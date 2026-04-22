ETV Bharat / automobile-and-gadgets

പൾസർ പ്രേമികൾക്കായി 350 സിസി 'NS400Z': വില രണ്ട് ലക്ഷത്തിൽ താഴെ

പുതിയ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്‌ക്കരിച്ച 350 സിസി പൾസർ NS400Zന്‍റെ വിലയിൽ മാറ്റമില്ല. വിശദമായി...

NEW BAJAJ PULSAR NS400Z ENGINE NEW BAJAJ PULSAR NS400Z 350CC 350CC PULSAR PRICE പൾസർ 350 സിസി
New Bajaj Pulsar NS400Z launched with 350cc engine (Photo - Bajaj Auto)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : April 22, 2026 at 8:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ആഭ്യന്തര ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ബജാജ് ഓട്ടോ 350 സിസി സെഗ്‌മെന്‍റിൽ പുതിയ പൾസർ NS400Z പുറത്തിറക്കി. 349 സിസി എഞ്ചിൻ ചേർത്താണ് പൾസർ ശ്രേണി പരിഷ്‌ക്കരിച്ചത്. 2026 ഏപ്രിൽ 1 മുതൽ പുതിയ ജിഎസ്‌ടി നിരക്കുകൾ നടപ്പാക്കാനിരിക്കെയാണ് പുതിയ പൾസർ NS400Z പുറത്തിറക്കിയത്.

ജിഎസ്‌ടി 2.0 പരിഷ്‌കരണത്തിന്‍റെ ഭാഗമായി 350 സിസിയിൽ കൂടുതൽ എഞ്ചിനുകളുള്ള പ്രീമിയം ബൈക്കുകൾക്ക് 28 ശതമാനത്തിന് പകരം 40 ശതമാനമായി ജിഎസ്‌ടി വർധിപ്പിച്ചിരുന്നു. സമാനമായി 350 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള ഇരുചക്ര വാഹനങ്ങൾക്ക് ജിഎസ്‌ടി 28 ശതമാനത്തിൽ നിന്ന് 18 ശതമാനമായും കുറച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ 350 സിസി ശ്രേണിയിലുള്ള മോഡൽ വരുന്നതോടെ 18 ശതമാനം കുറഞ്ഞ നികുതി സ്ലാബ് ലഭിക്കും.

എന്നാൽ പുതിയ എഞ്ചിനുമായി എത്തിയ പരിഷ്‌ക്കരിച്ച മോഡൽ മുൻ വിലയിൽ തന്നെയാണ് വിൽക്കുന്നത്. പൾസർ NS400Zന്‍റെ എഞ്ചിൻ പരിഷ്‌ക്കരണം കമ്പനിയുടെ വിൽപ്പന തന്ത്രത്തിന്‍റെ കൂടെ ഭാഗമാകാം.

NEW BAJAJ PULSAR NS400Z ENGINE NEW BAJAJ PULSAR NS400Z 350CC 350CC PULSAR PRICE പൾസർ 350 സിസി
New Bajaj Pulsar NS400Z Launched With 350cc Engine (Photo - Bajaj Auto)

പുതിയ പൾസർ NS400Z: വില
മറ്റ് കമ്പനികളും തങ്ങളുടെ മോഡലുകളിൽ എഞ്ചിൻ പരിഷ്‌ക്കരണം വരുത്തി 350 സിസിയിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. പുതിയ എഞ്ചിൻ ഉപയോഗിച്ച് പരിഷ്‌ക്കരിച്ച 350 സിസി എഞ്ചിനുള്ള പൾസർ NS400Zന്‍റെ വിലയിൽ യാതൊരു മാറ്റവും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. അത് 1,93,900 രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയിൽ തന്നെ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നു.

NEW BAJAJ PULSAR NS400Z ENGINE NEW BAJAJ PULSAR NS400Z 350CC 350CC PULSAR PRICE പൾസർ 350 സിസി
New Bajaj Pulsar NS400Z Launched With 350cc Engine (Photo - Bajaj Auto)

പുതിയ പൾസർ NS400Z: എഞ്ചിൻ വിശദാംശങ്ങൾ
പൾസർ NS400Zന്‍റെ പുതിയ 349 സിസി ചെറിയ സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ എഞ്ചിൻ പരമാവധി പവർ ഔട്ട്പുട്ടിനായി കമ്പനി ട്യൂൺ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇത് 9,000 ആർപിഎമ്മിൽ 40 bhp ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മുമ്പത്തെ അതേ ആർപിഎമ്മിൽ ലഭിച്ചിരുന്ന 42.4 bhp പവറിനേക്കാൾ കുറവാണ്. എന്നാൽ 373 സിസി എഞ്ചിനുമായി ആദ്യമായി ലോഞ്ച് ചെയ്തപ്പോൾ NS400Z-ന് സമാനമാണ്.

എന്നിരുന്നാലും, പുതിയ എഞ്ചിന്‍റെ പീക്ക് ടോർക്ക് 1.8 Nm കുറഞ്ഞ് 33.2 Nm ആയി. ഇപ്പോൾ ഇത് 7,500 rpm-ൽ ലഭ്യമാണ്. ഈ എഞ്ചിന്‍റെ 89 mm ബോർ മുമ്പത്തെ 373 cc എഞ്ചിന് സമാനമാണ്. പക്ഷേ സ്ട്രോക്ക് 56.1 mm ആയി കുറച്ചിട്ടുണ്ട്, ഇത് മുൻ എഞ്ചിന്‍റെ 60 mm നേക്കാൾ കുറവാണ്.

NEW BAJAJ PULSAR NS400Z ENGINE NEW BAJAJ PULSAR NS400Z 350CC 350CC PULSAR PRICE പൾസർ 350 സിസി
New Bajaj Pulsar NS400Z Launched With 350cc Engine (Photo - Bajaj Auto)

ബജാജ് NS400Z ഒരു വർഷം മുമ്പാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തത്. കൂടുതൽ പവർ, മികച്ച ടയറുകൾ, ഒരു ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ എന്നിവ ഉപയോഗിച്ചാണ് അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്‌തത്. ബജാജ് NS400Z ഇപ്പോഴും അതിന്‍റെ ക്ലാസിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ മോട്ടോർസൈക്കിളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു.

400 സിസിയിൽ താഴെയുള്ള നേക്കഡ് സ്ട്രീറ്റ് വിഭാഗത്തിൽ ആകർഷകമായ വിലയും പെർഫോമൻസും അടങ്ങുന്ന പാക്കേജ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. പുതിയ 349 സിസി എഞ്ചിന് പുറമെ, അപ്‌ഡേറ്റ് ചെയ്ത ബജാജ് പൾസർ NS400Z-ന് മുമ്പത്തെ അതേ ഡിസൈൻ, സവിശേഷതകൾ നിലനിർത്തുന്നു.

TAGGED:

NEW BAJAJ PULSAR NS400Z ENGINE
NEW BAJAJ PULSAR NS400Z 350CC
350CC PULSAR PRICE
പൾസർ 350 സിസി
NEW BAJAJ PULSAR NS400Z LAUNCHED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.