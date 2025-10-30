ETV Bharat / automobile-and-gadgets

2026 Renault Duster to launch in India on January 26 (Photo - Dacia UK)
ഹൈദരാബാദ്: ഫ്രഞ്ച് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ റെനോയുടെ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത മിഡ്‌സൈസ് എസ്‌യുവി ആണ് ഡസ്റ്റർ. ഫൈവ് സീറ്റർ എസ്‌യുവിക്ക് പ്രചാരമേറിയത് ഇപ്പോഴാണെങ്കിലും, അതിനെല്ലാം മുൻപ് നിരത്ത് കീഴടക്കിയിരുന്ന ഹീറോ ആയിരുന്നു റെനോ ഡസ്റ്റർ. എന്നാൽ പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ വന്നതോടെ ഡസ്റ്ററിനെ മാറ്റിനിർത്തി. ഇതോടെ റെനോ ഡസ്റ്റർ നിർത്തലാക്കേണ്ടി വന്നു.

ഇപ്പോൾ പുതിയ കാലത്തിനനുസരിച്ച് പുത്തൻ സാങ്കേതികവിദ്യകളും നിരവധി അപ്‌ഗ്രേഡുകളുമായി മുഖം മിനുക്കിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ നിരത്തിലിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇതിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു. 2025 ജനുവരി 26 റിപബ്ലിക് ദിനത്തില്‍ പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റര്‍ ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് കമ്പനി അറിയിച്ചത്.

2012ലാണ് റെനോ ഡസ്റ്റര്‍ ഇന്ത്യയില്‍ ആദ്യമായി പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് എസ്‌യുവി വിപണിയെ മാറ്റിമറിച്ച ഒരു എൻട്രി ആയിരുന്നു. ഇന്നത്തെ പാസഞ്ചര്‍ വാഹന വിപണിയുടെ നാലിലൊന്ന് കരസ്ഥമാക്കാൻ അന്ന് റെനോ ഡസ്റ്ററിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പിന്നീട് പ്രതാപം കുറഞ്ഞതോടെ നിർത്തലാക്കിയെങ്കിലും, നാല് വർഷത്തിന് ശേഷമാണ് ഈ പുതിയ തലമുറ മിഡ്‌സൈസ് എസ്‌യുവി പുറത്തിറങ്ങുന്നത്. ഇത് ഇന്ത്യയിലെ ജനപ്രിയ മിഡ്‌സൈസ് എസ്‌യുവി വിഭാഗത്തിലേക്ക് ഐക്കണിക് നെയിംപ്ലേറ്റിനെയും റെനോയെയും തിരികെ കൊണ്ടുവരും.

Renault Duster launch date revealed (Photos - Renault India)

ലോഞ്ച് തീയതി
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിൽ പരീക്ഷണ ഓട്ടം നടത്തുന്നത് നിരവധി തവണ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിലാണ് കമ്പനി പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുക. റെനോയുടെ 'ഇന്‍റര്‍നാഷണല്‍ ഗെയിം പ്ലാന്‍ 2027'ന്‍റെ ഭാഗമായാണ് പുതിയ ഡസ്റ്റര്‍ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇന്ത്യ കേന്ദ്രീകരിച്ച് കമ്പനി നടപ്പാക്കുന്ന 'റെനോള്‍ട്ട്. റീത്തിങ്ക്' പദ്ധതിയുടെ ഭാഗം കൂടിയാണീ വാഹനം. ഈ വർഷം ആദ്യം കമ്പനി ഫെയ്‌സ്‌ലിഫ്റ്റഡ് റെനോ ട്രൈബറും പിന്നീട് റെനോ കൈഗറും പുറത്തിറക്കിയിരുന്നു.

Dacia Duster (Photo - Dacia UK)

പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ, വില
പുതിയ ഡസ്റ്ററിനെക്കുറിച്ച് ലോഞ്ച് തീയതിയല്ലാതെ മറ്റ് വിവരങ്ങളൊന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ല. എന്നാൽ തുർക്കി പോലുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ ഈ മോഡൽ നിലവിലുള്ളതിനാൽ തന്നെ പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ എന്തൊക്കെ ഫീച്ചറുകൾ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് ഊഹിക്കാം. പുതിയ ഡസ്റ്ററിന് മുൻ മോഡലിൽ നിന്നും തികച്ചും വ്യത്യസ്‌തമായ എക്‌സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ ലഭിച്ചേക്കാം.

