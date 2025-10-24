ETV Bharat / automobile-and-gadgets

എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്‍റീരിയറിലും നിറയെ മാറ്റങ്ങൾ: പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു വരുന്നു; പുതിയ ഡിസൈൻ കണ്ടോ....

ഡിസൈനിലും സവിശേഷതകളിലും നിരവധി മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു പുറത്തിറക്കുക. മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടായിരിക്കില്ല. നവംബർ 4നാണ് പുറത്തിറക്കുക.

2025 HYUNDAI VENUE ENGINE 2025 HYUNDAI VENUE PRICE 2025 HYUNDAI VENUE FEATURES ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു
New 2025 Hyundai Venue Officially Revealed (Photo - Hyundai Motor)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : October 24, 2025 at 8:57 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: ദക്ഷിണ കൊറിയൻ കാർ നിർമ്മാതാക്കളായ ഹ്യുണ്ടായി മോട്ടോർ തങ്ങളുടെ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിന്‍റെ രണ്ടാം തലമുറ മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുകയാണ്. ഇത് 2025 നവംബർ 4ന് പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിരുന്നു. ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്ന രണ്ടാം തലമുറ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിന്‍റെ ഡിസൈൻ വെളിപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.

വരാനിരിക്കുന്ന കോംപാക്റ്റ് എസ്‌യുവിയുടെ എക്‌സ്റ്റീരിയർ, ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനാണ് കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടത്. വാങ്ങാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റിൽ ബുക്ക് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും കമ്പനി ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. 25,000 രൂപ മുൻകൂർ പണമടച്ച് ഇത് ബുക്ക് ചെയ്യാനാകും.

പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിൽ മുമ്പത്തെതിന് സമാനമായി മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകൾ തന്നെയാണുള്ളത്. എന്നാൽ, പൂർണ്ണമായും പുതിയ ഡിസൈനും നിരവധി പുതിയ സവിശേഷതകളും കൂടാതെ പ്രീമിയം ഇന്‍റീരിയറും ഇതിന് ലഭിക്കും. വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: എക്‌സ്റ്റീരിയർ ഡിസൈൻ
ആകർഷകമായ ഒരു എസ്‌യുവി ലുക്കോടെയാണ് പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു വരുന്നത്. ഷാർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ, പൂർണ്ണ വീതിയുള്ള എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാർ, കട്ടിയുള്ള ബോഡി ക്ലാഡിങ് എന്നിവയാണ് പുറംഭാഗത്തെ എടുത്തുപറയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ. അതിനടുത്തായി പ്രധാന ക്വാഡ്-ബീം എൽഇഡി ഹെഡ്‌ലാമ്പ് ക്ലസ്റ്ററിലേക്കായി നൽകിയ ഒരു എഡ്‌ജ്-ടു-എഡ്‌ജ് എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാർ ഉണ്ട്. ഇതൊരു ഇൻവേർട്ടഡ് ഹോൺ പോലെയാണ് കാണപ്പെടുന്നത്.

2025 HYUNDAI VENUE ENGINE 2025 HYUNDAI VENUE PRICE 2025 HYUNDAI VENUE FEATURES ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു
Front profile of 2025 Hyundai Venue (Photo - Hyundai Motor)

വീതിയേറിയതും ദീർഘചതുരാകൃതിയിലുള്ളതുമായ പുതിയ ഗ്രില്ലും വരാനിരിക്കുന്ന വെന്യുവിൽ കമ്പനി നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഫ്രണ്ട് ബമ്പർ സിൽവർ നിറത്തിലാണ് നൽകിയത്. ഒരു മസ്‌കുലാർ ഡിസൈനാണ് ഇതിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കാർ ബമ്പറിൽ ഫങ്ഷണൽ എയർ വെന്‍റുകളും ആകർഷകമായ ഡിസൈനിൽ ബോണറ്റും നൽകിയിരിക്കുന്നു.

