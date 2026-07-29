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കൂടുതൽ കരുത്തും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും, വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി പുത്തൻ ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ്: വിലയും സവിശേഷതകളും

GX 4X2 AT, GX 4X4 AT, VX 4X4 AT എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് പുതുക്കിയ ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ് ലഭ്യമാവുക. ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചു. ഡെലിവറി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ ആരംഭിക്കും.

2026 TOYOTA HILUX PRICE 2026 TOYOTA HILUX FEATURES 2026 TOYOTA HILUX ENGINE ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ്
2026 Toyota Hilux Launched in India (Photo - Toyota Kirloskar Motor)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 29, 2026 at 6:03 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമായി പ്രീമിയം ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കായ ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സിന്‍റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 31.99 ലക്ഷം രൂപ (എക്‌സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ടൊയോട്ട കിർലോസ്‌കർ മോട്ടോർ പുതിയ വേരിയന്‍റ് പുറത്തിറക്കിയത്.

GX 4X2 AT, GX 4X4 AT, VX 4X4 AT എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്‍റുകളിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഉയർന്ന സ്പെക്ക് വേരിയന്‍റിന് 36.69 ലക്ഷം രൂപ എക്‌സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. മുൻ മോഡൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതേ ബോഡി-ഓൺ-ഫ്രെയിം IMV പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലാണ് പുതുക്കിയ മോഡലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഇതിന്‍റെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറികൾ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ ആരംഭിക്കും. ഓരോ വേരിയന്‍റിന്‍റെയും വിലയും സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

2026 TOYOTA HILUX PRICE 2026 TOYOTA HILUX FEATURES 2026 TOYOTA HILUX ENGINE ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ്
2026 Toyota Hilux (Photo - Toyota Kirloskar Motor)

2026 ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ്: വേരിയന്‍റുകൾ, വില, ഫീച്ചറുകൾ

ഹൈലക്‌സ് GX 4X2 AT (വില: 31.99 ലക്ഷം)

  • ഏഴ് എയർബാഗുകൾ
  • എബിഎസ്
  • സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം
  • ഡേ/നൈറ്റ് IRVM
  • റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പ്
  • ORVM-കൾക്കുള്ള മാറ്റ് ഫിനിഷ്
  • പോൾ ആന്‍റിന
  • 4-സ്പീക്കറുള്ള 8.0-ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റം
  • സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഓഡിയോ കൺട്രോൾ
  • വയർഡ് ഫോൺ മിററിംഗ്
2026 TOYOTA HILUX PRICE 2026 TOYOTA HILUX FEATURES 2026 TOYOTA HILUX ENGINE ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ്
2026 Toyota Hilux Dashboard (Photo - Toyota Kirloskar Motor)

ഹൈലക്‌സ് GX 4X4 AT (വില: 33.69 ലക്ഷം)

2WD മോഡലിന് സമാനമായ സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് ഈ വേരിയന്‍റിനും ലഭിക്കുന്നത്. 4X4 സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ 1.70 ലക്ഷം രൂപ അധിക തുക നൽകണം. ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഉള്ള 4WD സിസ്റ്റം ആണ് ഈ പാക്കേജിൽ ലഭിക്കുന്നത്.

ഹൈലക്‌സ് VX 4X4 AT (വില: 36.69 ലക്ഷം)

പുതുക്കിയ ഹൈലക്‌സിന്‍റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്‍റാണിത്. GX വേരിയന്‍റിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമെ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

  • ഫ്രണ്ട് റോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രീ-ടെൻഷനറുകൾ
  • 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ
  • ഡൗൺഹിൽ അസിസ്റ്റ്
  • ടെറൈൻ സെലക്ടർ
  • എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പുകളും ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും
  • പവർ മിററുകൾ
  • ഷാർക്ക്-ഫിൻ ആന്‍റിന
  • പ്രീമിയം ഡാഷ്‌ബോർഡ്
  • ഇല്യുമിനേറ്റഡ് സ്‌കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ
  • ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള 12.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്‌പ്ലേ
  • എട്ട് സ്പീക്കറുകൾ
  • വയർലെസ് ചാർജർ
  • സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ
  • വയർലെസ് ഫോൺ മിററിംഗ്
  • PM 2.5 എയർ ഫിൽട്ടർ
2026 TOYOTA HILUX PRICE 2026 TOYOTA HILUX FEATURES 2026 TOYOTA HILUX ENGINE ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ്
Interior of 2026 Toyota Hilux (Photo - Toyota Kirloskar Motor)

2026 ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സ്: പവർട്രെയിൻ

ടൊയോട്ട ഹൈലക്‌സിന്‍റെ ഒമ്പതാം തലമുറ മോഡലിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. മുൻ മോഡലിന്‍റെ അതേ എഞ്ചിനും ഗിയർബോക്‌സും ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2.8 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 201 bhp പരമാവധി പവറും 420 Nm- 500 Nm പരമാവധി ടോർക്കും നൽകുന്നു. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സ് ഓപ്ഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.

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