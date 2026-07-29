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കൂടുതൽ കരുത്തും അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളും, വമ്പൻ മാറ്റങ്ങളുമായി പുത്തൻ ടൊയോട്ട ഹൈലക്സ്: വിലയും സവിശേഷതകളും
GX 4X2 AT, GX 4X4 AT, VX 4X4 AT എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് പുതുക്കിയ ടൊയോട്ട ഹൈലക്സ് ലഭ്യമാവുക. ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചു. ഡെലിവറി ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ ആരംഭിക്കും.
Published : July 29, 2026 at 6:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഓഫ്-റോഡ് യാത്രകൾക്കായി അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുമായി പ്രീമിയം ലൈഫ്സ്റ്റൈൽ പിക്കപ്പ് ട്രക്കായ ടൊയോട്ട ഹൈലക്സിന്റെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. 31.99 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയിലാണ് ടൊയോട്ട കിർലോസ്കർ മോട്ടോർ പുതിയ വേരിയന്റ് പുറത്തിറക്കിയത്.
GX 4X2 AT, GX 4X4 AT, VX 4X4 AT എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് വേരിയന്റുകളിലാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്. ഉയർന്ന സ്പെക്ക് വേരിയന്റിന് 36.69 ലക്ഷം രൂപ എക്സ്-ഷോറൂം വിലയുണ്ട്. മുൻ മോഡൽ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള അതേ ബോഡി-ഓൺ-ഫ്രെയിം IMV പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് പുതുക്കിയ മോഡലും നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഇതിന്റെ ബുക്കിങും ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഡെലിവറികൾ ഓഗസ്റ്റ് രണ്ടാം വാരത്തിൽ ആരംഭിക്കും. ഓരോ വേരിയന്റിന്റെയും വിലയും സവിശേഷതകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
2026 ടൊയോട്ട ഹൈലക്സ്: വേരിയന്റുകൾ, വില, ഫീച്ചറുകൾ
ഹൈലക്സ് GX 4X2 AT (വില: 31.99 ലക്ഷം)
- ഏഴ് എയർബാഗുകൾ
- എബിഎസ്
- സ്റ്റെബിലിറ്റി പ്രോഗ്രാം
- ഡേ/നൈറ്റ് IRVM
- റിയർ ഫോഗ് ലാമ്പ്
- ORVM-കൾക്കുള്ള മാറ്റ് ഫിനിഷ്
- പോൾ ആന്റിന
- 4-സ്പീക്കറുള്ള 8.0-ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റം
- സ്റ്റിയറിംഗിൽ ഘടിപ്പിച്ച ഓഡിയോ കൺട്രോൾ
- വയർഡ് ഫോൺ മിററിംഗ്
ഹൈലക്സ് GX 4X4 AT (വില: 33.69 ലക്ഷം)
2WD മോഡലിന് സമാനമായ സവിശേഷതകൾ തന്നെയാണ് ഈ വേരിയന്റിനും ലഭിക്കുന്നത്. 4X4 സാങ്കേതികവിദ്യ ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഉപഭോക്താക്കൾ 1.70 ലക്ഷം രൂപ അധിക തുക നൽകണം. ഡിഫറൻഷ്യൽ ലോക്ക് ഉള്ള 4WD സിസ്റ്റം ആണ് ഈ പാക്കേജിൽ ലഭിക്കുന്നത്.
ഹൈലക്സ് VX 4X4 AT (വില: 36.69 ലക്ഷം)
പുതുക്കിയ ഹൈലക്സിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്റാണിത്. GX വേരിയന്റിൽ കാണപ്പെടുന്ന സവിശേഷതകൾക്ക് പുറമെ എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
- ഫ്രണ്ട് റോ സീറ്റ് ബെൽറ്റ് പ്രീ-ടെൻഷനറുകൾ
- 360-ഡിഗ്രി ക്യാമറ
- ഡൗൺഹിൽ അസിസ്റ്റ്
- ടെറൈൻ സെലക്ടർ
- എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പുകളും ഇൻഡിക്കേറ്ററുകളും
- പവർ മിററുകൾ
- ഷാർക്ക്-ഫിൻ ആന്റിന
- പ്രീമിയം ഡാഷ്ബോർഡ്
- ഇല്യുമിനേറ്റഡ് സ്കഫ് പ്ലേറ്റുകൾ
- ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനായുള്ള 12.3 ഇഞ്ച് ഡിസ്പ്ലേ
- എട്ട് സ്പീക്കറുകൾ
- വയർലെസ് ചാർജർ
- സ്റ്റാർട്ട് ബട്ടൺ
- വയർലെസ് ഫോൺ മിററിംഗ്
- PM 2.5 എയർ ഫിൽട്ടർ
2026 ടൊയോട്ട ഹൈലക്സ്: പവർട്രെയിൻ
ടൊയോട്ട ഹൈലക്സിന്റെ ഒമ്പതാം തലമുറ മോഡലിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല. മുൻ മോഡലിന്റെ അതേ എഞ്ചിനും ഗിയർബോക്സും ഇതിലും നൽകിയിരിക്കുന്നു. 2.8 ലിറ്റർ നാല് സിലിണ്ടർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ് ഇതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഈ എഞ്ചിൻ 201 bhp പരമാവധി പവറും 420 Nm- 500 Nm പരമാവധി ടോർക്കും നൽകുന്നു. 6-സ്പീഡ് മാനുവൽ, 6-സ്പീഡ് ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുമായാണ് ഈ എഞ്ചിൻ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നത്.
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