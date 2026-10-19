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ക്ലച്ച്ലെസ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ്: ഹോണ്ട റെബൽ 300ന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ വെളിപ്പെടുത്തി
ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300 ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. 2.22 ലക്ഷം രൂപയാണ് പ്രാരംഭ എക്സ്-ഷോറൂം വില.
Published : October 19, 2026 at 1:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹോണ്ട മോട്ടോർസൈക്കിൾ ആൻഡ് സ്കൂട്ടർ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് തങ്ങളുടെ ക്രൂയിസർ മോട്ടോർസൈക്കിളായ 'ഹോണ്ട റെബൽ 300' അടുത്തിടെയാണ് വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. 2.22 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭവിലയിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. എങ്കിലും ഇതിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല.
ഹോണ്ട റെബൽ 300ന്റെ സാങ്കേതിക വിവരങ്ങൾ ഇപ്പോൾ കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. ഈ വർഷം ഓഗസ്റ്റിലാണ് പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300 ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ്, ഇ-ക്ലച്ച് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വകഭേദങ്ങളിൽ ഈ ബൈക്ക് ലഭ്യമാണ്. അവതരിപ്പിച്ച സമയത്ത് തന്നെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഡെലിവറി ഇതുവരെ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ല. പുതിയ ബൈക്കിന്റെ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.
പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300: എഞ്ചിൻ
286 സിസി ശേഷിയുള്ള, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിനാണ് പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300ന് കരുത്തേകുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 8,000 ആർപിഎമ്മിൽ 27.2 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,250 ആർപിഎമ്മിൽ 24.5 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് വകഭേദത്തിൽ, ഈ എഞ്ചിനോടൊപ്പം 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സും അസിസ്റ്റ് ആൻഡ് സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇ-ക്ലച്ച് വകഭേദത്തിലും സമാനമായ സാങ്കേതികവിദ്യയാണുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിൽ സാധാരണ ഗിയർബോക്സിന് പകരം ഹോണ്ടയുടെ ഇ-ക്ലച്ച് ക്ലച്ച്ലെസ് ഗിയർ ഷിഫ്റ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗിയർ മാറ്റുന്നതിനായി റൈഡർ ക്ലച്ച് ഉപയോഗിക്കേണ്ടതില്ല എന്നതാണ് ഇതിന്റെ പ്രത്യേകത.
പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300: അളവുകളും ഭാരവും
പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300ന് 2,200 മിമി നീളവും, 808 മിമി വീതിയും, 1,125 മിമി ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ വീൽബേസ് 1,506 മിമി ആണ്. 'ബോബർ' ശൈലിയിലുള്ള ഡിസൈൻ ആയതിനാൽ, ഇതിന്റെ സീറ്റ് ഉയരം 690 മിമി മാത്രമാണ്. 129 മിമി ഗ്രൗണ്ട് ക്ലിയറൻസും ലഭിക്കുന്നു. ഹോണ്ട റെബൽ 300ന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിന് 173 കിലോഗ്രാം ഭാരമുണ്ട്. അതേസമയം, ഇ-ക്ലച്ച് സംവിധാനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അധിക ഘടകങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളതിനാൽ, ഇ-ക്ലച്ച് മോഡലിന് 176 കിലോഗ്രാം ഭാരമാണുള്ളത്.
പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300: ഹാർഡ്വെയർ
പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300ന്റെ ഘടനാപരമായ ഭാഗങ്ങൾ ഹോണ്ട വളരെ ലളിതമായാണ് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മുൻവശത്ത് ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളും പിൻവശത്ത് ട്വിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളുമാണ് സസ്പെൻഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. ബ്രേക്കിങിനായി മുൻവശത്തും പിൻവശത്തും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകൾ നൽകിയിരിക്കുന്നു. ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് (ABS) ഈ ബൈക്കിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ലഭ്യമാണ്. 16 ഇഞ്ച് വീലുകളുള്ള ഈ ബൈക്കിന്റെ മുൻവശത്ത് 130/90 സെക്ഷൻ ടയറുകളും പിൻവശത്ത് 150/80 സെക്ഷൻ ടയറുകളുമാണ് ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ ഹോണ്ട റെബൽ 300: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ റെബൽ 300ൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റിയോട് കൂടിയ ടിഎഫ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിരിക്കുന്നു. 'ഹോണ്ട റോഡ്സിങ്ക്' ആപ്പ് വഴി ഈ ക്ലസ്റ്റർ ഉപയോക്താവിന്റെ ഫോണുമായി ജോഡിയാക്കാം. ഇതിലൂടെ ടേൺ-ബൈ-ടേൺ നാവിഗേഷൻ പോലുള്ള സൗകര്യങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്താനാകും. കൂടാതെ, എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഹെഡ്ലാമ്പുകൾ, എൽഇഡി ടെയിൽ ലൈറ്റുകൾ, സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ചാർജ് ചെയ്യുന്നതിനായി യുഎസ്ബി ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയും ഹോണ്ട റെബൽ 300-ൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
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