പുതിയ ഡസ്റ്ററിൽ 10.1 ഇഞ്ച് ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്‍റ് ടച്ച്‌സ്‌ക്രീനും, 7 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഡ്രൈവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഡിസ്‌പ്ലേയും, വയർലെസ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ചാർജറും, 360 ഡിഗ്രി പാർക്കിങ് ക്യാമറയും, ക്യാബിനു കുറുകെ ചെറിയ ഇനങ്ങൾക്കായി 28.9 ലിറ്റർ വരെ വിശാലമായ സംഭരണശേഷിയും ഉണ്ടായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആക്‌ടീവ് എമർജൻസി ബ്രേക്കിങ്, ലെയ്ൻ കീപ്പ് അസിസ്റ്റ്, അഡാപ്റ്റീവ് ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, ബ്ലൈൻഡ് സ്പോട്ട് മോണിറ്ററിങ് തുടങ്ങിയ 17 ലെവൽ 2 ADAS സുരക്ഷാ സവിശേഷതകളും വരാനിരിക്കുന്ന ഡസ്റ്ററിലുണ്ടാകാം. 4x4 ഡ്രൈവ്, ഓട്ടോ, ഇക്കോ, ഓഫ്-റോഡ്, മഡ്/സാൻഡ്, സ്നോ എന്നിങ്ങനെ വ്യത്യസ്‌ത ടെറയിൻ മോഡുകളും ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

മറ്റ് മിഡ്‌ സൈസ് എസ്‌യുവികളുമായി മത്സരം കാഴ്‌ച വെയ്‌ക്കണമെങ്കിൽ പുതിയ ഡസ്റ്ററിൽ മുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്ന ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കാനാണ് സാധ്യത. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ, പുതിയ ഡസ്റ്ററിന് 10 ലക്ഷം മുതൽ 25 ലക്ഷം രൂപ വരെ വില പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Dacia Duster interior (Photo - Dacia UK)

പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്റർ: പവർട്രെയിൻ
പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിനുള്ള എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, 154 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.3 ലിറ്റർ 'HR13' ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരാൻ സാധ്യത. മാനുവൽ, സിവിടി ട്രാൻസ്‌മിഷൻ ഓപ്ഷനുകൾ ഈ എഞ്ചിനിൽ ഉണ്ടായിരിക്കും. റെനോ കൈഗറിൽ കാണപ്പെടുന്ന 1.0 ലിറ്റർ, മൂന്ന് സിലിണ്ടർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ എൻട്രി ലെവൽ വേരിയന്‍റിലും ഒരു ഓപ്ഷനായി ഉണ്ടായിരിക്കാം. എന്നിരുന്നാലും അതിന്‍റെ പവർ ഔട്ട്പുട്ട് കൂടുതലായിരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.

Dacia Duster side profile (Photo - Dacia UK)

പുതിയ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ എതിരാളികൾ
ഇന്ത്യയിൽ മോണോകോക്ക് അധിഷ്‌ഠിത മിഡ്‌സൈസ് എസ്‌യുവി സെഗ്‌മെന്‍റിനെ ജനപ്രിയമാക്കിയത് റെനോ ഡസ്റ്റർ ആണ്. ഡിമാൻഡ് കുറയുന്നതിനാൽ 2022ന്‍റെ തുടക്കത്തിലാണ് നിർത്തലാക്കിയത്. ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റ, കിയ സെൽറ്റോസ്, സ്കോഡ കുഷാഖ്, എംജി ആസ്റ്റർ, ഫോക്‌സ്‌വാഗൺ ടൈഗൺ തുടങ്ങിയ മോഡലുകളുമായി ആയിരിക്കും ഈ കാർ മത്സരിക്കുക. ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ, മാരുതി സുസുക്കി വിക്ടോറിസ്, ഗ്രാൻഡ് വിറ്റാര, ടാറ്റ സിയറ, ടാറ്റ കർവ്, ഹോണ്ട എലിവേറ്റ്, ടൊയോട്ട ഹൈറൈഡർ തുടങ്ങിയ കാറുകളുമായി ഇത് മത്സരിക്കും.

Dacia Duster rear profile (Photo - Dacia UK)

റെനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ സിഇഒയുടെ പ്രതികരണം
ഡസ്റ്റര്‍ എന്നത് ഒരു പേരല്ലന്നും അതൊരു യഥാര്‍ത്ഥ ഇതിഹാസമാണെന്നും റെനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ സിഇഒ സ്റ്റെഫാന്‍ ഡെബ്ലേയ്‌സ് പറഞ്ഞു. ഡസ്റ്റര്‍ എന്നത് ഒരു പേരല്ലന്നും അതൊരു യഥാര്‍ത്ഥ ഇതിഹാസമാണെന്നും റെനോ ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ത്യ സിഇഒ സ്റ്റെഫാന്‍ ഡെബ്ലേയ്‌സ് പറഞ്ഞു. സാഹസികതയുടെയും വിശ്വാസ്യതയുടെയും നവീകരണത്തിന്‍റെയും പ്രതീകമായ റെനോ ഡസ്റ്ററിന്‍റെ തിരിച്ചുവരവ് ഇന്ത്യന്‍ വിപണിയോടുള്ള കമ്പനിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയും, ഉപഭോക്താക്കളുടെ ആവശ്യങ്ങള്‍ക്കനുസരിച്ചുള്ള വാഹനങ്ങള്‍ നല്‍കാനുള്ള തങ്ങളുടെ ആഗ്രഹവുമാണ് കാണിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിഹാസ പാരമ്പര്യത്തെ പിന്തുടരുന്നതിനൊപ്പം പുതിയ ഡസ്റ്റര്‍ ആധുനിക ഡിസൈന്‍, നവീന സാങ്കേതികവിദ്യ, മെച്ചപ്പെട്ട പ്രകടനം എന്നിവയിലുണ്ട് ശ്രദ്ധ ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

