ETV Bharat / automobile-and-gadgets
കരുത്തൻ ചിപ്സെറ്റും 50 എംപി ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറയും: ബുക്ക് സ്റ്റൈലിൽ മോട്ടോറോളയുടെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ, ലോഞ്ച് മെയ് 13ന്
80W ടർബോപവർ ചാർജിങും, 50W വയർലെസ് ചാർജിങും, 5W റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6000mAhന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡിലുള്ളത്. ലോഞ്ച് മെയ് 13ന്.
Published : May 8, 2026 at 2:06 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്മാർട്ട്ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ മോട്ടറോള ബുക്ക് മാതൃകയിലുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറക്കും. മെയ് 13ന് ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചു. അടുത്തിടെയാണ് ഈ ഫോൺ യുഎസിൽ പുറത്തിറക്കിയത്.
കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നടന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിലാണ് ഈ ഫോൺ ആദ്യമായി ആഗോളതലത്തിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്തത്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ പ്രോസസർ, ക്യാമറ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ കമ്പനി ഇതിനകം തന്നെ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഈ ഫോണിലെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ്: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
കമ്പനിയുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡ് പാന്റോൺ ബ്ലാക്കെൻ് ബ്ലൂ, പാന്റോൺ ലില്ലി വൈറ്റ്, ബ്ലാക്ക് നിറത്തിലുള്ള ഫിഫ വേൾഡ് കപ്പ് 26 എഡിഷൻ എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ലഭിക്കും. സൈഡ് ഫിംഗർപ്രിന്റ് സെൻസർ, ഫേസ് അൺലോക്ക് പോലുള്ള സുരക്ഷാ സവിശേഷതകൾ ഫോണിലുണ്ട്. 12/256 GB, 16GB/512GB എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് സ്റ്റോറേജ് ഓപ്ഷനുകളിലാണ് ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ലഭ്യമാവുക.
Unfold Flawless.— Motorola India (@motorolaindia) May 7, 2026
Launching 13th May on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores #motorolarazrfold #unfoldflawless pic.twitter.com/wd11bxsywg
സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലാണ് മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് 12GB വരെ LPDDR5X റാമും 256GB ബിൽറ്റ്-ഇൻ സ്റ്റോറേജും പിന്തുണയ്ക്കും. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലായിരിക്കും ഈ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് 7 വർഷത്തെ OS അപ്ഗ്രേഡുകളും 7 വർഷം വരെയുള്ള സുരക്ഷാ അപ്ഡേറ്റുകളും നൽകും.
80W ടർബോപവർ ചാർജിങും, 50W വയർലെസ് ചാർജിങും, 5W റിവേഴ്സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന 6000mAhന്റെ വലിയ ബാറ്ററിയാണ് ഫോണിലുള്ളത്.
വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്റെ എടുത്തുപറയേണ്ട സവിശേഷതയായ ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ, ക്ലാംഷെൽ ഫോൾഡബിളുകളിൽ നിന്നുള്ള മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ബുക്ക് സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡിങ് ഡിസൈൻ റേസർ ഫോൾഡിൽ നൽകിയത് കാണാം. 6.56 ഇഞ്ച് ബാഹ്യ ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. ഫോൺ തുറന്ന് വെയ്ക്കുമ്പോൾ ഇത് 8.1 ഇഞ്ച് 2K LTPO മെയിൻ ഡിസ്പ്ലേ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.
മോട്ടറോള ഈ ഫോണിൽ കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് സെറാമിക് 3 ഉപയോഗിക്കുന്നു. പുതിയ ഗ്ലാസ് ഫീച്ചർ ഉള്ള ആദ്യത്തെ സ്മാർട്ട്ഫോണാണ് ഇതെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു. മുൻ തലമുറകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഡ്രോപ്പ് പെർഫോമൻസിൽ 75% മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
റേസർ ഫോൾഡിൽ 50 എംപിയുടെ ട്രിപ്പിൾ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. f/1.6 അപ്പെർച്ചറുള്ള 50 എംപി Sony Lytia 828 വൈഡ് ക്യാമറയും, f/2.0 അപ്പെർച്ചറുള്ള 50 എംപി അൾട്രാ വൈഡ്/ മാക്രോ ക്യാമറയും, f/2.4 അപ്പെർച്ചറുള്ള 50 എംപി Sony Lytia 600 പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസും അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. കൂടാതെ ബാഹ്യ സ്ക്രീനിൽ 32 എംപി ക്യാമറയും ഇന്റേണൽ ഡിസ്പ്ലേയിൽ 20 എംപി ക്യാമറയുമുള്ള രണ്ട് സെൽഫി ക്യാമറകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തതിന് ശേഷം മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, മോട്ടറോള.ഇൻ, ഓഫ്ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. മെയ് 13 ന് നടക്കുന്ന ലോഞ്ച് ഇവന്റിൽ മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡിന്റെ വില വിവരങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Also Read:
- വില 25,499 രൂപ: ഏസറിന്റെ പുതിയ ടാബ്ലെറ്റ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; കീബോർഡും സ്റ്റൈലസും ഫ്രീ
- തടസ്സമില്ലാത്ത ഉപയോഗവും സ്മൂത്ത് ഗെയിമിങും: വലിയ വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ക്വാൽകോമിന്റെ പുതിയ ചിപ്സെറ്റുകൾ
- ഡ്യുവൽ-ബാൻഡ് ജിപിഎസും 13 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫും: സിഎംഎഫ് വാച്ച് 3 പ്രോ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ
- ഗെയിമിങിന് ഉത്തമം: മികച്ച ഡിസ്പ്ലേയുമായി 'വൺപ്ലസ് നോർഡ് സിഇ 6': വിലയും സവിശേഷതകളും
- മൊബൈൽ ഫോട്ടോഗ്രഫിയുടെ ലെവൽ തന്നെ മാറും! ക്യാമറയിൽ വിപ്ലവം തീർക്കാൻ 'വിവോ എക്സ്300 അൾട്ര' ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