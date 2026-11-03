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കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ഉയരവും ക്ലാസിക് ലുക്കും, ക്രൂയിസർ ശൈലിയിൽ ഹാർലിയുടെ പുത്തൻ 'സ്പ്രിൻ്റ് 440'
മെലിഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഘടനയും, മുൻഭാഗത്തേക്ക് വരുന്തോറും വീതി കുറയുന്ന സീറ്റും ഇതിന്റെ സവിശേഷതകളാണ്. ഇരു കാലുകളും റോഡിൽ സുഖമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ ഇത് റൈഡറെ സഹായിക്കുന്നു.
Published : November 3, 2026 at 5:30 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ഇരുചക്രവാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ തങ്ങളുടെ പുതിയ ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് ക്രൂയിസർ മോഡലായ 'സ്പ്രിന്റ് 440' ആഗോളതലത്തിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പുമായി ചേർന്ന് നിർമ്മിച്ച ഹാർലി X440 പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ മോഡലും എത്തുന്നത്. എന്നാൽ X440-നേക്കാൾ കൂടുതൽ പരമ്പരാഗതമായ ഒരു ഹാർലി ക്രൂയിസർ ലുക്കിലാണ് സ്പ്രിന്റ് 440 ഡിസൈൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ഇന്ന് (നവംബർ 3) മുതൽ നവംബർ 8 വരെ ഇറ്റലിയിലെ മിലാനിൽ നടക്കുന്ന EICMA 2026 ഓട്ടോ ഷോയിലാണ് പുതിയ മോഡൽ അനാവരണം ചെയ്തത്.
ഭാരം കുറഞ്ഞതും ഇടത്തരം വലിപ്പമുള്ളതുമായ ക്രൂയിസർ മോട്ടോർസൈക്കിളാണിത്. കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ അനുഭവം എത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഈ ബൈക്ക് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. താഴ്ന്ന സീറ്റ് ഉയരം, ഒതുക്കമുള്ള ഡിസൈൻ, ലളിതമായ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എൻജിൻ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ. ഡിസൈനും സവിശേഷതയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
പുതിയ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440: ഡിസൈൻ
കമ്പനിയുടെ പരമ്പരാഗത ക്രൂയിസർ ഡിസൈൻ ശൈലിയിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട ഡിസൈനാണ് പുതിയ സ്പ്രിന്റ് 440ന് ലഭിക്കുന്നത്. കണ്ണുനീർ തുള്ളിയുടെ ആകൃതിയിലുള്ള ഫ്യുവൽ ടാങ്ക്, വട്ടത്തിലുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പ്, ചെറിയ റിയർ ഫെൻഡർ, തട്ടുകളായുള്ള സീറ്റ്, വശത്തായി ഘടിപ്പിച്ച എക്സ്ഹോസ്റ്റ് എന്നിവ ഇതിൽ കാണാം. അലോയ് വീലുകളിലും എഞ്ചിനിലും ആകർഷകമായ ഫിനിഷിംഗും, ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ ഓറഞ്ച് നിറത്തിലുള്ള ഗ്രാഫിക്സും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഡാർക്ക് ബില്യാർഡ് ഗ്രേ, വിവിഡ് ബ്ലാക്ക്, ടീൽ തണ്ടർ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ ലഭ്യമാകും.
