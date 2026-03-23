പുതിയ ഫിയർലെസ്പ്ലസ് ക്യുഡബ്ല്യുഡി വേരിയന്റുമായി ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി: വിലയറിഞ്ഞോ?
Published : March 23, 2026 at 2:02 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: തദ്ദേശീയ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് തങ്ങളുടെ ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവിയായ ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി നിരയിലേക്ക് കൂടുതൽ താങ്ങാനാവുന്ന വിലയിലുള്ള ഡ്യുവൽ-മോട്ടോർ ക്വാഡ് വീൽ ഡ്രൈവ് (ക്യുഡബ്ല്യുഡി) വേരിയന്റ് ചേർത്തു.
ഈ പുതിയ വേരിയന്റിന്റെ വരവിനുശേഷം, ക്യുഡബ്ല്യുഡി പവർട്രെയിൻ ഇപ്പോൾ അതിന്റെ താഴ്ന്ന സ്പെക്ക് ഫിയർലെസ്+ 75 ട്രിമ്മിൽ ലഭ്യമാകും. ഈ ട്രിമിന്റെ വില 26.49 ലക്ഷം രൂപയാണ് (എക്സ്-ഷോറൂം). ഈ പുതിയ ട്രിമ്മിന് പൂർണ്ണമായും ലോഡുചെയ്ത എംപവേർഡ് 75 ക്യുഡബ്ല്യുഡിയെക്കാൾ ഏകദേശം 2.5 ലക്ഷം രൂപ വില കുറവാണ്.
ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി ഫിയർലെസ്+ 75 ക്യുഡബ്ല്യുഡി: സവിശേഷതകൾ
പുതിയ ഫിയർലെസ്+ 75 ക്യുഡബ്ല്യുഡി ട്രിമ്മിൽ പവേർഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, ഡ്രൈവർ സീറ്റ് മെമ്മറി, വെന്റിലേറ്റഡ് ഫ്രണ്ട് സീറ്റുകൾ, 360 ഡിഗ്രി ക്യാമറകൾ, ജെബിഎൽ ബ്ലാക്ക് ഓഡിയോ സിസ്റ്റം, ഡ്യുവൽ-സോൺ ക്ലൈമറ്റ് കൺട്രോൾ, റിയർ വിൻഡോയ്ക്കുള്ള സൺഷെയ്ഡ്, ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിങ്, 19 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾ തുടങ്ങി നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, ഹാരിയർ ഇവിയുടെ എംപവേർഡ് ക്യുഡബ്ല്യുഡി പോലെ, ഫിയർലെസ്+ 6 ടെറൈൻ മോഡുകൾ, ബൂസ്റ്റ് മോഡ്, ഓഫ്-റോഡ് അസിസ്റ്റ് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകളുമായും വരുന്നു.
ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി ഫിയർലെസ്+ 75 ക്യുഡബ്ല്യുഡി: പവർട്രെയിൻ
പവർട്രെയിനിനെക്കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, പുതിയ ഫിയർലെസ്+ ക്യുഡബ്ല്യുഡി ട്രിമ്മിന് അതിന്റെ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് എംപവേർഡ് ക്യുഡബ്ല്യുഡിയുടെ അതേ സജ്ജീകരണമുണ്ട്. 155 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഫ്രണ്ട് ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും 235 ബിഎച്ച്പി പവറും മൊത്തം 504 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന റിയർ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറും ഇതിനുണ്ട്.
ഈ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോറുകൾ 75 കിലോവാട്ട്സ് ബാറ്ററി പാക്കുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. പുതിയ ട്രിമ്മിന്റെ എംഐഡിസി റേഞ്ച് 622 കിലോമീറ്ററാണെന്നും, യഥാർത്ഥ റേഞ്ച് 490 കിലോമീറ്ററാണെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. പുതിയ വേരിയന്റിന് പുറമെ, ടാറ്റ മോട്ടോഴ്സ് ഹാരിയർ ഇവി ശ്രേണിയിൽ ഒരു പുതിയ 'സീവിഡ് ഗ്രീൻ' കളർ ഓപ്ഷനും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ പുതിയ പെയിന്റ് ഫിനിഷ് എല്ലാ ട്രിം ലെവലുകളിലും ലഭ്യമാണ്.
ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി ഫിയർലെസ്+ 75 ക്യുഡബ്ല്യുഡി: എതിരാളി
ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി ഫിയർലെസ്+ 75 ക്യുഡബ്ല്യുഡിയുമായി മത്സരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ വകഭേദം, വിലയുടെ കാര്യത്തിൽ വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്7 പോലുള്ള സെഗ്മെന്റിലെ എഡബ്ല്യുഡി എതിരാളികളുമായി മികച്ച രീതിയിൽ മത്സരിക്കും. എഡബ്ല്യുഡി വിൻഫാസ്റ്റ് വിഎഫ്7 വില 26.19 ലക്ഷം രൂപയിൽ ആരംഭിച്ച് 26.79 ലക്ഷം രൂപ വരെ ഉയരും (എക്സ്-ഷോറൂം). വിപണിയിൽ മഹീന്ദ്ര എക്സ്ഇവി 9ഇ, എക്സ്ഇവി 9എസ് എന്നിവയുമായും ടാറ്റ ഹാരിയർ ഇവി മത്സരിക്കുന്നു. എന്നിരുന്നാലും ഇവ രണ്ടും ടു-വീൽ ഡ്രൈവ് ഓപ്ഷനുകൾ മാത്രമേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുള്ളൂ.