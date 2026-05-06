ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ആകർഷക ഡിസൈൻ, ബുക്ക് സ്റ്റൈലിൽ മോട്ടോറോളയുടെ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ വരുന്നു: ലോഞ്ച് ഈ മാസം

മോട്ടോറോളയുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ഫോണാണ് മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ്. ഈ ഫോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.

MOTOROLA FOLDABLE PHONE മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ MOTOROLA RAZR FOLD EXPECTED FEATURE
Motorola Razr Fold India Launch Teased (Image credit: ETV Bharat via Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : May 6, 2026 at 10:50 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ നിർമ്മാതാക്കളായ മോട്ടറോള അടുത്തിടെയാണ് യുഎസിൽ ബുക്ക് മാതൃകയിലുള്ള ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് പുറത്തിറക്കിയത്. കഴിഞ്ഞ മാർച്ചിൽ നടന്ന മൊബൈൽ വേൾഡ് കോൺഗ്രസിലാണ് ഇത് ആഗോളതലത്തിൽ ആദ്യമായി അനാച്ഛാദനം ചെയ്‌തത്. ഈ ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.

മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡിന്‍റെ ലോഞ്ചിനായുള്ള ഒരു സമർപ്പിത മൈക്രോസൈറ്റ് ഇന്ത്യയിലെ വെബ്‌സൈറ്റിൽ ലൈവാണ്. ഇതിൽ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോൾഡബിൾ ഫോണിന്‍റെ ഡിസൈനും വെളിപ്പെടുത്തുന്നു. ആഗോളതലത്തിൽ, മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡിന് ഒരു ഒക്‌ട കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 സീരിസ് ചിപ്‌സെറ്റ് ലഭിക്കുന്നു.

ഇത് ഒരു അഡ്രിനോ ജിപിയുവുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. കൂടാതെ ആഗോള വേരിയന്‍റിൽ 80W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,000mAh സിലിക്കൺ കാർബൺ ബാറ്ററിയും ഉണ്ട്.

ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
2026 ഏപ്രിൽ 29നാണ് കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ആയ മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ് യുഎസിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്‌തത്. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ലോഞ്ച് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടീസർ വരുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ ഈ ഫോൺ എപ്പോൾ ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

അതേസമയം മെയ് 19ന് ചൈനയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്യുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡിനായി ഒരു പ്രത്യേക മൈക്രോസൈറ്റ് ഇന്ത്യയിൽ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട്. ഇത് മെയ് മാസത്തിൽ രാജ്യത്ത് ലോഞ്ച് ചെയ്യുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു.

ഈ ഫോൺ കുറഞ്ഞത് ഒരു ബ്ലാക്ക് കളർ ഓപ്‌ഷനിലെങ്കിലും പുറത്തിറക്കുമെന്ന് കാണിക്കുന്നു. ഈ ഫോൺ ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴി ഇന്ത്യയിൽ വിൽപ്പനയ്‌ക്കെത്തുമെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ആഗോള വേരിയന്‍റുകളുടെ അതേ ഡിസൈനാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. കമ്പനിയുടെ ആദ്യത്തെ ബുക്ക്-സ്റ്റൈൽ ഫോൾഡബിൾ ആണ് മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ്. ഇതിൽ 8.1 ഇഞ്ച് ഇന്നർ ഫോൾഡിംഗ് ഡിസ്‌പ്ലേയും 6.6 ഇഞ്ച് കവർ സ്‌ക്രീനും പ്രതീക്ഷിക്കാം.

പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
യുഎസിൽ, മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡിന് ക്വാൽകോമിന്‍റെ 3nm ഒക്ടാ കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 ജെൻ 5 ചിപ്‌സെറ്റാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഇത് 3.8GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്‌പീഡ് നൽകുന്നു. അഡ്രിനോ A829 GPU, ഹെക്‌സഗൺ NPU അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ക്വാൽകോം AI എഞ്ചിൻ, 16GB വരെ LPDDR5x റാം, 512GB വരെ UFS 4.1 ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജ് എന്നിവയും ഈ ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷതകളാണ്. അതേസമയം കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ കമ്പനി ലോഞ്ച് തീയതിക്കൊപ്പമോ, ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം ബാക്കിയുള്ളപ്പോഴോ വെളിപ്പെടുത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.

Also Read:

  1. മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി കൂടെ: ലോഞ്ച് ഉടൻ, വിശദാംശങ്ങൾ
  2. മിഡ് റേഞ്ച് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ മുതൽ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പും ഫോൾഡബിളും വരെ: ഈ മാസം കാത്തിരിക്കുന്നത് വമ്പൻ ലോഞ്ചുകൾ
  3. സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ വില കുത്തനെ ഉയരുന്നു, വൺപ്ലസ് മുതൽ നത്തിങ് വരെ ലിസ്റ്റിൽ: വർധനവ് ഫ്ലാഗ്‌ഷിപ്പ് മോഡലുകൾക്കും
  4. 131 സ്‌പോർട്‌സ് മോഡുകൾ, സ്ട്രെസ് മോണിറ്ററിങ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകൾ: സിഎംഎഫിന്‍റെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌വാച്ച് വരുന്നു

TAGGED:

MOTOROLA FOLDABLE PHONE
മോട്ടറോള റേസർ ഫോൾഡ്
ഫോൾഡബിൾ ഫോൺ
MOTOROLA RAZR FOLD EXPECTED FEATURE
MOTOROLA RAZR FOLD INDIA LAUNCH

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.