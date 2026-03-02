ETV Bharat / automobile-and-gadgets
പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ മുതൽ ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ വരെ: മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ തിളങ്ങി ഷവോമി
ഷവോമി 17 സീരിസ്, പാഡ് 8 സീരിസ്, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ 6 സീരിസ്, ഷവോമി ടാഗ്, ഷവോമി വാച്ച് 5, പവർ ബാങ്ക് എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഉപകരണങ്ങളാണ് ഷവോമി മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചത്.
Published : March 2, 2026 at 4:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ ടെക് കമ്പനികളും നെറ്റ്വർക്ക് ദാതാക്കളും ഉപകരണ നിർമ്മാതാക്കളും ഒന്നിക്കുന്ന ഉത്പന്ന പ്രദർശന, വിപണന മേളയായ മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസ് (MWC 2026) മാർച്ച് 2 മുതൽ സ്പെയിനിലെ ബാഴ്സലോണയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ പ്രമുഖ ചൈനീസ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനിയായ ഷവോമി പുതിയ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിപുലമായ ശ്രേണി അവതരിപ്പിച്ചു.
ഷവോമി 17, ഷവോമി 17 അൾട്ര എന്നീ ഫോണുകളടങ്ങുന്ന ഷവോമി 17 സീരിസ് ആണ് വെളിപ്പെടുത്തിയത്. കൂടാതെ അൾട്രാ മോഡലിനായുള്ള ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റുകളും കമ്പനി പ്രദർശിപ്പിച്ചു. ഇവയ്ക്കൊപ്പം, ഷവോമി 17 അൾട്രാ, പാഡ് 8 സീരിസ്, ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ 6 സീരിസ്, ഷവോമി ടാഗ്, ഷവോമി വാച്ച് 5, ഒരു പവർ ബാങ്ക് എന്നിവയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള Leica Leitzphone ഷവോമി അവതരിപ്പിച്ചു. കൂടാതെ കമ്പനിയുടെ കൺസെപ്റ്റ് ഇലക്ട്രിക് ഹൈപ്പർകാർ, Xiaomi Vision Gran Turismo എന്നിവയും ചടങ്ങിൽ വെളിപ്പെടുത്തി. വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
ഷവോമി 17 സീരിസ്
ഈ വർഷത്തെ മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ അവതരിപ്പിച്ച ഷവോമി 17 സീരിസ് ഫോണുകളിൽ Leica-ട്യൂൺ ചെയ്ത പിൻ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, വലിയ ബാറ്ററികൾ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. പൊടിയെയും വെള്ളത്തെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP68 റേറ്റിങുണ്ട്. ഷവോമിയുടെ HyperOS 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ ഫോണുകൾ പ്രവർത്തിക്കുക.
സ്റ്റാൻഡേർഡ് മോഡലിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3,500 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള ഒരു കോംപാക്റ്റ് 6.3-ഇഞ്ച് AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. ഇത് 12GB റാമും 512GB വരെ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ഇതിൽ OIS ഉള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, OIS ഉള്ള 50MP 60mm ഫ്ലോട്ടിംഗ് ടെലിഫോട്ടോ സെൻസർ, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവയുൾപ്പെടെ Leica-ബ്രാൻഡഡ് ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറയാണ് ഉള്ളത്. 50MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിംഗ് ക്യാമറയാണ് ഇതിനുള്ളത്. 100W വയർഡ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,330mAh ബാറ്ററിയും ഇതിലുണ്ട്.
അതേസമയം ഷവോമി 17 അൾട്രയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 3,500 നിറ്റ്സിന്റെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 6.9 ഇഞ്ച് LTPO AMOLED ഡിസ്പ്ലേയുണ്ട്. OIS ഉള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, OIS ഉള്ള 200MP ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 50MP അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലെയ്ക-ട്യൂൺ ചെയ്ത ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ ഇതിൽ ഉണ്ട്. 90W വയർഡ്, 50W വയർലെസ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh ബാറ്ററിയാണ് ഹാൻഡ്സെറ്റിനുള്ളത്. ഇന്ത്യയിൽ, അൾട്ര കറുപ്പ് നിറത്തിൽ മാത്രമായി ലഭ്യമാകും. രണ്ട് ഉപകരണങ്ങളും മാർച്ച് 1ന് ഇന്ത്യയിൽ ഔദ്യോഗികമായി ലോഞ്ച് ചെയ്യും.
