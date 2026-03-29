ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത GLE മുതൽ GLE കൂപ്പെ വരെ: മൂന്ന് മോഡലുകളുടെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്താനൊരുങ്ങി മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ്
ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് GLE, GLE കൂപ്പെ, GLS എന്നിവയുടെ ചിസൈനാണ് മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് വെളിപ്പെടുത്താൻ പോവുന്നത്. ഈ വർഷം അവസാനമോ 2027ന്റെ തുടക്കമോ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്താനാണ് സാധ്യത.
Published : March 29, 2026 at 3:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഡംബര കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം 2026 മാർച്ച് വളരെ തിരക്കേറിയ മാസമായിരുന്നു. പുതിയ VLE, അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത മേബാക്ക് എസ്-ക്ലാസ് എന്നിവ അടുത്തിടെയാണ് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയത്. ഇനിയും ആഢംബര വാഹനങ്ങളുടെ ഒരു നിര തന്നെ കാണിക്കാനിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ചെയ്ത മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് GLE, GLE കൂപ്പെ, GLS എന്നിവ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്താൻ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് വിവരം. ഇവ മാർച്ച് 31ന് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് സൂചന. അതേസമയം ഈ കാറുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിലും കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് മാസങ്ങളായി കാമഫ്ലേജ്ഡ് ടെസ്റ്റ് മോഡലുകളുടെ ചില ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് അവയുടെ ഡിസൈനിനെ കുറിച്ച് ചില സൂചനകൾ നൽകുന്നു.
മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് GLE, GLE കൂപ്പെ, GLS: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഇത് ഒരു മിഡ്-സൈക്കിൾ അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കുമെന്നതിനാൽ തന്നെ, പ്രധാന മാറ്റങ്ങളേക്കാൾ ചെറിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകാനാണ് സാധ്യത. കമ്പനിയുടെ പുതിയ ഡിസൈൻ ഭാഷയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന ഒരു പുതിയ ഫ്രണ്ട് ഫാസിയ എക്സ്റ്റീരിയറിൽ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പുതിയ ബമ്പർ, അൽപ്പം വലിയ ഗ്രിൽ, മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിന്റെ സിഗ്നേച്ചർ സ്റ്റാർ-പാറ്റേൺ ലൈറ്റിങ് ഘടകങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടും.
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് GLE, GLE കൂപ്പെ, GLS: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കാറുകളുടെ ക്യാബിന്റെ കാര്യത്തിൽ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചുപറ്റുന്ന അപ്ഡേറ്റുകൾ നൽകാം. പുതിയ മെഴ്സിഡസ് മോഡലുകളിലേതുപോലെ, ഒരു ഗ്ലാസ് പാനലിനടിയിൽ മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേകൾ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പുതിയ 'സൂപ്പർസ്ക്രീൻ' സജ്ജീകരണം ഈ എസ്യുവികൾക്ക് ലഭിച്ചേക്കാം. എഐ അധിഷ്ഠിത പ്രവർത്തനം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും പുതിയ നാലാം തലമുറ എംബിയുഎക്സ് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റവും ഇതിന് ലഭിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം, പുതുതായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത എയർ വെന്റുകളും അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത സ്റ്റിയറിങ് വീലും ഇതിന് ലഭിച്ചേക്കാം.
മെഴ്സിഡസ് ബെൻസ് GLE, GLE കൂപ്പെ, GLS: പവർട്രെയിൻ
ചെറുതാണെങ്കിൽ പോലും മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസിൽ നിന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട അപ്ഡേറ്റുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മെഴ്സിഡസ്-ബെൻസ് ജിഎൽഇയിൽ മൈൽഡ്-ഹൈബ്രിഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയുള്ള അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഇൻലൈൻ-സിക്സ് എഞ്ചിൻ ലഭിച്ചേക്കാം. അതേസമയം ജിഎൽഎസിന് കൂടുതൽ ശക്തമായ വി8 എഞ്ചിൻ ലഭിച്ചേക്കാം. ഈ എസ്യുവികൾക്ക് 2023ൽ മാത്രമേ ഒരു ഫെയ്സ്ലിഫ്റ്റ് ലഭിച്ചുള്ളൂ എന്നത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ്. ഈ പുതിയ മോഡലുകൾ ഈ വർഷം അവസാനമോ 2027ന്റെ തുടക്കമോ ലോകമെമ്പാടും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. 2027ൽ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
