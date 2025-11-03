ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഇന്ത്യൻ നിരത്തുകൾ കീഴടക്കാൻ പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈൻ: ഡിസൈൻ കണ്ടോ....

സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായ ചില സ്റ്റൈലിങ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടുതൽ അഗ്രസ്സിവ് ലുക്കിലുള്ള പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈൻ നവംബർ 4ന് പുറത്തിറക്കും.

2025 Hyundai Venue N-Line (Photo - Hyundai Motor India)
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കാർ നിർമാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ 2025 നവംബർ 4ന് തങ്ങളുടെ രണ്ടാം തലമുറ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു പുറത്തിറക്കാനൊരുങ്ങുകയാണ്. ഇതോടൊപ്പം ഈ എസ്‌യുവിയുടെ സ്‌പോർട്ടിയർ പതിപ്പായ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈനും കമ്പനി അവതരിപ്പിക്കും. പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിന്‍റെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ കമ്പനി നേരത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഇപ്പോൾ വെന്യു എൻ-ലൈനിന്‍റെ ഡിസൈൻ കൂടെ പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

ഹ്യുണ്ടായുടെ സബ്‌കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയുടെ സ്‌പോർട്ടി പതിപ്പാണിത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ശ്രദ്ധേയമായ ചില സ്റ്റൈലിങ് വ്യത്യാസങ്ങൾ ഇതിന് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് കൂടുതൽ അഗ്രസ്സിവ് ലുക്ക് നൽകുന്നു. 2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈനിനായുള്ള ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് വഴിയോ ഔദ്യോഗിക ഡീലർഷിപ്പുകളിലോ ₹25,000 മുൻകൂർ പണമടച്ച് കാർ ബുക്ക് ചെയ്യാം. ഇതിന്‍റെ ഡിസൈൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ പരിശോധിക്കാം.

Photo - Hyundai Motor India
2025 Hyundai Venue N-Line (Photo - Hyundai Motor India)

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈൻ: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈനിന്‍റെ കാര്യത്തിൽ, ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈനിൽ പുതുക്കിയ ഗ്രിൽ ഡിസൈൻ ഉണ്ട്. അതിൽ വലിയ ഓപ്പണിങുകളും രണ്ട് തിരശ്ചീന സ്ലാറ്റുകളും ഉണ്ട്. എൻ-ലൈൻ ബാഡ്‌ജും ഗ്രില്ലിനുള്ളിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ബമ്പറിന് ഒരു ചെറിയ സിൽവർ ഫോക്‌സ് സ്‌കിഡ് പ്ലേറ്റ് എലമെന്‍റ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്റ്റൈലിങ് അപ്‌ഡേറ്റുകളും ലഭിക്കും. കറുപ്പും ബോഡി നിറമുള്ള ഇൻസേർട്ടുകളും ചുവപ്പ് ഹൈലൈറ്റുകളും ചേർന്ന് ഇതിന് ഒരു സ്ലീക്കിയും സ്പോർട്ടി ലുക്കും നൽകുന്നു.

സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം കറുത്ത സൈഡ് ക്ലാഡിങിന്‍റെ അഭാവമാണ്. എന്നിരുന്നാലും ഡോറുകളിലെ ക്ലാഡിങ് ഇപ്പോൾ താഴത്തെ അരികിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. വീൽ ആർച്ചുകൾക്ക് ഇപ്പോൾ ബോഡി-കളർ ആണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ആർച്ചുകളുടെ മുകളിൽ കോൺട്രാസ്റ്റിങ് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്. വെന്യു എൻ-ലൈനിന്‍റെ സൈഡ് ബോഡി ക്ലാഡിങിന്‍റെ മുഴുവൻ നീളത്തിലും ഒരു ചുവന്ന വരയുണ്ട്.

Photo - Hyundai Motor India
2025 Hyundai Venue N-Line (Photo - Hyundai Motor India)

പിൻ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ വെന്യു എൻ-ലൈനിൽ റൂഫിൽ ഘടിപ്പിച്ച സ്പ്ലിറ്റ് സ്‌പോയിലർ, പുതിയ റിയർ ബമ്പർ, ശ്രദ്ധേയമായ ട്വിൻ-ടിപ്പ് എക്‌സ്‌ഹോസ്റ്റ് എന്നിവ നൽകിയതായി കാണാം. കൂടാതെ പുതിയ 5-സ്‌പോക്ക് 17 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യുവൽ-ടോൺ ഓപ്‌ഷനിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എട്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളും തെരഞ്ഞെടുക്കാനാകും. അറ്റ്ലസ് വൈറ്റ് (സിംഗിൾ, ഡ്യുവൽ ടോൺ), ടിറ്റിൽ ഗ്രേ (സിംഗിൾ, ഡ്യുവൽ ടോൺ), ഡ്രാഗൺ റെഡ് (സിംഗിൾ, ഡ്യുവൽ ടോൺ), അബിസ് ബ്ലാക്ക് (സിംഗിൾ ടോൺ), ഹേസൽ ബ്ലൂ (സിംഗിൾ ടോൺ) എന്നിവയാണ് എട്ട് കളർ ഓപ്‌ഷനുകൾ.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈൻ: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ വെന്യു എൻ-ലൈനിൽ ചുവന്ന ഇൻസേർട്ടുകളും ചുവന്ന ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങും ഉള്ള ഒരു പൂർണ്ണ-കറുത്ത ക്യാബിൻ ഉണ്ട്. വെന്യു എൻ-ലൈനിന്‍റെ സ്റ്റിയറിങ് ഡിസൈൻ പുതിയത് വ്യത്യസ്‌തവുമാണ്. മധ്യഭാഗത്ത് ഹ്യുണ്ടായി ലോഗോയ്ക്ക് പകരം 'എൻ' ലോഗോയും, സൈഡ് സ്‌പോക്കുകൾക്ക് താഴെയായി ഡ്രൈവ്, ട്രാക്ഷൻ മോഡ് നിയന്ത്രണങ്ങളും സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു. മെറ്റൽ-ഫിനിഷ്‌ഡ് പെഡലുകളും 'എൻ' ബാഡ്‌ജ് ചെയ്‌ത ഗിയർ സെലക്‌ടറും കാറിന് ഒരു സ്‌പോർട്ടി ടച്ച് നൽകുന്നു.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈൻ: സവിശേഷതകൾ
ട്വിൻ 12.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ, ലെവൽ-2 ADAS സാങ്കേതികവിദ്യ, ബോസ് സൗണ്ട് സിസ്റ്റം, 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ, പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ് എന്നിവയും അതിലേറെയും ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെന്യുവിന്‍റെ അതേ സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് പുതിയ തലമുറ വെന്യു എൻ-ലൈനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈൻ: എഞ്ചിൻ
എഞ്ചിനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ വെന്യു എൻ-ലൈനിൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് വെന്യുവിൽ കാണപ്പെടുന്ന അതേ 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. 118 ബിഎച്ച്പി പവറും 172 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതാണ് ഈ എഞ്ചിൻ. 6-സ്‌പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ പാഡിൽ ഷിഫ്റ്ററുകളുള്ള 7-സ്‌പീഡ് ഡിസിടി ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുകൾ ഇതിലുണ്ട്. N6, N10 എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്‍റുകളിൽ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു എൻ-ലൈൻ ലഭ്യമാകും. അതിൽ N10ന് മാത്രമേ മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കൂ.

