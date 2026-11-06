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ഏറ്റവും ഉയർന്ന പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസുള്ള ഡിസ്പ്ലേ, കരുത്തൻ ചിപ്സെറ്റ്: 'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27' ആഗോള വിപണിയിൽ
12,000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസുള്ള എക്സ്ട്രീം AMOLED ഡ്യുവോ ടാൻഡം ഡിസ്പ്ലേയാണ് മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27ന്റെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷത. സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ആണിത്.
Published : November 6, 2026 at 1:49 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോറോള തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോണായ 'സിഗ്നേച്ചർ 27' തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ പുറത്തിറക്കി. കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബർ 22ന് ക്വാൽകോമിന്റെ വാർഷിക സാങ്കേതിക സമ്മേളനമായ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ സമ്മിറ്റ് 2026ൽ വെളിപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. അത്യാധുനിക ഫീച്ചറുകളടങ്ങുന്നതാണ് പുതിയ ഫോൺ.
കമ്പനിയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സീരീസിലെ ഈ വർഷത്തെ രണ്ടാമത്തെ മോഡലാണിത്. മുൻഗാമിയായ 'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ' ഈ വർഷം ജനുവരിയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. അതിനാൽ പുതിയ ഫോണും വൈകാതെ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27' എന്ന പേരിലെ '27' എന്ന നമ്പർ വരാനിരിക്കുന്ന വർഷത്തിന്റെ അവസാന രണ്ട് അക്കങ്ങളെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് പുതിയ നാമകരണ രീതി മോട്ടോറോള സ്വീകരിച്ചതായി സൂചിപ്പിക്കുന്നു. ഇത് മോട്ടോറോള ഫോണുകളുടെ ഓരോ തലമുറ മോഡലിനും തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറായി മാറും.
ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6' ചിപ്സെറ്റ് ആണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്. ഈ ചിപ്സെറ്റ് ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ ഫോണുകളിൽ ഒന്നാണിത്. 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗ് സൗകര്യമുള്ള 7,000 mAh ബാറ്ററിയും, 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്വാഡ് റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. കൂടാതെ 12000 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് നൽകാൻ ശേഷിയുള്ള 'എക്സ്ട്രീം AMOLED ഡ്യുവോ ടാൻഡം' ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്.
മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27: വില
മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27-ന്റെ അടിസ്ഥാന മോഡലിന് 1,599 ഡോളർ (ഏകദേശം 1,51,000 രൂപ) ആണ് വില. വരും മാസങ്ങളിൽ ആഗോളതലത്തിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമായിത്തുടങ്ങും. പാന്റോൺ കാപുലെറ്റ് ഒലീവ്, പാന്റോൺ കോൾ സ്മോക്ക് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭിക്കും.
മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27: സവിശേഷതകൾ
ഡിസ്പ്ലേ: മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27ൽ പുതിയ എക്സ്ട്രീം AMOLED ഡ്യുവോ ടാൻഡം ഡിസ്പ്ലേയാണുള്ളത്. രണ്ട് എമിസീവ് ലെയറുകളെ ഒന്നിച്ചുചേർത്ത് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ ഡിസ്പ്ലേ, കൂടുതൽ തെളിച്ചമുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ നൽകുന്നു. സാധാരണ AMOLED പാനലുകളെ അപേക്ഷിച്ച്, മികച്ച നിറങ്ങളും, 34 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ ഊർജ്ജക്ഷമതയും, 121 ശതമാനം വരെ കൂടുതൽ ആയുസ്സും ഇത് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
സ്മാർട്ട്ഫോൺ ഡിസ്പ്ലേകളിൽ ഇതുവരെ ഉള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉയർന്നതായ 12,000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ് ഇതിനുണ്ട്. 1.5K സൂപ്പർ HD റെസല്യൂഷൻ, ഡോൾബി വിഷൻ, പാന്റോൺ വാലിഡേറ്റഡ് കളർ കാലിബ്രേഷൻ, SGS-സർട്ടിഫൈഡ് ബ്ലൂ ലൈറ്റ് ടെക്നോളജി എന്നിവയും ഇതിന്റെ സ്ക്രീനിലുണ്ട്.
