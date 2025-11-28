ETV Bharat / automobile-and-gadgets
നാല് റൈഡിങ് മോഡുകൾക്കൊപ്പം റേസിങ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് സിസ്റ്റവും: പുത്തൻ എഞ്ചിന്റെ കരുത്തിൽ ഡ്യുക്കാട്ടിയുടെ സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2
പുതിയ മോഡലിൽ എഞ്ചിനുകൾ പുതുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ ഷാസിയിലും ഇലക്ട്രോണിക്സിലും കൂടുതൽ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പ്രകടനത്തെ ബാധിക്കാതെ ഭാരം കുറയ്ക്കാനും സാധിച്ചതായാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
സൂപ്പർ ബൈക്ക് നിർമ്മാതാക്കളായ ഡ്യുക്കാട്ടി ഇന്ത്യ പുതിയ സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2 ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2 എസ് എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് വേരിയന്റുകളാണ് ഇതിലുള്ളത്. എഞ്ചിനുകൾ പുതുക്കിക്കൊണ്ടാണ് പുതിയ മോഡൽ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ചേസിസിനും ഇലക്ട്രോണിക്സിനും ഇത്തവണ കൂടുതൽ പ്രാധാന്യം നൽകുന്നതായാണ് കമ്പനി പറയുന്നത്.
2025 ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, V2 എസ്: വില
പാനിഗേൽ V2 പ്ലാറ്റ്ഫോമിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഈ മോഡലുകൾ കമ്പനിയുടെ "ഫൈറ്റ് ഫോർമുല" ഡിസൈനിലാണ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലായ ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2ന് 17,50,200 രൂപയും, ടോപ് സ്പെക്ക് വേരിയന്റായ സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2 എസിന് 19,48,900 രൂപയുമാണ് എക്സ്-ഷോറൂം വില.
2025 ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, V2 എസ്: ഡിസൈൻ
എൽഇഡി ഡിആർഎല്ലുകളുള്ള എൽഇഡി ഹെഡ്ലാമ്പ്, കറുത്ത പെയിന്റ് ഷേഡിൽ പൂർത്തിയാക്കിയ Y ആകൃതിയിലുള്ള ആറ് സ്പോക്ക് അലോയ് വീലുകൾ, ഒരു സ്ലിമ്മർ ടെയിൽ സെക്ഷൻ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിന്റെ ഡിസൈൻ. മോട്ടോർസൈക്കിളിൽ നിന്ന് ഫെയറിങ് നീക്കം ചെയ്ത ഡ്യുക്കാട്ടി ദൈനംദിന റൈഡിങിന് കൂടുതൽ എർഗണോമിക് ആണെന്ന് അവകാശപ്പെടുന്നു. സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, V2 S എന്നിവ പിറെല്ലി ഡയാബ്ലോ റോസ്സോ IV ടയറുകളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. മുന്നിൽ 120/70 സെക്ഷനും പിന്നിൽ 190/55 സെക്ഷനും ഉണ്ട്. കൂടാതെ ബ്രെംബോ M50 ബ്രേക്കുകളും ഉണ്ട്. 838 എംഎം സീറ്റ് ഉയരവും ലഭിക്കും.
2025 ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, V2 എസ്: സവിശേഷതകൾ
ഫീച്ചർ ലിസ്റ്റിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ, 2025 ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, V2 എസ് എന്നിവയിൽ റേസ്, സ്പോർട്, റോഡ്, വെറ്റ് എന്നിങ്ങനെ പൂർണ്ണമായും ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന നാല് റൈഡിങ് മോഡുകൾ ഉണ്ട്. കൂടാതെ, 5 ഇഞ്ച് ടിഎഫ്ടി ഇൻസ്ട്രുമെന്റ് ക്ലസ്റ്ററും ഇതിലുണ്ട്. റോഡ്, റോഡ് പ്രോ, ട്രാക്ക് എന്നീ മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേ മോഡുകൾ ഇതിലുണ്ട്.
സുരക്ഷയ്ക്കായി, 2025 ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, V2 S-ൽ ആറ്-ആക്സിസ് IMU ഉണ്ട്, അത് സ്ലൈഡ്-ബൈ-ബ്രേക്ക് ഉള്ള കോർണറിങ് ABS, ഡ്യുക്കാട്ടി ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, ഡ്യുക്കാട്ടി വീലി കൺട്രോൾ, എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ, ഒരു ബൈ-ഡയറക്ഷണൽ ക്വിക്ക്ഷിഫ്റ്റർ 2.0 എന്നിവയുമായി വരുന്നു. അതേസമയം വി2 എസ് വേരിയന്റിൽ, സ്റ്റാൻഡേർഡ് സവിശേഷതകളായി പിറ്റ് ലിമിറ്ററും ലോഞ്ച് കൺട്രോളും ലഭിക്കും.
ക്രൂയിസ് കൺട്രോൾ, നാവിഗേഷൻ, ലാപ് ടൈമർ, ടിപിഎംഎസ്, റേസിങ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് എന്നിവയ്ക്കായി ആക്സസറി ഓപ്ഷനുകളും ഇതിലുണ്ട്. എബിഎസ് കോർണറിങ്, ട്രാക്ഷൻ കൺട്രോൾ, വീലി കൺട്രോൾ, ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റ്, എഞ്ചിൻ ബ്രേക്ക് കൺട്രോൾ എന്നിവ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിന് 6-ആക്സിസ് ഐഎംയു ആണ് ഈ ബൈക്കുകളിൽ നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
2025 ഡ്യുക്കാട്ടി സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2, V2 എസ്: എഞ്ചിൻ
890 സിസി യൂറോ 5+ കംപ്ലയിന്റ് V2 എഞ്ചിനാണ് ഈ മോട്ടോർസൈക്കിളുകൾക്ക് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ എഞ്ചിന് 10,750 ആർപിഎമ്മിൽ 120 ബിഎച്ച്പി കരുത്തും, 8250 ആർപിഎമ്മിൽ 93.3 എൻഎം ടോർക്കും ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാവും. കൂടാതെ 3,000 ആർപിഎമ്മിൽ നിന്ന് 70 ശതമാനത്തിലധികം ടോർക്കും ലഭ്യമാകുമെന്ന് ഡ്യുക്കാട്ടി പറയുന്നു. ആറ് സ്പീഡ് ഗിയർബോക്സിൽ രണ്ടാം തലമുറ ഡ്യുക്കാട്ടി ക്വിക്ക് ഷിഫ്റ്റ് സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. റേസിങ് എക്സ്ഹോസ്റ്റ് ഒരു ആക്സസറിയായി ലഭ്യമാണ്. ഇത് പവർ 126 എച്ച്പി ആയി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നു.
സ്ട്രീറ്റ്ഫൈറ്റർ V2 ഒരു മോണോകോക്ക് ഫ്രെയിമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. V2ന് 178 കിലോഗ്രാം ഭാരവും V2 എസിന് 175 കിലോഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്. V2 പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന മാർസോച്ചി ഫോർക്കും കയാബ റിയർ ഷോക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നു. അതേസമയം V2 എസിന് പൂർണ്ണമായും ക്രമീകരിക്കാവുന്ന ഓഹ്ലിൻസ് സസ്പെൻഷനും ലിഥിയം-അയൺ ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. രണ്ട് വേരിയന്റുകളിലും ബ്രെംബോ M50 മോണോബ്ലോക്ക് കാലിപ്പറുകളും പിറെല്ലി ഡയാബ്ലോ റോസ്സോ IV ടയറുകളും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
