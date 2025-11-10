ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഡ്യുവൽ ചാനൽ എബിഎസുമായി പുതിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ: വാങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആറിൽ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എബിഎസുള്ള പുതിയ വേരിയന്റ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം...
Published : November 10, 2025 at 12:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വലിയ ഇരുചക്ര വാഹന നിർമ്മാതാക്കളായ ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് പുതിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഹീറോ ഗ്ലാമർ എക്സിന്റെ അതേ റൈഡർ എയ്ഡുകളും സാങ്കേതികവിദ്യയും ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളിലും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 89,000 രൂപയാണ് പുതിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആറിന്റെ പ്രാരംഭവില.
പുതുക്കിയ മോഡലിനൊപ്പം പുതിയ ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റായ ഡ്യുവൽ ചാനൽ എബിഎസ് പതിപ്പും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1.04 ലക്ഷം രൂപയാണ് ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് വേരിയന്റിന്റെ വില. പുതിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു. അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത പതിപ്പിന്റെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ: അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അഞ്ച് കാര്യങ്ങൾ
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ: ഫീച്ചറുകൾ
ഹീറോ ഗ്ലാമർഎക്സിന് സമാനമായ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പുതിയ വേരിയന്റിലുണ്ട്. മറ്റ് സവിശേഷതകളെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇതിന് പുതിയ 4.2 ഇഞ്ച് കളർ എൽസിഡി ഡിസ്പ്ലേ ലഭിക്കും. റൈഡ്-ബൈ-വയർ ത്രോട്ടിൽ, ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ എന്നിവയാണ് മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. പുതിയ വേരിയന്റിന് ഇരുവശത്തും ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളും ഡ്യുവൽ-ചാനൽ എബിഎസും ഉണ്ടായിരിക്കും. മൂന്ന് റൈഡിങ് മോഡുകളാണ് ഈ ബൈക്കിലുള്ളത്. ഇക്കോ, റോഡ്, പവർ എന്നിവയാണ് അവ. ഹീറോ ഗ്ലാമർഎക്സിലെ പോലെ, പുതിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ മോഡലിലും വലതുവശത്ത് ഒരു പ്രത്യേക ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ സ്വിച്ച് ഉണ്ട്. ഇടതുവശത്ത് ഒരു റൈഡ് മോഡ് സെലക്ടറും മെനു നാവിഗേഷൻ ബട്ടണുകളും ഉണ്ടായിരിക്കും.
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ: കളർ ഓപ്ഷനുകൾ
ടോപ്പ്-സ്പെക്ക് മോഡലിനെ മറ്റുള്ളവയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമാക്കുന്നതിന്, ഹീറോ മോട്ടോകോർപ്പ് മൂന്ന് പുതിയ ഡ്യുവൽ-ടോൺ കളർ ഓപ്ഷനുകളും അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ചുവപ്പ്, ഗ്രേ, ഗ്രീൻ എന്നിവയാണ് ഇതിന്റെ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ. ഇവ ഓരോന്നും കറുപ്പ് നിറവുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്.
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ: എഞ്ചിൻ
അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആറിൽ മെക്കാനിക്കൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തിയിട്ടില്ല. 124.7 സിസി, സിംഗിൾ സിലിണ്ടർ, എയർ-കൂൾഡ് എഞ്ചിനാണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇത് 8,250 ആർപിഎമ്മിൽ 11.4 ബിഎച്ച്പി പവറും 6,000 ആർപിഎമ്മിൽ 10.5 Nm ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു. ഈ എഞ്ചിൻ 5-സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സുമായാണ് ജോഡിയാക്കിയത്.
2026 ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആർ: വേരിയന്റുകൾ
പുതിയ ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആറിൽ നാല് വേരിയന്റുകളുണ്ട്. പുതിയ വേരിയന്റ് ലഭിച്ചെന്നത് ഹീറോ എക്സ്ട്രീം 125ആറിലെ പ്രധാന അപ്ഡേറ്റാണ്.
ബേസ് IBS, ABS, സിംഗിൾ സീറ്റുള്ള ABS, ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS എന്നിവയാണ് നാല് വേരിയന്റുകൾ. ബേസ് മോഡലായ IBS പതിപ്പിന് 89,000 രൂപയും, ABS പതിപ്പിന് 92,500 രൂപയും, സിംഗിൾ സീറ്റുള്ള ABS പതിപ്പിന് 92,500 രൂപയും പുതിയ ഡ്യുവൽ-ചാനൽ ABS പതിപ്പിന് 1.04 ലക്ഷം രൂപയുമാണ് വില.