സൈഡ് പ്രൊഫൈലിനെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ, വീൽ ആർച്ചുകളിലെ ഷാർപ്പ് ഘടകങ്ങൾ ടക്‌സൺ, ഹ്യുണ്ടായ് എക്‌സ്‌റ്റർ ലൈനുകളുടെ മിശ്രിതം പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. പഴയ ഹ്യുണ്ടായ് വെന്യുവിനേക്കാൾ വളരെയധികം മാറ്റങ്ങളോടെയാണ് ഇത് പുറത്തിറക്കുക. ഡോർ സിൽസുകൾക്കും വീൽ ആർച്ചുകൾക്കും സമീപം ധാരാളം സൈഡ് ക്ലാഡിങ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഇത്തവണ പിൻ ക്വാർട്ടർ ഗ്ലാസും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കറുത്ത നിറമുള്ള സി-പില്ലർ നെയിംപ്ലേറ്റിൽ ഒരു സിൽവർ ഗാർണിഷ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ 16 ഇഞ്ച് അലോയ് വീലുകൾക്ക് ഒരു പുതിയ ഡിസൈനും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

2025 HYUNDAI VENUE ENGINE 2025 HYUNDAI VENUE PRICE 2025 HYUNDAI VENUE FEATURES ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു
Rear Profile of 2025 Hyundai Venue (Photo - Hyundai Motor)

പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിന്‍റെ പിൻഭാഗത്തേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഇതിൽ ഒരു ഫുൾ-വിഡ്ത്ത് എൽഇഡി ലൈറ്റ് ബാർ ഉണ്ട്. ഇത് ഇക്കാലത്ത് ഒരു ഡിസൈൻ സ്റ്റേപ്പിളായി മാറിയിരിക്കുന്നെന്ന് പറയാം. 'വെന്യു' എന്ന ബാഡ്‌ജിങ് ഇടയിലുള്ള ഒരു കോൺട്രാസ്റ്റിങ് ബ്ലാക്ക് ട്രിമ്മിൽ ഇത് പൊതിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഇതിനുപുറമെ, മസ്‌കുലർ ഡീറ്റെയിലിങും ഡ്യുവൽ-ടോൺ ക്ലാഡിങും ഉള്ള ഫ്രണ്ട് ബമ്പറിന് സമാനമാണ് പിൻ ബമ്പറും. അവയിൽ ചിലത് ടെയിൽഗേറ്റിലേക്കും നീളുന്നു. ഇരുവശത്തും എൽ-ആകൃതിയിലുള്ള റിഫ്ലക്‌ടറുകളും ഇതിലുണ്ട്.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈൻ
പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിന്‍റെ ഇന്‍റീരിയർ ഡിസൈനിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, ഏറ്റവും സവിശേഷമായ സവിശേഷത പുതിയ കർവ്‌ഡ് ഡിസ്‌പ്ലേയാണ്. ഇതിൽ രണ്ട് 12.3 ഇഞ്ച് സ്‌ക്രീനുകൾ ഉണ്ട്. ഇത് ഹ്യുണ്ടായി ക്രെറ്റയേക്കാൾ വലുതാണ്. സെന്‍റർ കൺസോളിലും സ്റ്റിയറിങ് വീലിലും HVAC, മീഡിയ എന്നിവയ്‌ക്കായി കമ്പനി നിരവധി ബട്ടണുകളും ഡയലുകളും നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പുതിയ സ്റ്റിയറിങ് വീലിൽ പരമ്പരാഗത ഹ്യുണ്ടായി ലോഗോ ഇല്ല, മറിച്ച് മോഴ്‌സ് കോഡിലെ 'H' അക്ഷരത്തെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന നാല് തിളങ്ങുന്ന ഡോട്ടുകൾ ഉണ്ട്. അത് അയോണിക് 5 പോലെ കാണപ്പെടുന്നു.

2025 HYUNDAI VENUE ENGINE 2025 HYUNDAI VENUE PRICE 2025 HYUNDAI VENUE FEATURES ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു
Interior of 2025 Hyundai Venue (Photo - Hyundai Motor)

ഡാഷ്‌ബോർഡിൽ ഡീപ് നേവി, ഗ്രേ കളർ എന്നീ ഡ്യുവൽ-ടോൺ തീം ആണ് നൽകിയത്. സെന്‍റർ പാനൽ പുറം അറ്റങ്ങളിൽ ലംബമായ എസി വെന്‍റുകളുള്ള ഒരു 'H' പോലെ കാണപ്പെടുന്നു. പ്രീമിയം ലുക്കിനായി ഇതിന് ഒരു ടെക്‌സ്‌ചേർഡ് ഫിനിഷ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ അതിൽ 'വെന്യു' ബാഡ്‌ജിങ് ഉണ്ട്.

