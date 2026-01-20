ETV Bharat / automobile-and-gadgets
വില 77 ലക്ഷം രൂപ! കരുത്തൻ എഞ്ചിനുമായി ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 ട്രൈകളർ; വിശദമായി അറിയാം
216hp കരുത്തും 120.9Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1,103cc, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ് V4 എഞ്ചിനാണ് പാനിഗേൽ V4 ട്രൈകളറിന് കരുത്തേകുന്നത്. വിശദമായി...
January 20, 2026
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം മോട്ടോർസൈക്കിൾ നിർമ്മാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി തങ്ങളുടെ അൾട്രാ-എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 ട്രൈകളർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 77 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്ഷോറൂം വിലയിലാണ് പുതിയ മോട്ടോർസൈക്കിൾ പുറത്തിറക്കിയത്. ഇറ്റലിയുടെ ദേശീയ പതാകയുടെ നിറങ്ങളിൽ പൂർത്തിയാക്കിയിരിക്കുന്ന ട്രൈകളർ മോഡൽ 'സ്റ്റാൻഡേർഡ്' പാനിഗേൽ V4 നെ അപേക്ഷിച്ച് നിരവധി എക്സ്ക്ലൂസീവ് ഭാഗങ്ങളും ഫിനിഷിങ് ടച്ചുകളും ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ്. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 ട്രൈകളർ: പവർട്രെയിൻ
എഞ്ചിനും ഫ്രെയിമും ഉൾപ്പെടെ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാനിഗേൽ V4ന് സമാനമാണ് ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ ട്രൈകളറിന്റെ എഞ്ചിനും. 216hp കരുത്തും 120.9Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന അതേ 1,103cc, ലിക്വിഡ്-കൂൾഡ്, V4 എഞ്ചിനാണ് ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഏറ്റവും പുതിയ പാനിഗേൽ V4ന്റെ അതേ റൈഡർ എയ്ഡുകളുടെ സ്യൂട്ടും ഇതിലുണ്ട്. എങ്കിലും ഇതിന്റെ റോളിങ് ചേസിസ് നിർമിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഘടകങ്ങളുടെ നിലവാരത്തിലും ട്രൈകളർ ഫിനിഷിങിലും ട്രൈകളർ മോഡൽ സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ നിന്ന് വേറിട്ടുനിൽക്കുന്നു.
അതിന്റെ വീലുകൾ, ഫെൻഡറുകൾ, ചെയിൻ ഗാർഡ്, ഹീൽ ഗാർഡ്, സ്വിംഗാം കവർ, എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഗാർഡ്, ആൾട്ടർനേറ്റർ കവർ എന്നിവയെല്ലാം കാർബൺ ഫൈബർ കൊണ്ടാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. വലുപ്പമുള്ള 338.5mm ഫ്രണ്ട് ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും ഇതിലുണ്ട്. ബ്രെംബോ MCS 19.21 മാസ്റ്റർ സിലിണ്ടറും ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള ഹൈപ്പർ കാലിപ്പറുകളും ആണ് ഇതിലുള്ളത്.
കൂടാതെ ഡ്യുക്കാട്ടി റാറ്റിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്ന ഡ്രൈ ക്ലച്ചും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ബില്ലറ്റ് അലുമിനിയം ഫുട്പെഗുകളും ഉണ്ട്. ട്രൈക്കോളറിന് 188 കിലോഗ്രാം ഭാരം ഉണ്ട്. എന്നാൽ ഇത് ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 S നേക്കാൾ 3 കിലോഗ്രാം കുറവാണ്. ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിന്റെ 1,000 യൂണിറ്റുകൾ മാത്രമേ കമ്പനി ലോകമെമ്പാടും നിർമ്മിക്കൂ. ഇന്ത്യയിൽ പരിമിതമായ എണ്ണം മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ.
ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 ട്രൈകളർ: ഫീച്ചറുകൾ
സ്റ്റിയറിങ് ഹെഡിൽ ഒരു നമ്പർ പ്ലേറ്റും ഓതന്റിസിറ്റി സർട്ടിഫിക്കറ്റും ഡ്യുക്കാട്ടി പാനിഗേൽ V4 ട്രൈകളറിന് ഉണ്ടാകും. 6.9 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്. കീ തിരിക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ആനിമേഷൻ പ്രദർശിപ്പിക്കും. കൂടാതെ ബൈക്കിന്റെ നമ്പർ കീയിൽ തന്നെ ആലേഖനം ചെയ്യും.
ട്രാക്കിലിറക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കായി ഡ്യുക്കാട്ടി സ്റ്റാൻഡേർഡായി ഒരു ക്വിക്ക്-റിലീസ് ഫ്യുവൽ ഫില്ലർ ക്യാപ്പ് (സോളിഡ് അലുമിനിയം ഫിനിഷിൽ), ബ്രേക്ക് കാലിപ്പർ കൂളിങ് ഡക്ടുകൾ, കാർബൺ ഫൈബറിൽ തുറന്ന ക്ലച്ച് കവർ, മിററുകൾക്കുള്ള ബ്ലാങ്കിങ് പ്ലേറ്റുകൾ, നമ്പർ പ്ലേറ്റ് ഹോൾഡർ എന്നിവ വാഗ്ദാനം ചെയ്യും.
