പുതുവർഷത്തിൽ പുറത്തിറക്കുന്നത് പ്രീമിയം ഫോൺ: മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചറിന്‍റെ ലോഞ്ച് ഉടൻ; വിശദാംശങ്ങൾ

മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചറിന്‍റെ ഡിസൈൻ കാണിക്കുന്ന ടീസർ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ച് ജനുവരി 7ന്. പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.

Motorola Signature Confirmed to Launch in India on 7 January (Image credit: X/@SUMAHO-DIGEST)
By ETV Bharat Tech Team

Published : December 31, 2025 at 5:55 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: തങ്ങളുടെ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിരയിലേക്ക് പുതിയൊരു സീരിസ് കൂടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് മോട്ടോറോള. സിഗ്നേച്ചർ സീരിസ് ആണ് കമ്പനി പുതുതായി പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചറിന്‍റെ ലോഞ്ച് തീയതിയും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. 2026 ജനുവരി 7നാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുക. മറ്റുള്ള ഫോണുകളിൽ നിന്നും വേറിട്ടു നിൽക്കുന്ന ഒരു ഡിസൈൻ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.

ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചതിനൊപ്പം വരാനിരിക്കുന്ന ഹാൻഡ്‌സെറ്റിന്‍റെ ഡിസൈൻ കമ്പനി ടീസർ ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക പോസ്റ്റുകളിൽ നിന്നും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ട് മൈക്രോസൈറ്റിൽ നിന്നും വ്യക്തമാകുന്നത് വരാനിരിക്കുന്നത് പ്രീമിയം മോഡലായിരിക്കുമെന്നാണ്. ഫാബ്രിക്-ഫിനിഷ്‌ഡ് റിയർ പാനലും സ്ലിം ബെസലുകളുള്ള ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേയും ഇതിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ്-ഗ്രേഡ് പ്രകടനത്തിനൊപ്പം പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള നൂതന ക്യാമറ ഹാർഡ്‌വെയർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നും മോട്ടോറോള സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ജനപ്രിയ ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് സൈറ്റിലും ഫോൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ സീരിസിന്‍റെ വിശദാംശങ്ങൾ ചുവടെ നൽകുന്നു.

മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ: ലോഞ്ച് തീയതി
സോഷ്യൽമീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ എക്‌സിൽ പങ്കിട്ട പോസ്റ്റിലാണ് മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 2026 ജനുവരി 7ന് ഇന്ത്യയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചത്. പ്രീമിയം ഫോണായിരിക്കും ഇതെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിന്‍റെ ലൈവ് മൈക്രോസൈറ്റിൽ ഡിസൈനുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില വിശദാംശങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടത് കാണാം. അതേസമയം ഹാർഡ്‌വെയർ സവിശേഷതകൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ: പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ഫീച്ചറുകൾ
കമ്പനി പുറത്തുവിട്ട ഡിസൈൻ വിശദാംശങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചറിന്‍റെ പിൻ പാനലിന് ഫാബ്രിക് ഫിനിഷ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കൂടാതെ ഫോണിന് ഒരു ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്‌പ്ലേ ഉണ്ടായിരിക്കും. അതിൽ യൂണിഫോം, സ്ലിം ബെസലുകൾ, മുൻ ക്യാമറയ്‌ക്കായി ഒരു മധ്യഭാഗത്തുള്ള ഹോൾ-പഞ്ച് സ്ലോട്ട് എന്നിവ ഉണ്ടായിരിക്കും. വലതുവശത്ത് വോളിയം റോക്കറും പവർ ബട്ടണും ഉണ്ടാകും. ഇടതുവശത്ത് മറ്റൊരു ബട്ടൺ ദൃശ്യമാകും. അത് ക്യാമറ നിയന്ത്രണ ബട്ടണോ, എഐ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനുള്ള ബട്ടണോ, അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി ഇഷ്ടാനുസൃതമാക്കാവുന്ന ഷോർട്ട്കട്ട് കീ ആയോ ഉപയോഗപ്പെടുത്തിയേക്കാം.

മോട്ടോറോളയുടെ വരാനിരിക്കുന്ന സിഗ്നേച്ചർ ഫോണിന്‍റെ പിൻ ക്യാമറ മൊഡ്യൂളും കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കായി, മറ്റ് പല ടോപ്പ്-എൻഡ് മോഡലുകളെയും പോലെ, ഇതിലും ഒരു പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ഷൂട്ടർ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് ടീസർ സൂചിപ്പിക്കുന്നു.

മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ മുൻപ് ഗീക്ക്ബെഞ്ചിൽ കണ്ടെത്തിയതായും റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. സിംഗിൾ കോറിൽ 2,854 പോയിന്‍റും മൾട്ടി കോർ ടെസ്റ്റുകളിൽ 9,411 പോയിന്‍റും ഇത് നേടിയിട്ടുണ്ട്. 3.80 ഗിഗാഹെർട്‌സിൽ രണ്ട് കോറുകളും, 3.32 ഗിഗാഹെർട്‌സിൽ ആറ് കോറുകളും ഉള്ള ഒരു സിപിയുവും ഒരു അഡ്രിനോ 829 ജിപിയുവും ഉള്ള സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 5 SoC ചിപ്‌സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കാമെന്ന് ഇത് സൂചന നൽകുന്നു.

കൂടാതെ വരാനിരിക്കുന്ന സിഗ്നേച്ചർ സീരിസിൽ 16GB റാമും ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള പിന്തുണയും ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കാർബൺ, മാർട്ടിനി ഒലിവ് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഈ സീരിസിലെ ഫോണുകൾ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. സ്റ്റൈലസ് പിന്തുണയോടെയാണ് ഈ ഫോണുകൾ വരുന്നതെന്നും സൂചനയുണ്ട്. ഇതിന്‍റെ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ യൂണിറ്റിൽ 50 എംപി പിൻ ക്യാമറ സെൻസറുകൾ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം. ഇതിൽ ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷനോടുകൂടിയ ഒരു പ്രൈമറി Sony Lytia സെൻസറും ഉൾപ്പെടുന്നു.