വെന്‍റിലേറ്റഡ് സീറ്റുകൾ, പാർക്കിങ് ക്യാമറ, ഇലക്ട്രോണിക് പാർക്കിങ് ബ്രേക്ക്, ഡ്രൈവ്, ട്രാക്ഷൻ മോഡുകൾക്കുള്ള ബട്ടണുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതിനായി കാറിന്‍റെ സെന്‍റർ കൺസോൾ പുനർരൂപകൽപ്പന ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. ഇവ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിലെ പുതിയ സവിശേഷതകളാണ്. കൂടാതെ, ഡാഷ്‌ബോർഡ്, സെന്‍റർ കൺസോൾ പോലുള്ള ചില പ്രതലങ്ങൾ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റിങും ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്.

2025 HYUNDAI VENUE ENGINE 2025 HYUNDAI VENUE PRICE 2025 HYUNDAI VENUE FEATURES ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു
2025 Hyundai Venue Seating Layout (Photo - Hyundai Motor)

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: ഫീച്ചറുകൾ
പിൻ സീറ്റുകൾക്കായുള്ള 2-സ്റ്റെപ്പ് റീക്ലൈൻ ഫങ്‌ഷൻ, പിൻ വിൻഡോ സൺഷെയ്‌ഡ്, പുതിയ ടു-ടോൺ ലെതറെറ്റ് അപ്ഹോൾസ്റ്ററി, ഫ്രണ്ട് പാർക്കിങ് സെൻസറുകൾ എന്നിവയാണ് പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യൂവിന്‍റെ മറ്റ് സവിശേഷതകൾ. നീളമുള്ള വീൽബേസ് കാരണം രണ്ടാം നിരയിലെ ലെഗ്‌റൂം വളരെ മികച്ചതാണെന്നും, വിശാലമായ വാതിലുകൾ ഉള്ളതിനാൽ ഉള്ളിൽ കയറാനും ഇറങ്ങാനും എളുപ്പമാണെന്നും കമ്പനി പറയുന്നു.

2025 ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു: പവർട്രെയിൻ
മെക്കാനിക്കൽ സവിശേഷതകളിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യുവിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നും വരുത്തിയിട്ടില്ല. മുമ്പത്തെപ്പോലെ മൂന്ന് എഞ്ചിൻ ഓപ്ഷനുകളാണ് ഇതിലുമുള്ളത്.ആദ്യത്തേത് 118 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.0 ലിറ്റർ ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. രണ്ടാമത്തേത് 82 ബിഎച്ച്പി ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.2 ലിറ്റർ നാച്ചുറലി ആസ്പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിനാണ്. മൂന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ 99 ബിഎച്ച്പി പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന 1.5 ലിറ്റർ ഡീസൽ എഞ്ചിനാണ്.

ഇതിലെ അടിസ്ഥാന നാച്ചുറലി ആസ്‌പിറേറ്റഡ് പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സിൽ മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. അതേസമയം ടർബോ-പെട്രോൾ എഞ്ചിൻ 7-സ്‌പീഡ് ഡിസിടി ഓപ്ഷനിലും ലഭ്യമാണ്. മുമ്പ് മാനുവൽ ഗിയർബോക്‌സിൽ മാത്രം ലഭ്യമായിരുന്ന ഡീസൽ എഞ്ചിനോടൊപ്പം ടോർക്ക് കൺവെർട്ടർ ഓട്ടോമാറ്റിക് ഗിയർബോക്‌സും ഇത്തവണ ഹ്യുണ്ടായി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. ഇന്ത്യക്കാർ കൈവിട്ടു, പക്ഷേ വിദേശികൾ രണ്ട് കയ്യും നീട്ടി സ്വീകരിച്ചു: മേയ്‌ഡ് ഇൻ ഇന്ത്യ 5-ഡോർ ജിംനിയുടെ കയറ്റുമതി 1 ലക്ഷം കടന്നു
  2. അമിതമായി ചാർജ് ചെയ്യല്ലേ.... പവർബാങ്ക് പൊട്ടിത്തെറിക്കും!! ഇക്കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ ഉടനടി മാറ്റുക, അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ
  3. ഡിഫൻഡറിന് പുതിയ മുഖം: 1.30 കോടി രൂപയ്‌ക്ക് ട്രോഫി എഡിഷനുമായി ലാൻഡ് റോവർ
  4. 5.8 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ 100 കിലോ മീറ്റർ വേഗത: ഡീസൽ എഞ്ചിനിൽ ബെൻസിന്‍റെ പുതിയ ആഡംബര വാഹനം; വില 2.9 കോടി രൂപ

TAGGED:

2025 HYUNDAI VENUE ENGINE
2025 HYUNDAI VENUE PRICE
2025 HYUNDAI VENUE FEATURES
ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു
2025 HYUNDAI VENUE LAUNCH DATE

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.