പെർഫോമൻസ്: ക്വാൽകോമിന്റെ ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 'സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്സ്ട്രീം ജെൻ 6' മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉൾക്കൊള്ളുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇത്. ഇതിൽ 'ആർട്ടിക് മെഷ്' കൂളിങ് സിസ്റ്റം സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോ ഡയമണ്ട് കണങ്ങൾ ചേർത്ത തെർമൽ ജെല്ലും, മുൻ തലമുറയെ അപേക്ഷിച്ച് 40 ശതമാനം വലുപ്പമുള്ള തെർമൽ ചേമ്പറും ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട്. വേഗത്തിലുള്ള 5G ഡൗൺലോഡുകൾക്കായി 6-ആന്റിന ഡിസൈനും, സാധാരണയേക്കാൾ ഇരട്ടി വേഗതയുള്ള വൈ-ഫൈ സൗകര്യവും, വൈ-ഫൈ 8 പിന്തുണയും ഈ ഫോണിലുണ്ട്. 7 വർഷത്തെ ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ഈ ഉപകരണത്തോടൊപ്പം ലഭിക്കും.
ക്യാമറ: മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ 'സിഗ്നേച്ചർ 27' ൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച ക്യാമറ സംവിധാനമാണുള്ളതെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. ഇതിന് അഭിമാനകരമായ 'DXOMARK ഗോൾഡ് ലേബൽ' ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. LOFIC സാങ്കേതികവിദ്യ, ക്വാൽകോം ഇലക്ട്രോണിക് ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (EIS), 3.5° OIS ഹാർഡ്വെയർ എന്നിവയുള്ള 50MP സോണി LYTIA L910 മെയിൻ ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഇതിനൊപ്പം 100x AI സൂപ്പർ സൂം ശേഷിയുള്ള 200MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം നൽകുന്ന പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ്, 50MP അൾട്രാ വൈഡ് ക്യാമറ എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു.
ചലനത്തിലുള്ള ദൃശ്യങ്ങൾ പകർത്തുന്നതിനായി ഇതിൽ പ്രത്യേക 'EVS ആക്ഷൻ സെൻസർ' ഉണ്ട്. കൂടാതെ, റെക്കോർഡിംഗ് സമയത്ത് തന്നെ നിറം, കോൺട്രാസ്റ്റ്, ഡൈനാമിക് റേഞ്ച് എന്നിവ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്ന 'വീഡിയോ എൻഹാൻസ്മെന്റ് എഞ്ചിനും' ഇതിലുണ്ട്. മുൻവശത്ത് 4K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സൗകര്യമുള്ള 50MP സെൽഫി ക്യാമറയും നൽകിയിരിക്കുന്നു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ്: മോട്ടോറോളയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഫോൺ ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസിനായി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ്. ഇതിൽ ഗൂഗിൾ ജെമിനൈയും മോട്ടോറോളയുടെ സ്വന്തം 'മോട്ടോറോള കൈറ'യും (Motorola Qira) സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. വീഡിയോ നിർമ്മാണത്തിനും എഡിറ്റിംഗിനുമായി 'ജെമിനൈ ഓമ്നി' ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. കൂടാതെ, ലളിതമായ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇഷ്ടാനുസൃത സൗണ്ട്ട്രാക്കുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'ലൈരിയ' എന്ന സംവിധാനവും ഇതിലുണ്ട്. വരും മാസങ്ങളിൽ ഗൂഗിൾ 'ജെമിനൈ ഇന്റലിജൻസ്' അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ, ഈ ഫോണിലും അത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് മോട്ടോറോള അറിയിച്ചു. 'റാംബ്ലർ' ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ സിസ്റ്റം, 'ക്രിയേറ്റ് മൈ വിജറ്റ്', 'സൈൻ-ടു-ടെക്സ്റ്റ്' തുടങ്ങിയ മറ്റ് എഐ ടൂളുകളും പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്.
ഓഡിയോ: 'ബാങ് ആൻഡ് ഒലുഫ്സെൻ' കമ്പനിയുമായുള്ള മോട്ടോറോളയുടെ ദീർഘകാല പങ്കാളിത്തത്തിന്റെ ഭാഗമായി, മികച്ച ഓഡിയോ അനുഭവം നൽകുന്നതിനായി 'ഓഡിയോ ബൈ ബാങ് ആൻഡ് ഒലുഫ്സെൻ' ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ, ഇതിൽ പ്രത്യേക സൗണ്ട് മോഡുകളും പുതിയ സ്പീക്കർ ആർക്കിടെക്ചറും സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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