പുതിയ ഡിസൈനും കൂടുതൽ വലിപ്പവും: പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസ് എത്തി മക്കളേ... ഇനി റോഡിലെ കളി മാറും! വിലയറിഞ്ഞോ?
പുതിയ ഡിസൈൻ, കൂടുതൽ വലിപ്പം, കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്യാബിൻ, ലെവൽ 2 ADAS എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസിൽ നിരവധി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ ഉണ്ട്.
Published : January 2, 2026 at 1:45 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ വാഹന നിർമാതാക്കളായ കിയ 2025 ഡിസംബറിൽ തങ്ങളുടെ പുതുതലമുറ കിയ സെൽറ്റോസ് ആഗോള വിപണിയിൽ അരങ്ങേറ്റം കുറിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ജനപ്രിയ എസ്യുവി ആയ സെൽറ്റോയുടെ രണ്ടാം തലമുറ വാഹനമായ 'കിയ സെൽറ്റോ 2026' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലും പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. പുതിയ ഡിസൈൻ, കൂടുതൽ വലിപ്പം, കൂടുതൽ സാങ്കേതികവിദ്യകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയ ക്യാബിൻ, ലെവൽ 2 ADAS (അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് സിസ്റ്റംസ്) എന്നിങ്ങനെ ഏറ്റവും പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസിൽ നിരവധി കൂട്ടിച്ചേർക്കലുകൾ കാണാം.
പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസിന് ഇന്ത്യയിൽ 10.99 ലക്ഷം രൂപ (എക്സ്-ഷോറൂം) പ്രാരംഭ വിലയുണ്ട്. HTE, HTK, HTX, GTX എന്നിങ്ങനെ നാല് പ്രധാന ട്രിം ലെവലുകളിലാണ് ഈ എസ്യുവി വിൽക്കുക. ഇതിൽ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് ട്രിമ്മിലെ എക്സ്-ലൈനും ഉൾപ്പെടുന്നു. ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റുകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ വിലയും വർധിക്കും. 2025 ഡിസംബർ 11 മുതൽ ഇതിന്റെ ബുക്കിങ് ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരും ആഴ്ചകളിൽ ഡെലിവറി ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
2026 കിയ സെൽറ്റോസ്: വില
|വേരിയന്റുകൾ
|എക്സ്-ഷോറൂം വില
|HTE
|10.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|HTE (O)
|12.09 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|HTK
|13.09 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|HTK (O)
|14.19 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|Cooperative
|15.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|Cooperative (A)
|16.69 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|GTX
|18.39 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|GTX (A)
|19.49 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|GTX - X-Line
|18.39 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
|GTX - X-Line (A)
|19.49 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ
2026 കിയ സെൽറ്റോസ്: എക്സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
കിയ ടെല്ലുറൈഡ് പോലുള്ള കമ്പനിയുടെ വലിയ എസ്യുവികളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് കൂടുതൽ ബോൾഡായ ഒരു ഡിസൈനിലാണ് 2026 കിയ സെൽറ്റോസ് വരുന്നത്. മുൻവശത്ത്, ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് ഹെഡ്ലാമ്പ് ലേഔട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫാസിയയുടെ അരികുകളിൽ ഉയരമുള്ളതും ലംബവുമായ എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളും ഉണ്ട്. പ്രധാന ഹെഡ്ലാമ്പ് യൂണിറ്റുകൾ ഗ്രില്ലിനോട് ചേർന്ന് സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
കൂടാതെ എൽഇഡി പ്രൊജക്ടർ ഘടകങ്ങളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മുൻവശത്തെ ഗ്രിൽ മുമ്പത്തേക്കാൾ വലുതാണ്. മാത്രമല്ല, ബമ്പറിന്റെ രൂപകൽപ്പന നിങ്ങൾ ടെക് ലൈൻ, ജിടി ലൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്-ലൈൻ ട്രിമ്മുകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. സൈഡ് പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ചതുരാകൃതിയിലുള്ള വീൽ ആർച്ചുകളും വൃത്തിയുള്ള ഷോൾഡർ ലൈനും കാണാം. കൂടാതെ ഫ്ലഷ്-ഫിറ്റിങ് ഡോർ ഹാൻഡിലുകളും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു. പിൻഭാഗത്തെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, പുതിയ കിയ സെൽറ്റോസിന് നേർത്ത എൽ-ആകൃതിയിലുള്ള എൽഇഡി ടെയിൽ ലാമ്പുകൾ, പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ബമ്പർ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് റൂഫ് സ്പോയിലർ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു.
