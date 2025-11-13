ETV Bharat / automobile-and-gadgets

മണിക്കൂറിൽ 322 കി.മീ വരെ വേഗത, കരുത്തുറ്റ എഞ്ചിൻ: പുതുക്കിയ പോർഷെ 911 ടർബോ എസ് വിപണിയിൽ: വില 3.8 കോടി

3.6 ലിറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്-സിക്‌സ് ടർബോചാർജ്‌ഡ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനിൽ വരുന്ന പുതിയ പോർഷെ 911 ടർബോ എസിന് 8.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറിൽ 0-200 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനാകും.

New-generation Porsche 911 Turbo S launched (Photos - Porsche)
ഹൈദരാബാദ്: സ്‌പോർട്‌സ് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ പോർഷെ ഏറ്റവും പുതിയ സവിശേഷതകളുമായി പുതുതലമുറ പോർഷെ 911 ടർബോ എസ് (992.2) ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. 3.8 കോടി രൂപ എക്‌സ്‌-ഷോറൂം വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ ആഢംബര കാർ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ റോഡ്-ഗോയിങ് 911 മോഡൽ ആണെന്നതാണ് ഇതിന്‍റെ പ്രത്യേകത.

പുതിയ പോർഷെ 911 ടർബോ എസ് സ്റ്റാൻഡേർഡ് കൂപ്പെ പതിപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ പോർഷെ എക്‌സ്‌ക്ലൂസീവായി നൽകുന്ന വ്യക്തിഗതമാക്കിയ രീതിയിലും ലഭിക്കും. മൂന്ന് കോടിയിലധികം വില വരുന്ന പോർഷെയുടെ ഈ ആഢംബര കാറിന്‍റെ ഡെലിവറി അടുത്ത വർഷം ആരംഭിക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്. ഇതിന്‍റെ ഡിസൈനും, എഞ്ചിനും, ഫീച്ചറും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Side profile of New Generation Porsche 911 Turbo S (Photos - Porsche)

പുതിയ പോർഷെ 911 ടർബോ എസ്: എഞ്ചിൻ
പുതുതലമുറ പോർഷെ 911 ടർബോ എസിന്‍റെ എഞ്ചിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഉത് ജിടിഎസിലേതിന് സമാനമായ എഞ്ചിനുമായാണ് വരുന്നത്. അയായത് 3.6 ലിറ്റർ ഫ്ലാറ്റ്-സിക്‌സ് ടർബോചാർജ്‌ഡ് ഹൈബ്രിഡ് എഞ്ചിനാണ് ഈ കൂപ്പെയ്‌ക്ക് കരുത്തേകുന്നത്. ഇതുകൂടാതെ, അധിക ഇ-ടർബോചാർജറും ലഭിക്കും. 711 ബിഎച്ച്‌പി പവറും 800 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്‌പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ.

ടർബോ എസിന്‍റെ മുൻ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച്, പുതിയ പതിപ്പിലെ എഞ്ചിൻ 60 ബിഎച്ച്‌പി കൂടുതൽ പവർ നൽകുന്നു. ഈ എഞ്ചിന്‍റെ മുഴുവൻ പവറും നിയന്ത്രണത്തിലാക്കാൻ ഇതിന് ഒരു ഓൾ-വീൽ ഡ്രൈവ് സിസ്റ്റവും ലഭിക്കും. 8-സ്‌പീഡ് PDK ഡ്യുവൽ-ക്ലച്ച് ഓട്ടോമാറ്റിക് ട്രാൻസ്‌മിഷനുമായാണ് ഇത് ജോഡിയാക്കിയത്.

Back profile of New Generation Porsche 911 Turbo S (Photos - Porsche)

വെറും 2.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ ഈ കാറിന് കഴിയുമെന്നാണ് കമ്പനിയുടെ അവകാശവാദം. 8.4 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ മണിക്കൂറിൽ 0-200 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും പുതുതലമുറ പോർഷെ 911 ടർബോ എസിന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. മണിക്കൂറിൽ പരമാവധി 322 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാനും കഴിയും.

Interior of New Generation Porsche 911 Turbo S (Photos - Porsche)

പുതിയ പോർഷെ 911 ടർബോ എസ്: ഡിസൈൻ
ഒരു ചെറിയ പിൻ സ്‌പോയിലർ, വലിയ ഫ്രണ്ട്/റിയർ 420mm/410mm കാർബൺ സെറാമിക് ഡിസ്‌ക് ബ്രേക്കുകൾ, ടൈറ്റാനിയം മഫ്‌ളറുള്ള ലൈറ്റ്‌വെയ്റ്റ് സ്‌പോർട്‌സ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റം അടങ്ങുന്ന ഒരു ഡിസൈനാണ് പുതുക്കിയ പോർഷെ 911 ടർബോ എസിന് ലഭിക്കുന്നത്. സെൻട്രൽ-നട്ട് ലോക്കിങുള്ള 21 ഇഞ്ച് വീലുകളും ആക്റ്റീവ് എയർ ഡിഫ്യൂസറും ഇതിലുണ്ട്. ക്യാബിൻ കമ്പനി പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ ആധുനിക സുഖസൗകര്യങ്ങളും അടങ്ങുന്ന പുതിയ ക്യാബിനാണ് പുതിയ പോർഷെ ടർബോ എസിൽ കമ്പനി നൽകിയത്.

Interior of New Generation Porsche 911 Turbo S (Photos - Porsche)

