിക്കുന്നു. പക്ഷേ മെക്കാനിക്കലായി മാറ്റമൊന്നുമില്ല. പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്കിനുള്ള ബുക്കിങ് ഏപ്രിൽ 14ന് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ഡെലിവറികൾ ഇതിനകം തന്നെ ആരംഭിച്ചു.

Rear Profile of Mini Cooper S Convertible JCW Pack (Photo - MINI India)

മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക്: പുതിയതെന്ത്?
ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക് വെറുമൊരു കോസ്മെറ്റിക് പാക്കേജാണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം. കാറിനകത്തും പുറത്തും ജെസിഡബ്ല്യു-നിർദ്ദിഷ്ട സ്റ്റൈിലിങ് അപ്‌ഡേറ്റുകൾക്കൊപ്പം ഇത് വരുന്നു. മിഡ്‌നൈറ്റ് ബ്ലാക്ക്, ലെജൻഡ് ഗ്രേ എന്നീ രണ്ട് പ്രത്യേക പെയിന്‍റ് ഷേഡുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. രണ്ടാമത്തെ കളർ ഓപ്ഷനിൽ ബോണറ്റിൽ അധിക വരകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

കമ്പനിയുടെ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്കുകളിൽ പതിവുപോലെ, ഫ്രണ്ട് ഗ്രില്ലിൽ ഗ്ലോസ്-ബ്ലാക്ക് ഫിനിഷ്, ഔട്ടർ റിയർവ്യൂ മിറർ (ORVM), ഡോർ ഹാൻഡിലുകൾ, വീൽ ആർച്ചുകൾ, സൈഡ് സ്കർട്ടുകൾ, ബമ്പറുകൾ എന്നിവയും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള പുതിയ 17 ഇഞ്ച് ജെസിഡബ്ല്യു വീലുകളിൽ ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ജെസിഡബ്ല്യു-ബ്രാൻഡഡ് സ്‌പോർട് ബ്രേക്കുകളും ജെറ്റ് ബ്ലാക്ക് ഫാബ്രിക് റൂഫും ലഭിക്കുന്നു.

Front Profile of Mini Cooper S Convertible JCW Pack (Photo - MINI India)

മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക്: ഡിസൈൻ
പുതിയ മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്കിൽ സീറ്റുകളുടെ അപ്ഹോൾസ്റ്ററിയും ഡാഷ്‌ബോർഡ് ട്രിമ്മും ബ്ലാക്ക്-ഔട്ട് ട്രീറ്റ്‌മെന്‍റ് തുടരുകയാണ്. ഇതിന് JCW-ബ്രാൻഡഡ് സ്‌പോർട്‌സ് സീറ്റുകളും JCW-എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവ് സ്റ്റിയറിങ് വീലും ലഭിക്കുന്നു. എന്നാൽ ഉപകരണങ്ങളുടെ പട്ടിക സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂപ്പർ S കൺവെർട്ടിബിളിന് സമാനമാണ്. ഇതിന്‍റെ കൂടുതലും കറുത്ത നിറത്തിലുള്ള ഇന്‍റീരിയറിൽ ഫ്രണ്ട് ഹെഡ്‌റെസ്റ്റിലും ഡാഷ്‌ബോർഡിലും ചുവന്ന വര പോലുള്ള ചില വ്യതിരിക്ത ഘടകങ്ങളും ഉണ്ട്.

9.4 ഇഞ്ച് റൗണ്ട് OLED ടച്ച്-ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്‌പ്ലേ, മിനി കണക്റ്റഡ്-കാർ സ്യൂട്ട്, വയർലെസ് ചാർജിങ്, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ, ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ഹർമൻ കാർഡൺ ഓഡിയോ സിസ്റ്റം എന്നിവ ഈ കൺവെർട്ടിബിളിന്‍റെ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.

Side Profile of Mini Cooper S Convertible JCW Pack (Photo - MINI India)

മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക്: എഞ്ചിൻ
2.0 ലിറ്റർ, 4 സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഈ കാറിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 204 എച്ച്പി പവറും 300 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന എഞ്ചിനാണ്. ഈ എഞ്ചിനിലൂടെ 204 എച്ച്പി പവറും 300 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. കാറിന്‍റെ മുൻ ചക്രങ്ങൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന 7-സ്പീഡ് ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സുമായി എഞ്ചിൻ ഇണക്കിയിരിക്കുന്നു.

വെറും 6.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0 മുതൽ 100 ​​കിലോമീറ്റർ / മണിക്കൂർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ കാറിന് കഴിയും. കൂടാതെ അതിന്‍റെ പരമാവധി വേഗത മണിക്കൂറിൽ 237 കിലോമീറ്ററാണ്. ഈ കൺവെർട്ടിബിൾ 16.82 കിലോമീറ്റർ / ലിറ്റർ മൈലേജ് നൽകുമെന്ന് മിനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

മിനി കൂപ്പർ എസ് കൺവെർട്ടിബിൾ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്ക്: വില
55.65 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) വിലയുള്ള സ്പോർട്ടി ലുക്കിങ് ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്കിനൊപ്പം സ്റ്റാൻഡേർഡ് മിനി കൂപ്പർ എസ് ഹാച്ച്ബാക്കും ലഭ്യമാണ്. ഇതോടൊപ്പം, മിനിയുടെ നിലവിലെ ശ്രേണിയിലെ ജെസിഡബ്ല്യു പായ്ക്കിന്‍റെ രണ്ടാമത്തെ വകഭേദമായി ഈ കൺവെർട്ടിബിൾ മാറി.

