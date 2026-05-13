ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് പെർഫോമൻസും അൾട്രാ സ്ലിം ഡിസൈനും: മോട്ടറോളയുടെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണെത്തി, പ്രത്യേകതകൾ
80W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡിൽ ഉള്ളത്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10,000 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും.
Published : May 13, 2026 at 4:29 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ മോട്ടറോള ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുറത്തിറക്കി. ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ആണിത്. അടുത്തിടെയാണ് ഈ ഫോൺ യുഎസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നടന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിലാണ് (MWC 2026) ഈ ഫോൺ ആദ്യമായി ആഗോളതലത്തിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. 8.1 ഇഞ്ച് ഇന്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേയും 6.6 ഇഞ്ച് കവർ സ്ക്രീനും ഉള്ള ഒരു ഫോൾഡബിൾ ഫോണാണ് ഇത്. സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റാണ് പുതിയ ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.
80W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡിൽ ഉള്ളത്. ഇതിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ്: ഇന്ത്യയിലെ വില, ലഭ്യത
മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡിന്റെ 12 ജിബി റാമും 256 ജിബി ഓൺബോർഡ് സ്റ്റോറേജുമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 1,49,999 രൂപയാണ് ഇന്ത്യയിലെ പ്രാരംഭവില. അതേസമയം 16 ജിബി + 512 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും ഉള്ള വേരിയന്റിന് 1,59,999 രൂപ വില വരും. ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്റെ ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് 26 കളക്ഷനും കമ്പനി അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. 1,69,999 രൂപയാണ് ഇതിന്റെ വില.
പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്കായി കമ്പനി പ്രത്യേക ലോഞ്ച് ഓഫറും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്റെ ഭാഗമായി ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് 10,000 രൂപ ഇൻസ്റ്റന്റ് ബാങ്ക് ഡിസ്കൗണ്ട് ലഭിക്കും. പകരമായി, അതേ തുകയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ചേഞ്ച് ബോണസും തിരഞ്ഞെടുക്കാം.
|മോഡൽ
|വേരിയന്റ്
|വില
|സ്റ്റാൻഡേർഡ്
|12GB + 256GB
|Rs 1,49,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,59,999
|ഫിഫ ലോകകപ്പ് 26
എഡിഷൻ
|12GB + 256GB
|Rs 1,59,999
|16GB + 512GB
|Rs 1,69,999
തിരഞ്ഞെടുത്ത ബാങ്കുകളിൽ 18 മാസം വരെ നോ-കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ഓപ്ഷനുകളും ഉണ്ട്. സൗജന്യ സ്ക്രീൻ റീപ്ലേസ്മെന്റ് സൗകര്യവും കമ്പനി ഒരുക്കും. എന്നാൽ ഇത് മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് ജൂൺ 20 വരെ വാങ്ങുന്നവർക്ക് മാത്രമേ ലഭിക്കൂ. വാങ്ങിയ തീയതി മുതൽ ഒരു വർഷത്തേക്ക് സാധുതയുള്ള ഓഫറായിരിക്കും ഇത്.
ജിയോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് 449 രൂപയുടെ പ്ലാനിൽ ഓഫറുകൾ ലഭിക്കും. ഇതിൽ മൂന്ന് മാസത്തെ ജിയോഹോട്ട്സ്റ്റാർ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ, ജെമിനി പ്രോ പ്ലാനിനൊപ്പം 5000 ജിബി സ്റ്റോറേജ്, ടിറ, അജിയോ, ഈസ്മൈട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയ ബ്രാൻഡുകളിൽ നിന്നുള്ള അധിക ക്യാഷ്ബാക്കും ഓഫറുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് പാന്റോൺ ബ്ലാക്ക്നെഡ് ബ്ലൂ, പാന്റോൺ ലില്ലി വൈറ്റ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ലഭ്യമാണ്. ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലൂടെയും രാജ്യത്തുടനീളമുള്ള തിരഞ്ഞെടുത്ത റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകളിലൂടെയും ഇത് വാങ്ങാം.
മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് നാനോ സിം, നാനോ/ഇസിം എന്നിവയടങ്ങുന്ന ഡ്യുവൽ സിം ഫോണാണ്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മൈ യുഎക്സിൽ ആണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഏഴ് വർഷത്തെ ആൻഡ്രോയിഡ് ഒഎസ് അപ്ഗ്രേഡുകളും ഏഴ് വർഷം വരെയുള്ള സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും ഇതിന് ലഭിക്കും. 165Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റും 6,000 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും ഉള്ള 6.6-ഇഞ്ച് (1,080x2,520 പിക്സൽ) LTPO pOLED കവർ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റിലുള്ളത്. 2K റെസല്യൂഷൻ, 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 6,200 നിറ്റ്സ് വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, അൾട്രാ തിൻ ഗ്ലാസ് (UTG) പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുള്ള 8.1-ഇഞ്ച് ഇന്നർ LTPO pOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് അകത്ത് ഉള്ളത്.
മോട്ടറോളയുടെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിളിന് കരുത്തേകുന്നത് അഡ്രിനോ A829 GPU-യുമായി ജോടിയാക്കിയ സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 Gen 5 ചിപ്സെറ്റ് ആണ്. ഇത് 16GB വരെ LPDDR5X റാമും 512GB വരെ UFS 4.1 സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
1/1.28 ഇഞ്ച് Sony LYTIA മെയിൻ സെൻസറുള്ള 50 എംപി പ്രൈമറി ക്യാമറയും, 3x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂമുള്ള 50 എംപി പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ഷൂട്ടറും, 50 എംപി അൾട്രാ-വൈഡ്-ആംഗിൾ ക്യാമറയും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. കവർ സ്ക്രീനിൽ 32 എംപി സെൽഫി ക്യാമറയും ഇന്നർ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 20 എംപി സെൽഫി ഷൂട്ടറും ഉണ്ട്. പിൻ ക്യാമറകളിൽ 30fps-ൽ 8K വരെയും 60fps-ൽ 4K വരെയും വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
5G, LTE, Wi-Fi 7, NFC, GPS, GLONASS, ഗലീലിയോ, QZSS, BeiDou, NavIC, ഒരു USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നീ കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതിന് IP49-റേറ്റഡ് ബിൽഡ് ഉണ്ട്. മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് 80W വയർഡ് ചാർജിങും 50W വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6,000mAh ബാറ്ററിയുമായാണ് വരുന്നത്. ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന് അടച്ചിരിക്കുമ്പോൾ 160.05x73.6x10.04mm അളവും, തുറന്നിരിക്കുമ്പോൾ 144.47x160.05x4.7mm അളവും ഉണ്ട്. 243 ഗ്രാം ആണ് ഇതിന്റെ ഭാരം.