ഷവോമി 17 അൾട്രയ്ക്കായി ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റുകൾ
ഷവോമി 17 അൾട്രയ്ക്കായി രണ്ട് പ്രത്യേക സ്നാപ്പ്-ഓൺ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റുകളും ഷവോമി പ്രഖ്യാപിച്ചു. സ്റ്റാൻഡേർഡ് കിറ്റിൽ ബ്ലൂടൂത്ത് കണക്റ്റിവിറ്റി, രണ്ട്-സ്റ്റേജ് ഷട്ടർ ബട്ടൺ, വീഡിയോ റെക്കോർഡിംഗ് ബട്ടൺ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ലെതർ ഫിനിഷ്, വേർപെടുത്താവുന്ന ഷട്ടർ, സൂം കൺട്രോൾ, യുഎസ്ബി-സി കണക്ഷൻ, ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് 2,000mAh ബാറ്ററി എന്നിവ ഉപയോഗിച്ച് പ്രോ ഫോട്ടോഗ്രാഫി കിറ്റ് അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.
ഷവോമിയുടെ Leica Leitzphone
മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ ഷവോമി ലൈക്ക ലൈറ്റ്സ്ഫോണും വെളിപ്പെടുത്തി. അലുമിനിയം-അലോയ് ബോഡി, നിക്കൽ-അനോഡൈസ്ഡ് ഫിനിഷ്, സൂം നിയന്ത്രിക്കുന്നതിനായി കറങ്ങുന്ന പിൻ വളയം എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഷവോമി 17 അൾട്രയെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് ലിമിറ്റഡ് എഡിഷൻ ഹാൻഡ്സെറ്റ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. ലൈക്ക-ട്യൂൺ ചെയ്ത സോഫ്റ്റ്വെയർ ഇന്റർഫേസാണ് ഇതിലുള്ളത്. ലൈക്ക M9, M3 ക്യാമറകളിൽ നിന്ന് പ്രചോദനം ഉൾക്കൊണ്ട് ഫിൽട്ടറുകൾ പ്രയോഗിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്ന 'എസൻഷ്യൽ മോഡ്' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഷവോമി പാഡ് 8 സീരിസ്
ഷവോമി 17 സീരിസ് സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്കൊപ്പം പാഡ് 8, പാഡ് 8 പ്രോ ടാബ്ലെറ്റുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. പാഡ് 8 സീരിസ് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും കനം കുറഞ്ഞ ടാബ്ലെറ്റ് ആണെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന് 5.75 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 485 ഗ്രാം ഭാരവും മാത്രമാണുള്ളത്. രണ്ട് ടാബ്ലെറ്റുകളിലും 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള 11.2 ഇഞ്ച് 3.2K ഡിസ്പ്ലേയും 9,200mAh ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്. ഷവോമി ഹൈപ്പർ OS 3 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക.
50MP പിൻ ക്യാമറയും 32MP മുൻ ക്യാമറയുമുള്ള പാഡ് 8 പ്രോയിൽ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് ഉള്ളത്. അതേസമയം സ്റ്റാൻഡേർഡ് പാഡ് 8ൽ 13MP പിൻ ക്യാമറയും 8MP മുൻ ക്യാമറയും ഉണ്ട്. ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8s Gen 4-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു. പ്രഷർ-സെൻസിറ്റീവ് ഇൻപുട്ടും ജെസ്റ്റർ നിയന്ത്രണങ്ങളും ഉള്ള പുതിയ സ്റ്റൈലസ്, ഷവോമി ഫോക്കസ് പെൻ പ്രോയും കമ്പനി അനാച്ഛാദനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു പുതിയ സ്റ്റൈലസ്, ഷവോമി ഫോക്കസ് പെൻ പ്രോയും ഇതിലുണ്ട്.
