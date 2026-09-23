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സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തും 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയുമായി 'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27'
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ സമ്മിറ്റ് 2026 ഇവന്റിലാണ് മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27 അവതരിപ്പിച്ചത്. ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഈ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.
Published : September 23, 2026 at 4:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ക്വാൽകോമിന്റെ വാർഷിക സാങ്കേതിക സമ്മേളനമായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ സമ്മിറ്റ് 2026 സെപ്റ്റംബർ 22ന് ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ്. മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പരിപാടി യുഎസിലെ ഹവായിയിലെ മൗയിയിൽ വെച്ചാണ് നടക്കുന്നത്. പരിപാടിയുടെ ആദ്യ ദിവസം തന്നെ മോട്ടോറോള തങ്ങളുടെ പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ അവതരിപ്പിച്ചു. 'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27' എന്ന പേരിലാണ് അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്ന പുതിയ ഫോൺ മോട്ടോറോള വെളിപ്പെടുത്തിയത്.
കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സീരീസിലെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണിത്. ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6' ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഈ ചിപ്സെറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണിത്. പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6 ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയത് ഇതേ ഇവന്റിലാണ്.
'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27' എന്ന പേരിലെ '27' എന്ന നമ്പർ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പുതിയ നാമകരണ രീതി മോട്ടോറോള സ്വീകരിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മോട്ടോറോള ഫോണുകളുടെ ഓരോ തലമുറ മോഡലിനും തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറായി മാറും. അതിനാൽ ഈ ഫോൺ 2026 അവസാനത്തോടെയോ, 2027 ആദ്യമോ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
Revealing our most advanced smartphone yet at #SnapdragonSummit, motorola signature 27. Here’s what to look forward to:— motorola (@Moto) September 22, 2026
- Our best camera system yet.
- The only smartphone in the market to feature audio by Bang & Olufsen.
- Unprecedented speeds with @Snapdragon 8 Elite Extreme… pic.twitter.com/hGuz5Z9mmd
ക്യാമറയും പ്രവർത്തനക്ഷമതയും
50 മെഗാപിക്സൽ സോണി LYTIA 910 മെയിൻ ക്യാമറയും 200 മെഗാപിക്സൽ പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയുമാണ് മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27-ൽ ഉള്ളത്. വീഡിയോ റെക്കോർഡിങിനും തത്സമയം കളർ ടോണുകൾ ക്രമീകരിക്കാനും എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചുള്ള പുതിയ 'വീഡിയോ എൻഹാൻസ്മെന്റ് എഞ്ചിൻ' കമ്പനി ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ, ക്വാൽകോമിന്റെ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യ 3.5-ഡിഗ്രി OIS ഹാർഡ്വെയറുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, പാനിങും (ക്യാമറ ചലിപ്പിക്കൽ) കൈയ്യിൽ ഫോൺ പിടിച്ചുള്ള വീഡിയോ റെക്കോർഡിങും കൂടുതൽ സുഗമമായി അനുഭവപ്പെടുന്നു.
മികച്ച പ്രവർത്തനക്ഷമതയ്ക്കായി ഡയമണ്ട്-ഇൻഫ്യൂസ്ഡ് തെർമൽ ജെൽ, ലിക്വിഡ് മെറ്റൽ, കോപ്പർ മെഷ് എന്നിവയെ പുതിയ 3D വേപ്പർ ചേംബറുമായി സംയോജിപ്പിക്കുന്ന 'ആർട്ടിക് മെഷ്' (ArcticMesh) കൂളിങ് സിസ്റ്റം കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോറോളയുടെ കണക്കനുസരിച്ച്, ഈ വേപ്പർ ചേംബർ മുൻ തലമുറയേക്കാൾ 40% വലുതാണ്.
എഐ സവിശേഷതകളും ഓഡിയോ അനുഭവവും
ഗൂഗിളിന്റെ ജെമിനൈ നൽകുന്ന നിരവധി എഐ സവിശേഷതകളും മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27-ൽ ലഭ്യമാണ്. പ്രോംപ്റ്റുകൾ, ഫോട്ടോകൾ അല്ലെങ്കിൽ നിലവിലുള്ള വീഡിയോ ദൃശ്യങ്ങൾ എന്നിവയെ പൂർണ്ണമായ വീഡിയോ ആക്കി മാറ്റാൻ കഴിയുന്ന 'ജെമിനൈ ഓമ്നി' സവിശേഷതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗൂഗിളിന്റെ 'ലിറിയ' ടൂൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സംഗീതവും സൗണ്ട്ട്രാക്കുകളും സൃഷ്ടിക്കാനും സാധിക്കും.
ഫോണിന്റെ പിൻഭാഗത്ത് കാണാവുന്ന 'ഓഡിയോ ബൈ B&O' ബ്രാൻഡിങ് ഉള്ള മോട്ടോറോളയുടെ ആദ്യ സ്മാർട്ട്ഫോൺ കൂടിയാണിത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മോട്ടറോളയുടെ ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ തുടങ്ങി ഏഴ് വർഷത്തെ OS അപ്ഡേറ്റുകൾ ഈ ഫോണിന് കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
വില, നിറങ്ങൾ, ലഭ്യത
മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27 എപ്പോൾ വിപണിയിൽ വിൽപ്പനയ്ക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നോ, വില എത്രയെന്നോ കമ്പനി ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഈ വർഷം അവസാനം ഈ ഫോൺ ആഗോളതലത്തിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. പാന്റോൺ കോൾ സ്മോക്ക്, പാന്റോ ൺ കാപ്പുലെറ്റ് ഒലിവ് എന്നീ രണ്ട് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. മെച്ചപ്പെട്ട ഗ്രിപ്പിനും ഈടുതലിനുമായി കോൾ സ്മോക്ക് വേരിയന്റിൽ പ്രത്യേക ടെക്സ്ച്ചർ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അതേസമയം കാപ്പുലെറ്റ് ഒലിവ് വേരിയന്റിൽ ബ്രഷ് ചെയ്ത, ടെക്സ്റ്റൈൽ-പ്രചോദിത ഫിനിഷുണ്ട്. ഡിസ്പ്ലേ, ബാറ്ററി ശേഷി, ചാർജിങ് വേഗത, റാം, സ്റ്റോറേജ്, മറ്റ് ക്യാമറ സെൻസറുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ഇതുവരെ പങ്കിട്ടിട്ടില്ല. ഇത് ലോഞ്ചിനോടടുപ്പിച്ചോ, ലോഞ്ച് ഇവന്റിലോ ആയിരിക്കും വെളിപ്പെടുത്തുക.
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