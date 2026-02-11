ETV Bharat / automobile-and-gadgets
ഇനി ചീറിപ്പായും! കൂടുതൽ റേഞ്ചിൽ ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോയുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് വരുന്നു; ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തി
പുതിയ ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ ഓപ്ഷൻ, കൂടുതൽ റേഞ്ച്, മികച്ച ചാർജിങ് പെർഫോമൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് പുതിയ ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോ പുറത്തിറക്കുക.
Published : February 11, 2026 at 5:22 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ചൈനീസ് ഇലക്ട്രിക് കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ബിവൈഡി കോംപാക്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് എസ്യുവി ആയ അറ്റോ 3 ഇവോയുടെ പുതുക്കിയ പതിപ്പ് വെളിപ്പെടുത്തി. മുൻ മോഡലിനേക്കാൾ കൂടുതൽ മികച്ച ശേഷിയുള്ളതാണ് പുതുക്കിയ പതിപ്പ്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ബിവൈഡി അറ്റോ 3 മോഡലിനെക്കാൾ മുകളിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന അറ്റോ 3 ഇവോയിൽ പുതിയ ഡ്രൈവ്ട്രെയിൻ ഓപ്ഷനുകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ ഇതിന് കൂടുതൽ റേഞ്ചും, മികച്ച ചാർജിങ് പെർഫോമൻസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് ഫീച്ചറുകളും ലഭിക്കും. ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.
2026 ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോ: ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ
ഈ കാറിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റങ്ങളിലൊന്നാണ് ഇതിലെ ബാറ്ററി ഓപ്ഷൻ. 74.8 കിലോവാട്ടിന്റെ വലിയ ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഇതിൽ ഉണ്ട്. റിയർ-വീൽ-ഡ്രൈവ് രൂപത്തിൽ, ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോ 510 കിലോമീറ്റർ വരെ WLTP റേഞ്ച് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. അതേസമയം പുതുതായി അവതരിപ്പിച്ച ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് പതിപ്പിന് 470 കിലോമീറ്റർ വരെ റേഞ്ച് ലഭിക്കും.
ചാർജിങിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 800-വോൾട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ആർക്കിടെക്ചർ നൽകുന്ന ഒരു DC ഫാസ്റ്റ് ചാർജറിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് ചാർജ് ചെയ്യുന്നത്. ബിവൈഡിയിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, 220 കിലോവാട്ട് DC ചാർജറുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുമ്പോൾ 25 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ ബാറ്ററി 10 മുതൽ 80 ശതമാനം വരെ ചാർജ് ചെയ്യാൻ ഇത് അനുവദിക്കുന്നു.
2026 ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോ: പെർഫോമൻസ്
ഈ കാറിന്റെ പിൻ-വീൽ-ഡ്രൈവ് പതിപ്പ് 309 ബിഎച്ച്പി പവറും 380 എൻഎം ടോർക്കപം ഉത്പാദിപ്പിക്കും. ഇത് 5.5 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും. അതേസമയം, അതിന്റെ ഓൾ-വീൽ-ഡ്രൈവ് വേരിയന്റിന് ഡ്യുവൽ മോട്ടോർ സജ്ജീകരണം ലഭിക്കുന്നു. ഇത് ഒരുമിച്ച് 443 bhp പവറും 560 Nm ടോർക്കും നൽകുന്നു. ഇത് 3.9 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 0-100 കിലോമീറ്റർ വേഗത കൈവരിക്കാൻ സഹായിക്കും.
2026 ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോ: ഇന്റീരിയർ
പുതിയ ബിവൈഡി അറ്റോ 3 ഇവോയുടെ ഇന്റീരിയറിനെ കുറിച്ച് പറയുകയാണെങ്കിൽ, ഇത് നിലവിലുള്ള അറ്റോ 3 ലേഔട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 8.8 ഇഞ്ച് ഡിജിറ്റൽ ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ഡിസ്പ്ലേയും 15.6 ഇഞ്ച് റൊട്ടേറ്റിങ് ടച്ച്സ്ക്രീനും സംയോജിത ഗൂഗിൾ സേവനങ്ങളുമുണ്ട്. സ്റ്റിയറിങ് കോളത്തിലാണ് ഇതിന്റെ ഗിയർ സെലക്ടർ ഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത് സെന്റർ കൺസോളിൽ സ്ഥലം ഒഴിവാക്കുന്നു.
അതേസമയം ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഹീറ്റഡ് റിയർ സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു. ശൂന്യമാക്കുന്നു, അതേസമയം ഉയർന്ന വേരിയന്റുകളിൽ ഹെഡ്-അപ്പ് ഡിസ്പ്ലേ, ഹീറ്റഡ് റിയർ സീറ്റുകൾ തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കുന്നു. ഡ്രൈവർ അസിസ്റ്റിന്റെയും സുരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങളുടെയും പൂർണ്ണമായ ഒരു സെറ്റ് സ്റ്റാൻഡേർഡായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
മുൻ 4-ലിങ്ക് സജ്ജീകരണത്തിന് പകരം 5-ലിങ്ക് റിയർ സസ്പെൻഷൻ ഉപയോഗിച്ച് അറ്റോ 3 ഇവോയുടെ ബേസും കമ്പനി മാറ്റി. ഇതിനുപുറമെ, ബൂട്ട് സ്പെയ്സ് 490 ലിറ്ററായി വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം, ബോണറ്റിന് കീഴിൽ, അറ്റോ 3ന് പുതിയ 101 ലിറ്റർ ശേഷി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. BYD അറ്റോ 3 ഇവോയിൽ വാഹന ലോഡിങും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് 3 കിലോവാട്ട് വരെ ഒരു ബാഹ്യ ഉപകരണത്തിന് പവർ നൽകാൻ അനുവദിക്കുന്നു. കൂടാതെ 1,500 കിലോഗ്രാം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത ടോവിങ് ശേഷിയുമുണ്ട്.
ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ, അറ്റോ 3 49.92 കിലോവാട്ട്, 60.48 കിലോവാട്ട് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് ബാറ്ററി പായ്ക്ക് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് വിൽക്കുന്നത്. ഇവ യഥാക്രമം 468 കിലോമീറ്റർ, 521 കിലോമീറ്റർ (ARAI) റേഞ്ച് നൽകുന്നു. 24.99 ലക്ഷം രൂപ മുതൽ 33.99 ലക്ഷം രൂപ വരെയാണ് ഇവയുടെ എക്സ്-ഷോറൂം വില.