ഷവോമി ടാഗ്
ആപ്പിൾ ഫൈൻഡ് മൈ, ഗൂഗിളിന്റെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫൈൻഡ് ഹബ് എന്നിവയുമായി പൊരുത്തപ്പെടുന്ന 10 ഗ്രാം ഭാരമുള്ള ഒരു കോംപാക്റ്റ് ട്രാക്കർ ആണ് ഷവോമി ടാഗ്. ഒരു വർഷത്തിലധികം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബട്ടൺ സെൽ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്.
ഷവോമി വാച്ച് 5
1.54 ഇഞ്ച് റൗണ്ട് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, ആറ് ദിവസം വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന 930mAh ബാറ്ററി, ഹൃദയമിടിപ്പ്, രക്തത്തിലെ ഓക്സിജൻ, സമ്മർദ്ദം, ഉറക്ക അളവുകൾ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് പുതിയ സ്മാർട്ട്വാച്ച്. ഇതിന് ആരോഗ്യ റിപ്പോർട്ട് വെറും 60 സെക്കൻഡിനുള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയും.
ഷവോമി അൾട്രാ സ്ലിം പവർ ബാങ്ക്
ഷവോമി അൾട്രാ സ്ലിം പവർ ബാങ്കിന് 6mm വണ്ണവും, 98 ഗ്രാം ഭാരവുമാണ് ഉള്ളത്. 22.5W വയർഡ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് ശേഷിയുള്ള 5,000mAh സെൽ ഇതിനുണ്ട്. അനുയോജ്യമായ ഉപകരണങ്ങളിലേക്ക് നേരിട്ട് അറ്റാച്ചുചെയ്യാൻ മാഗ്നറ്റിക് ഡിസൈൻ അനുവദിക്കുന്നു. ഇത് ഓറഞ്ച് നിറത്തിലാണ് അവതരിപ്പിച്ചത്.
ഷവോമി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ 6 അൾട്ര
1,200W പീക്ക് പവർ, 75 കിലോമീറ്റർ റേഞ്ച്, ഡിസ്ക് ബ്രേക്കുകളുള്ള 12 ഇഞ്ച് ഓൾ-ടെറൈൻ ടയറുകൾ, 3 ഇഞ്ച് TFT ഡിസ്പ്ലേ എന്നിവയാണ് ഷവോമി ഇലക്ട്രിക് സ്കൂട്ടർ 6 അൾട്രയിലെ ഫീച്ചറുകൾ. ഇത് മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിൽ ഷവോമി അവതരിപ്പിച്ചു.
ഷവോമി വിഷൻ ഗ്രാൻ ടൂറിസ്മോ
2026 ലെ MWC യിൽ ഷവോമി തങ്ങളുടെ രണ്ട് ഡോർ ഇലക്ട്രിക് ഹൈപ്പർകാർ ആയ വിഷൻ ഗ്രാൻ ടൂറിസ്മോ എന്ന ആശയം അവതരിപ്പിച്ചു. സോണിയുടെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനമായ ഗ്രാൻ ടൂറിസ്മോ 7, പോളിഫോണി ഡിജിറ്റൽ എന്നിവയുമായി സഹകരിച്ചാണ് ഈ കാർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. താഴ്ന്ന സ്ലംഗ്, വീതിയേറിയ ബോഡി ഡിസൈൻ, കത്രിക വാതിലുകൾ, മെച്ചപ്പെട്ട എയറോഡൈനാമിക്സിനായി ഒരു വലിയ കാർബൺ-ഫൈബർ പിൻ വിംഗ് എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കമ്പനിയുടെ ആവാസവ്യവസ്ഥയെ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഷവോമിയുടെ പനോരമിക് ഡിസ്പ്ലേ സിസ്റ്റം ഈ ആശയത്തിൽ സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. പ്രകാശത്തിലൂടെയും ശബ്ദത്തിലൂടെയും ഡ്രൈവറുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്ന ഒരു ഇന്റലിജന്റ് സിസ്റ്റമായ ഷവോമി പൾസും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
