പ്രീമിയം ഫീൽ, കൂടുതൽ സ്പോർട്ടി ലുക്ക്: യുവാക്കളെ വലയിലാക്കാൻ കാവസാക്കിയുടെ പുത്തൻ വെർസിസ് എക്സ് 300; അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
പച്ച-കറുപ്പ് കളർ കോമ്പിനേഷനിലാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത കാവസാക്കി വെർസിസ് എക്സ് 300 വന്നിരിക്കുന്നത്. എഞ്ചിനിലും മറ്റ് ഫീച്ചറുകളിലും കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ല.
Published : November 1, 2025 at 1:42 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രീമിയം ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ കാവസാക്കി തങ്ങളുടെ അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്കായ വെർസിസ് എക്സ് 300ന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കി. കൂടുതൽ ആകർഷകമായ കളറുകളിലാണ് 2026 മോഡൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ വില 3.49 ലക്ഷം (എക്സ്-ഷോറൂം) രൂപയായി കമ്പനി നിലനിർത്തിയിട്ടുണ്ട്.
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ ഉൾപ്പെടെ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെയാണ് വെർസിസ് എക്സ് 300ന്റെ 2026 മോഡൽ വിപണിയിലെത്തിയത്. കാര്യമായ മാറ്റം പുതിയ കളർ സ്കീം തന്നെയാണെന്ന് പറയാം. സിബിയു (കംപ്ലീറ്റ്ലി ബിൽറ്റ് യൂണിറ്റ്) രൂപത്തിൽ പൂർണ്ണമായും ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഈ ബൈക്ക് കരുത്തുറ്റ അഡ്വഞ്ചർ ടൂററായി ഇനിയും നിലകൊള്ളും. ഇതിന്റെ അഞ്ച് പ്രധാന സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പരിശോധിക്കാം.
എഞ്ചിനും പെർഫോമൻസും
കാവസാക്കി വെർസിസ് എക്സ് 300ന്റെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിൽ 296 സിസി പാരലൽ-ട്വിൻ എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്നത്. 6 സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് എഞ്ചിൻ ജോഡിയാക്കിയത്. കൂടാതെ അസിസ്റ്റും സ്ലിപ്പർ ക്ലച്ചും ഉണ്ട്. ഈ പവർട്രെയിൻ 39 എച്ച്പി പീക്ക് പവറും 26 എൻഎം പീക്ക് ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ദീർഘദൂര റൈഡിങിനൊത്ത ഔട്ട്പുട്ട് ഇതിലുണ്ട്. സ്മൂത്തായ പെർഫോമൻസും നൽകും. വിശ്വാസ്യതയും ഇന്ധനക്ഷമതയുമുള്ള എഞ്ചിൻ തന്നെയാണ് ഈ മോഡലിന്റെ ഹൈലൈറ്റ്. ഇത് നഗരത്തിലും ഓഫ്-റോഡിലും മികച്ച പെർഫോമൻസ് നൽകും.
ചേസിസും സസ്പെൻഷനും
ഈ ബൈക്കിന്റെ ബാക്ക്ബോൺ സ്റ്റീൽ ഫ്രെയിമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ട്യൂബ്-ടൈപ്പ് ടയറുകൾ ഘടിപ്പിച്ച 19-17 ഇഞ്ച് സ്പോക്ക് വീലുകളിലാണ് ഇതിലുള്ളത്. മുന്നിൽ 130mm ട്രാവൽ ഉള്ള 41mm ടെലിസ്കോപ്പിക് ഫോർക്കുകളാണ് ഉള്ളത്. പിന്നിൽ 148mm ട്രാവൽ ഉള്ള യൂണി-ട്രാക്ക് മോണോഷോക്ക് സസ്പെൻഷനും. പരുക്കൻ റോഡുകളിൽ സ്ഥിരതയും സുഖമമായ യാത്രയും വാഗ്ദാനം ചെയ്യാൻ ഇത് സഹായിക്കും. ബ്രേക്കിങിനായി, മുന്നിലും പിന്നിലും സിംഗിൾ ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളുണ്ട്. അവ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS സഹിതം വരുന്നു.
സവിശേഷതകൾ
കാവസാക്കി വെർസിസ് എക്സ് 300ന്റെ ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റിൽ മുന്നിൽ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസ് ആണ്. സെമി-ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററാണ് ഇതിലുള്ളത്. എന്നാൽ ഇതിന് ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോളോ, കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളോ ഇല്ല. എങ്കിലും ഈ ബൈക്ക് വളരെ ലളിതവും പ്രായോഗികവുമാണ്. എൽഇഡി ലൈറ്റിങോ, ക്രമീകരിക്കാവുന്ന വിൻഡ്സ്ക്രീനോ പോലുള്ള പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ ഇതിന് ഇല്ലെങ്കിലും, ബിൽഡ് ക്വാളിറ്റി മികച്ചതാണ്.
കളർ ഓപ്ഷൻ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത വെർസിസ് എക്സ് 300ന്റെ പ്രധാനമാറ്റം അതിന്റെ പുതിയ കളർസ്കീം ആണ്. കാൻഡി ലൈം ഗ്രീൻ/ മെറ്റാലിക് ഫ്ലാറ്റ് സ്പാർക്ക് ബ്ലാക്ക് എന്നീ ഓപ്ഷനിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമാണ്. മുമ്പ് മെറ്റാലിക് ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ/പേൾ റോബോട്ടിക് വൈറ്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഏക കളർ ഓപ്ഷൻ. പുതിയ പച്ച-കറുപ്പ് കളർ കോമ്പിനേഷൻ സ്പോർട്ടി ലുക്ക് നൽകുമെന്ന് മാത്രമല്ല, പ്രീമിയം ഫീൽ നൽകുകയും ചെയ്യും. അതിനാൽ പുതിയ കാവസാക്കി വെർസിസ് എക്സ് 300 യുവ റൈഡർമാരെ ആകർഷിക്കുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല.
എതിരാളികൾ
ചെറിയ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ വിഭാഗത്തിലാണ് വെർസിസ് എക്സ് 300 വരുന്നത്. റോയൽ എൻഫീൽഡ് ഹിമാലയൻ, ബിഎംഡബ്ല്യു ജി 310 ജിഎസ് എന്നിവയാണ് നിരത്തിലെ ഇതിന്റെ എതിരാളികൾ. സിബിയു ആയതിനാൽ വില അൽപ്പം കൂടുതലാണെങ്കിലും, പണത്തിന് മൂല്യം നൽകുന്ന ബൈക്കാണിത്. ഇന്ത്യയിൽ അഡ്വഞ്ചർ ടൂറർ വാഹനങ്ങൾക്ക് ഭ്രമം വർധിച്ചുവരുന്നതിനാൽ, പുതിയ റൈഡർമാർക്കുള്ള മികച്ച ഓപ്ഷനാണ് ഈ ബൈക്ക്. ഒരു ബജറ്റ് അഡ്വഞ്ചർ ബൈക്ക് തെരയുന്നവർക്ക് പരിഗണിക്കാവുന്ന മോഡലാണിത്.
