റെട്രോ-സ്റ്റൈൽ കൈവിടാതെ പുതിയ ബിഎസ്എ സ്ക്രാംബ്ലർ 650: വിലയും സവിശേഷതകളും
റേവൻ ബ്ലാക്ക്, വിക്ടർ യെല്ലോ, തണ്ടർ ഗ്രേ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് പുതിയ ബിഎസ്എ സ്ക്രാംബ്ലർ 650 ലഭ്യമാവുക. ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ 650ന്റെ അതേ 652 സിസി എഞ്ചിനാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Published : April 24, 2026 at 7:37 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബർമിംഗ്ഹാം സ്മോൾ ആംസ് കമ്പനി ലിമിറ്റഡ് (ബിഎസ്എ) മോട്ടോർസൈക്കിൾസ് ഇന്ത്യ തങ്ങളുടെ പുതിയ ബിഎസ്എ സ്ക്രാംബ്ലർ 650 ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. 3.25 ലക്ഷം എക്സ്-ഷോറൂം പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് കമ്പനി ഈ ബൈക്ക് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ 650 മോഡലിന്റെ അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇതും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സഹോദര മോഡലുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ, പുതിയ സ്ക്രാംബ്ലർ 650-ൽ ചില പ്രധാന ഡിസൈൻ വ്യത്യാസങ്ങൾ കാണാം. റേവൻ ബ്ലാക്ക്, വിക്ടർ യെല്ലോ, തണ്ടർ ഗ്രേ എന്നീ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാവുക. പുതിയ ബിഎസ്എ സ്ക്രാംബ്ലർ 650ന്റെ വിലയും ഡിസൈനും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
പുതിയ ബിഎസ്എ സ്ക്രാംബ്ലർ 650: വില
|കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
|വില (എക്സ്-ഷോറൂം)
|റാവൻ ബ്ലാക്ക്
|Rs 3.25 lakh
|വിക്ടർ യെല്ലോ
|Rs 3.33 lakh
|തണ്ടർ ഗ്രേ
|Rs 3.41 lakh
പുതിയ ബിഎസ്എ സ്ക്രാംബ്ലർ 650: ഡിസൈൻ
പുതിയ സ്ക്രാംബ്ലർ 650-ന്റെ മുൻവശത്ത്, ബിഎസ്എ ഗോൾഡ് സ്റ്റാറിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ബീക്ക്-സ്റ്റൈൽ മഡ് ഗാർഡുള്ള ഒരു പുതിയ വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ഹെഡ്ലാമ്പ് ഉണ്ട്. പുതിയ റിബഡ് ബെഞ്ച് സീറ്റ്, സൈഡ് പാനലുകളിൽ നമ്പർ പ്ലേറ്റുകൾ, ഒരു ചെറിയ, ഉയർന്ന മൗണ്ടഡ് വൃത്താകൃതിയിലുള്ള ടെയിൽ ലാമ്പ് എന്നിവയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ബിഎസ്എ ഗോൾഡ് സ്റ്റാറിനേക്കാൾ ഉയർന്ന സ്ഥാനത്താണ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
സെമി-നോബി സിയറ്റ് ട്യൂബ് ടയറുകളിൽ പൊതിഞ്ഞ വയർ-സ്പോക്ക് വീലുകളിലും (19 ഇഞ്ച് ഫ്രണ്ട്, 17 ഇഞ്ച് റിയർ) സ്ക്രാംബ്ലർ സഞ്ചരിക്കുന്നു. മോട്ടോർസൈക്കിളിന് 1565 എംഎം വീൽബേസും 820 എംഎം സീറ്റ് ഉയരവുമുണ്ട്. ഇതിന്റെ കെർബ് ഭാരം 208 കിലോഗ്രാമാണ്.
പുതിയ ബിഎസ്എ സ്ക്രാംബ്ലർ 650: സവിശേഷതകൾ
സവിശേഷതകളുടെ കാര്യത്തിൽ, പുതിയ സ്ക്രാംബ്ലർ 650-ൽ ഒരു ഓഫ്-സെറ്റ് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പ്, ടെയിൽ ലാമ്പ്, ഹാൻഡിൽബാറിൽ ടൈപ്പ് എ, ടൈപ്പ് സി ചാർജിങ് പോർട്ടുകൾ എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് സാഡിൽബാഗ് മൗണ്ടുകൾ, ഒരു ടോപ്പ് റാക്ക്, ഒരു എഞ്ചിൻ ഗാർഡ്, ഒരു ഹെഡ്ലാമ്പ് ഗ്രിൽ, ബാർ-എൻഡ് മിററുകൾ, ഒരു ബ്രേസ് പാഡ് എന്നീ ആക്സസറികൾ ചേർക്കാൻ കഴിയും.
ഗോൾഡ് സ്റ്റാർ 650 മോഡലിന്റെ അതേ 652 സിസി എഞ്ചിനാണ് പുതിയ BSA സ്ക്രാംബ്ലർ 650-ലും ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഇത് 6,500 ആർപിഎമ്മിൽ 45 bhp പവറും 4,000 ആർപിഎമ്മിൽ 55 Nm പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. ബ്രെംബോ കാലിപ്പറുകളും സ്റ്റാൻഡേർഡ്-ഫിറ്റ് ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS-ഉം ഉള്ള രണ്ട് അറ്റങ്ങളിലും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളാണ് ബ്രേക്കിങ് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്. 41mm ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫ്രണ്ട് ഫോർക്കും 5-സ്റ്റെപ്പ് പ്രീലോഡ് ക്രമീകരണമുള്ള ഇരട്ട പിൻ ഷോക്ക് അബ്സോർബറുകളുമാണ് സസ്പെൻഷൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത്.