പുതിയ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440: എഞ്ചിൻ
440 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ-ആൻഡ്-ഓയിൽ കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് പുതിയ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440ന് കരുത്തേകുന്നത്. ഇത് 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 27 bhp പവറും, 4,000 ആർപിഎമ്മിൽ 38 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. 6-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സും അസിസ്റ്റ്-ആൻഡ്-സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വിവിധ യാത്രാ സാഹചര്യങ്ങളിൽ ലിറ്ററിന് 34 കിലോമീറ്റർ വരെ മൈലേജ് നൽകാൻ ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന് കഴിയുമെന്ന് ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ, എഞ്ചിനിലെ വൈബ്രേഷനുകൾ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി ഒരു ഗിയർ-ഡ്രിവൺ കൗണ്ടർ-ബാലൻസറും ഇതിൽ ഘടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പുതിയ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440: ഹാർഡ്വെയർ സവിശേഷതകൾ
ഇതിൽ 130mm ട്രാവൽ ശേഷിയുള്ള 43mm ഇൻവെർട്ടഡ് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കുകളും, ഏഴ് ഘട്ടങ്ങളായി പ്രീലോഡ് ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ട്വിൻ റിയർ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളും നൽകിയിരിക്കുന്നു. ബ്രേക്കിങിനായി മുൻവശത്ത് 320 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും പിന്നിൽ 240 mm ഡിസ്ക് ബ്രേക്കും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് ഇതിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. 19 ഇഞ്ച് മുൻ ചക്രവും 17 ഇഞ്ച് പിൻ ചക്രവും അടങ്ങുന്ന അലോയ് വീലുകളുടെ സജ്ജീകരണവും പുതിയ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440ൽ ഉണ്ട്.
പുതിയ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440: സവിശേഷത
ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ പ്രധാന സവിശേഷതകളിലൊന്ന് സുഖപ്രദമായ എർഗണോമിക്സ് ആണ്. 671 mm സീറ്റ് ഉയരമുള്ള ഈ ബൈക്കിന് 187 kg ഭാരമാണുള്ളത്. മെലിഞ്ഞ ഡിസൈൻ ഘടനയും മുൻഭാഗത്തേക്ക് വരുന്തോറും വീതി കുറയുന്ന സീറ്റും, റൈഡർക്ക് ഇരു കാലുകളും നിലത്ത് സുഖമായി ഉറപ്പിച്ചു നിർത്താൻ സഹായിക്കുന്നു. 9 ലിറ്റർ ശേഷിയുള്ള ഫ്യൂവൽ ടാങ്കും ഇതിലുണ്ട്.
ഇതിൽ 3.5 ഇഞ്ച് വലിപ്പമുള്ള വൃത്താകൃതിയിലുള്ള കളർ ടിഎഫ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേ, പൂർണ്ണമായും എൽഇഡി ലൈറ്റിങ്, ഹെഡ്ലാമ്പിന് മുകളിലായി യുഎസ്ബി-സി ചാർജിങ് പോർട്ട് എന്നിവ നൽകിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, സാഡിൽ ബാഗുകൾ, നീക്കം ചെയ്യാവുന്ന വിൻഡ്സ്ക്രീൻ, പാസഞ്ചർ ബാക്ക്റെസ്റ്റ്, എഞ്ചിൻ ഗാർഡ്, വിവിധ തരം സീറ്റ് ഓപ്ഷനുകൾ തുടങ്ങിയ ആക്സസറികളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
ആഗോള വിപണികളിൽ ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ സ്പ്രിന്റ് 440 അവതരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. എങ്കിലും വിവിധയിടങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്ത സമയങ്ങളിലായിരിക്കും പുറത്തിറക്കുക. 2027 മാർച്ചിനും മെയ് മാസത്തിനും ഇടയിൽ യുഎസ് വിപണിയിൽ ഈ ബൈക്ക് പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. പെൻസിൽവാനിയയിലെ യോർക്കിലുള്ള ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ പ്ലാന്റിൽ വെച്ചായിരിക്കും ഘടകങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് പൂർണ്ണ രൂപത്തിലേക്ക് മാറ്റുക.
ഇന്ത്യയിൽ ഇത് എപ്പോൾ പുറത്തിറക്കുമെന്നോ വില എത്രയായിരിക്കുമെന്നോ ഉള്ള വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭ്യമല്ല. എങ്കിലും, പരമ്പരാഗത ക്രൂയിസർ ഡിസൈനും കുറഞ്ഞ സീറ്റ് ഉയരവും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, നിലവിലുള്ള ഹാർലി-ഡേവിഡ്സൺ X440-ന് ഒരു ബദലായി സ്പ്രിന്റ് 440 മാറിയേക്കാം.
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