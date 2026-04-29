പുതിയ കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ പുത്തൻ കീവേ V302C: വിശദാംശങ്ങൾ

പുതിയ മഞ്ഞ കളർ ഓപ്‌ഷനടക്കം പുതിയ ബൈക്ക് മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. 4.22 ലക്ഷം രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില.

New Keeway V302C launched in India (Photo - Keeway India)
By ETV Bharat Tech Team

Published : April 29, 2026 at 3:53 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ കീവേ ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ കീവേ V302C ബോബർ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. പുതിയ മഞ്ഞ കളർ ഓപ്‌ഷൻ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ കീവേ V302C പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതോടെ പുതിയ ബൈക്ക് ഇപ്പോൾ ചുവപ്പ്, കറുപ്പ്, മഞ്ഞ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്.

പുതിയ കീവേ V302C ഒരു ചെറിയ ഡിസ്‌പ്ലേസ്‌മെന്‍റ് മോട്ടോർസൈക്കിളാണ്. പുതിയ കീവേ V302Cയുടെ എക്‌സ്-ഷോറൂം വില ഇപ്പോൾ 4.22 ലക്ഷം രൂപയാണ്. ഇതിന്‍റെ എഞ്ചിനും ഡിസൈനും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

പുതിയ കീവേ V302C: എഞ്ചിൻ
പുതിയ കീവേ V302C 298 സിസി, V-ട്വിൻ, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, 8-വാൽവ് SOHC എഞ്ചിന്‍റെ കരുത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 8,500 ആർപിഎമ്മിൽ 29 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 26.5 എൻഎം പരമാവധി ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഈ ബൈക്കിൽ ബെൽറ്റ് ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റവും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചുള്ള 6-സ്പീഡ് ട്രാൻസ്മിഷനും സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.

പുതിയ കീവേ V302C: ഡിസൈൻ
കണ്ണുനീർ തുള്ളി പോലുള്ള 15 ലിറ്റർ ഇന്ധന ടാങ്കും പരുക്കൻ രൂപവും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഒരു ബോബർ-സ്റ്റൈൽ ഡിസൈൻ ആണ് കീവേ V302C-ൽ ഉള്ളത്. ബൈക്കിൽ പൂർണ്ണമായും കറുത്ത എഞ്ചിനും കാസ്റ്റ് അലോയ് വീലുകളുമുണ്ട്.

പുതിയ കീവേ V302Cയുടെ പ്രധാന സവിശേഷത അതിന്‍റെ അതുല്യമായ, നിലത്തേക്ക്-താഴ്ന്ന രൂപമാണ്. പരന്നതും വീതിയുള്ളതുമായ ഹാൻഡിൽബാർ ഇതിൽ കാണാം. കൂടാതെ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള LED ഹെഡ്‌ലൈറ്റ്, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്‍റ് കൺസോൾ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS എന്നിവയും പുതിയ കീവേ V302C-ൽ ഉണ്ട്.

ഇന്ത്യയിൽ ബെനെല്ലി ബ്രാൻഡ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആദീശ്വർ ഓട്ടോ റൈഡ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാഗമാണ് കീവേ ബ്രാൻഡ്. ഇന്ത്യയിലുടനീളം ഇതിന് 50-ലധികം ഡീലർഷിപ്പുകളുണ്ട്. കൂടാതെ മോട്ടോ മോറിനി, സോണ്ടസ് ബ്രാൻഡുകളുമായും കമ്പനി സഹകരിക്കുന്നു. കീവേ നിലവിൽ SR125, SR250 എന്നിവയുൾപ്പെടെ മൂന്ന് ചെറിയ ഡിസ്‌പ്ലേസ്‌മെന്‍റ് മോഡലുകൾ ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.

