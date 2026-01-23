ETV Bharat / automobile-and-gadgets

50 എംപി സോണി ക്യാമറ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ്, 90W വയർഡ് ചാർജിങ്, 50W വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ്, 5200mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചറിലുണ്ട്. കൂടുതലറിയാം.

Motorola Signature Launched in India (Image Credit: Motorola)
By ETV Bharat Tech Team

Published : January 23, 2026 at 1:56 PM IST

4 Min Read
ഹൈദരാബാദ്:മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ. പാന്‍റോൺ-ക്യൂറേറ്റഡ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിലാണ് മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക. 16 ജിബി വരെ റാമും 1 ടിബി വരെ സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒക്‌ട കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഇ-കൊമേഴ്‌സ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോം വഴിയായിരിക്കും ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുക.

90W വയർഡ് ചാർജിങും, 50W വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 5200mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചറിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 41 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. വിപുലീകൃത വാറന്‍റി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ നൽകുന്ന മോട്ടോ എലൈറ്റ് കെയറിനൊപ്പം ലൈവ് ഏജന്‍റ് ലൈഫ്‌സ്റ്റൈൽ സപ്പോർട്ട് സേവനമായ സിഗ്നേച്ചർ ക്ലബ്ബിലേക്കും പുതിയ ഫോൺ ആക്‌സസ് നൽകും. ഇതിന്‍റെ വിലയും മറ്റ് സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും പരിശോധിക്കാം.

മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
12 ജിബി + 256 ജിബി, 16 ജിബി + 512 ജിബി, 16 ജിബി + 1 ടിബി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനുകളിലാണ് പുതിയ ഫോൺ വരുന്നത്. 12 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 59,999 രൂപയും, 16 ജിബി റാം + 512 ജിബി സ്റ്റോറേജ് മോഡലിന് 64,999 രൂപയും, 16 ജിബി റാം + 1 ടിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്‍റിന് 69,999 രൂപയുമാണ് വില. പാന്‍റോൺ കാർബൺ, പാന്‍റോൺ മാർട്ടിനി ഒലിവ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ജനുവരി 30ന് ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഈ പുതിയ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തും.

Motorola Signature Colour options (Image Credit: Motorola)

2026 ജനുവരി 30 മുതലാണ് ഇതിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയാണ് വിൽക്കുക. ലോഞ്ച് ഓഫറായി എച്ച്ഡിഎഫ്സി ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉടമകൾക്ക് മോട്ടറോള 5,000 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് കിഴിവ് നൽകും. ഇതോടൊപ്പം, വാങ്ങുന്നവർക്ക് 5,000 രൂപ വരെ എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും ലഭിക്കും.

വേരിയന്‍റ്വിലകിഴിവുകളും ഓഫറും (applicable to variants)
12GB + 256GBRs 59,999Rs 5,000 HDFC ബാങ്ക്, ആക്സിസ് ബാങ്ക് ക്രെഡിറ്റ് കാർഡ് ഉള്ളവർക്ക് തൽക്ഷണ കിഴിവ്
16GB + 512GBRs 64,999Rs 5,000 വരെ എക്‌സ്‌ചേഞ്ച് ബോണസ്

മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
ആൻഡ്രോയിഡ് 16-ൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ സിം ഹാൻഡ്‌സെറ്റാണ് മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ. മോട്ടറോളയുടെ ഹലോ UI ഇതിലും ലഭിക്കും. 6.8 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ HD (1,264x2,780 പിക്‌സൽ) LTPO എക്‌സ്ട്രീം AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, 165Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 100 ശതമാനം DCI-P3 കളർ ഗാമട്ട്, 6,200 നിറ്റ്‌സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്‌നസ്, 450 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, ഡോൾബി വിഷൻ, HDR10+ കണ്ടന്‍റ് സപ്പോർട്ട്, 20:9 വീക്ഷണാനുപാതം, SGS ബ്ലൂ ലൈറ്റ് റിഡക്ഷൻ, മോഷൻ ബ്ലർ റിഡക്ഷൻ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ ഈ ഫോണിലുണ്ട്. നനഞ്ഞ വിരലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പോലും ഹാൻഡ്‌സെറ്റ് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കുന്ന സ്മാർട്ട് വാട്ടർ ടച്ചും ഈ ഫോണിന്‍റെ സ്‌ക്രീനിൽ ഫീച്ചറായി നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

The Motorola Signature equips a 3nm Qualcomm Snapdragon 8 Gen 5 processor. (Image Credit: Motorola)

3nm പ്രോസസ്സിൽ നിർമ്മിച്ച ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഒക്ടാ കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ് ഇതിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. മോട്ടറോള സിഗ്നേച്ചറിൽ 16GB വരെ LPDDR5x റാമും 1TB വരെ UFS 4.1 ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജും ഉണ്ട്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധത്തിനായി IP68 + IP69 റേറ്റിങും ലഭിക്കും. MIL-STD 810H മിലിട്ടറി ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷൻ, കോർണിംഗ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് വിക്ടസ് 2 സ്‌ക്രീൻ പ്രൊട്ടക്ഷൻയാണ് ഡിസ്‌പ്ലേയ്‌ക്ക് ലഭിക്കുന്ന മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ. കളർ ഓപ്ഷനെ ആശ്രയിച്ച്, അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും പിന്നിൽ ലിനൻ-പ്രചോദിതവും ട്വിൽ-പ്രചോദിതവുമായ ഫിനിഷും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

മോട്ടറോള സിഗ്നേച്ചറിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. f/1.6 അപ്പർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനും (OIS) ഉള്ള 50 എംപി സോണി LYT 828 പ്രൈമറി ഷൂട്ടർ, f/2.0 അപ്പർച്ചറുള്ള 50 എംപി അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമും 100x ഹൈബ്രിഡ് സൂമും OISഉം ഉള്ള 600 പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, f/2.0 അപ്പർച്ചറുള്ള 50 എംപി സോണി LYT 500 സെൽഫി ക്യാമറ എന്നിവയടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സംവിധാനം. ഇതിന് 8K/30 fps വരെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും.

5,200mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടറോള സിഗ്നേച്ചറിലുള്ളത്. 90W വയർഡ് ചാർജിങും 50W വയർലെസ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 5,200mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇത് 41 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, ബ്ലൂടൂത്ത് 6.0, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട്, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്‌ഷനുകൾ. ഓൺബോർഡ് സെൻസറുകളുടെ പട്ടികയിൽ ഒരു പ്രോക്‌സിമിറ്റി സെൻസർ, ഒരു ആംബിയന്‍റ് ലൈറ്റ് സെൻസർ, ഒരു ആക്സിലറോമീറ്റർ, ഒരു ഗൈറോസ്കോപ്പ്, ഒരു ഇ-കോമ്പസ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഫോണിന് ഏകദേശം 186 ഗ്രാം ഭാരവുമുണ്ട്.