കമ്പനിയുടെ K3 പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് രണ്ടാം തലമുറ കിയ സെൽറ്റോസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വലിപ്പമുള്ള ഡിസൈനാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഇതിന് 2,690 mm വീൽബേസ് ഉണ്ട്. ഇത് മുമ്പത്തേക്കാൾ 80 mm കൂടുതലാണ്. മൊത്തത്തിലുള്ള നീളം ഏകദേശം 95 mm വർധിച്ച് 4,460 mm ആയിട്ടുണ്ട്. വീതി 30 mm വർധിച്ച് 1,830 mm ആയിട്ടുണ്ട്. ഉയരം ചെറുതായി കുറഞ്ഞ് 1,635 mm ആയിട്ടുണ്ട്.
2026 കിയ സെൽറ്റോസ്: ഇന്റീരിയർ ഡിസൈൻ
സിറോസ് പോലുള്ള പുതിയ കിയ മോഡലുകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ടാണ് ഈ കാറിന്റെ ക്യാബിൻ നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഡാഷ്ബോർഡിൽ സ്ലിം എയർ വെന്റുകളും സെന്റർ സ്റ്റാക്കിൽ കുറച്ച് ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകളുമുള്ള ഒരു ലെയേർഡ് ഡിസൈനും ഉണ്ട്. ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ ഒരു വലിയ പനോരമിക് കർവ്ഡ് ഡിസ്പ്ലേ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
ഇൻഫോടെയ്ൻമെന്റ് സിസ്റ്റത്തിനും ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററിനുമായി രണ്ട് 12.3 ഇഞ്ച് സ്ക്രീനുകൾ ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാലാവസ്ഥാ നിയന്ത്രണത്തിനായി അവയ്ക്കിടയിൽ ഒരു ചെറിയ 5 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ ഉണ്ട്. അതേസമയം താപനിലയ്ക്കും ഫാൻ വേഗതയ്ക്കുമുള്ള ഫിസിക്കൽ ബട്ടണുകൾ സെന്റർ കൺസോളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നു.
2026 കിയ സെൽറ്റോസ്: ഫീച്ചറുകൾ
2026 കിയ സെൽറ്റോസിന്റെ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, മെമ്മറിയുള്ള 10-വേ ഇലക്ട്രിക്കലായി ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, 64-കളർ ആംബിയന്റ് ലൈറ്റിംഗ്, ഡ്രൈവർ സീറ്റിനുള്ള റിലാക്ഷേഷൻ മോഡ് എന്നിവ ടോപ്പ് ട്രിമ്മുകളിൽ പ്രത്യേക സവിശേഷതകളായി നൽകിയിരിക്കുന്നതായി കാണാം. ഇപ്പോൾ അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിൽ വയർലെസ് ആൻഡ്രോയിഡ് ഓട്ടോ, ആപ്പിൾ കാർപ്ലേ എന്നിവയുള്ള 10.25 ഇഞ്ച് ടച്ച്സ്ക്രീൻ, ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്റർ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, കീലെസ് എൻട്രി, എൽഇഡി ലൈറ്റിങ് എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു.
HTK ട്രിം ഒഴികെയുള്ളവയിൽ വെന്റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, പവർഡ് ഡ്രൈവർ സീറ്റ്, കീലെസ് ഗോ, പനോരമിക് സൺറൂഫ്, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ എന്നിവ ലഭിക്കുന്നു. ശ്രദ്ധേയമായി, മുൻ മോഡലിലെ പോലെ ലെവൽ 2 ADAS GTX ട്രിമ്മുകളിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല HTXന് അഡ്വാൻസ്ഡ് ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റൻസ് ഫീച്ചറുകളും കാണാം.
2026 കിയ സെൽറ്റോസ്: എഞ്ചിൻ
2026 കിയ സെൽറ്റോസിൽ എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരുന്നു. 112 ബിഎച്ച്പി പവറും 144 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ് കിയ സെൽറ്റോസിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 157 ബിഎച്ച്പി പവറും 253 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനും, 114 ബിഎച്ച്പി പവറും 250 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോളിനൊപ്പം 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഐവിടി, ടർബോ-പെട്രോളിനൊപ്പം 6 സ്പീഡ് ഐഎംടി അല്ലെങ്കിൽ 7 സ്പീഡ് ഡിസിടി, ഡീസലിനൊപ്പം 6 സ്പീഡ് മാനുവൽ അല്ലെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് എന്നിവ ഗിയർബോക്സ് ഓപ്ഷനുകളിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
