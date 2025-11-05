ETV Bharat / automobile-and-gadgets

കരുത്തൻ ബാറ്ററി, കൂടുതൽ സമയം ഉപയോഗിക്കാം: മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനിൽ മോട്ടോ G67 പവർ

120Hz FHD+ LCD ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 2 ചിപ്‌സെറ്റ്, 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 30W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്.

Moto G67 Power 5G come in three Pantone colour options. (Image Credit: Motorola)
ഹൈദരാബാദ്: പ്രമുഖ കമ്പനികളുടെ നിരവധി ഫോണുകളാണ് ഈ മാസം പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ദിവസവും കമ്പനികൾ ലോഞ്ച് തീയതിയും ഫീച്ചറുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇപ്പോഴിതാ മോട്ടോറോളയും തങ്ങളുടെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി. 'മോട്ടറോള മോട്ടോ G67 പവർ 5G' എന്ന പേരിലാണ് ഈ ഫോൺ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിലെത്തിയത്.

120Hz FHD+ LCD ഡിസ്‌പ്ലേ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 2 ചിപ്‌സെറ്റ്, 8GB റാം, 128GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 30W ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. മൂന്ന് പാന്‍റോൺ കളർ ഷേഡുകളിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാകും.

മോട്ടോ G67 പവർ 5G: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരൊറ്റ സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനിൽ മാത്രമാണ് മോട്ടോ G67 പവർ 5G ലഭ്യമാവുക. 15,999 രൂപയാണ് ഇതിന്‍റെ വില. പാന്‍റോൺ പാരച്യൂട്ട് പർപ്പിൾ, പാന്‍റോൺ ബ്ലൂ കുറാക്കാവോ, പാന്‍റോൺ സിലാൻട്രോ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാകും. മോട്ടോ G67 പവർ 5Gയുടെ ആദ്യ വിൽപ്പന 2025 നവംബർ 12ന് കമ്പനിയുടെ ഓൺലൈൻ സ്റ്റോർ വഴിയും ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയും ആരംഭിക്കും. ആക്‌സിസ്, എസ്ബിഐ ക്രെഡിറ്റ് കാർഡുകളിൽ 1,000 രൂപയുടെ തൽക്ഷണ കിഴിവും ലഭിക്കും. താൽപ്പര്യമുള്ള ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ഇത് ഉപയോഗപ്പെടുത്താം. ഡിസ്‌കൗണ്ടിന് ശേഷമുള്ള വില 14,999 രൂപയാണ്.

The phone is offered with a plastic frame and a vegan leather body. (Image Credit: Motorola)
സ്റ്റോറേജ്യഥാർത്ഥ വിലഡിസ്‌കൗണ്ട് വിലകളർ ഓപ്ഷനുകൾലഭ്യത
8GB RAM + 128GB Rs 15,999Rs 14,999പാന്‍റോൺ പാരച്യൂട്ട് പർപ്പിൾമോട്ടറോള
വെബ്സൈറ്റ്
പാന്‍റോൺ ബ്ലൂ കുറാക്കാവോഫ്ലിപ്‌കാർട്ട്
പാന്‍റോൺ സിലാൻട്രോ

മോട്ടോ G67 പവർ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മോട്ടോ G67 പവർ 5Gയിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, HDR10+ സപ്പോർട്ട്, 391 ppi പിക്‌സൽ ഡെൻസിറ്റി, ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ LCD പാനൽ ഉണ്ട്. ഈ ഫോൺ MIL-810H മിലിട്ടറി-ഗ്രേഡ് പ്രൊട്ടക്ഷനുമായി വരുന്നതിനാൽ തന്നെ പോറലുകളിൽ നിന്നും, വെള്ളത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷണം ലഭിക്കും. പൊടിയിൽ നിന്നും വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്ലാസ്റ്റിക് ഫ്രെയിമും വീഗൻ ലെതർ ബോഡിയും ഫോണിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.

അഡ്രിനോ ജിപിയു ഉള്ള ഒക്‌ട-കോർ 4nm സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 2 പ്രൊസസറാണ് ഈ ഫോണിന് കരുത്ത് പകരുന്നത്. 8 ജിബി റാമും 128 ജിബി സ്റ്റോറേജും ലഭിക്കും. കൂടാതെ റാം 24 ജിബി വരെ വെർച്വലായി വികസിപ്പിക്കാം. ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസിനൊപ്പം സ്റ്റീരിയോ സ്‌പീക്കർ സജ്ജീകരണം ഈ ഫോണിലുണ്ട്. ഇതോടൊപ്പം സ്‌മാർട്ട് കണക്റ്റ്, മൂന്ന് ഫിംഗർ സ്‌ക്രീൻഷോട്ട്, മോട്ടോ ജെസ്റ്ററുകൾ (ഫ്ലാഷ്‌ലൈറ്റ് ഓണാക്കാനോ, ക്യാമറ തുറക്കാനോ) ഉൾപ്പെടെയുള്ള സവിശേഷതകളും ഫാമിലി സ്‌പേസ് 3.0 സവിശേഷതകളും ജി67 പവർ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.

ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിൽ, മോട്ടോ G67 പവർ 5G ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമയുമായാണ് വരുന്നത്. ക്യാമറ യൂണിറ്റിന് ശക്തി പകരുന്ന ഒരു എഐ ഫോട്ടോ എൻഹാൻസ്‌മെന്‍റ് ഈ എഞ്ചിനിലുണ്ട്. f/1.8 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP സോണി LYT-600 പ്രധാന ക്യാമറ, f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 2-ഇൻ-1 ഫ്ലിക്കർ ക്യാമറ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 32MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുമുണ്ട്.

30W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് ഇതിനുള്ളത്. ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സ്‌കാനറും ഫേസ് അൺലോക്ക് പിന്തുണയും ഹാൻഡ്‌സെറ്റിലുണ്ട്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 15 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു. ഈ ഫോണിന് ആൻഡ്രോയിഡ് 16ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡ് ലഭിക്കുമെന്ന് മോട്ടറോള പറയുന്നുണ്ട്.

ഫീച്ചറുകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്പ്ലേ120Hz | 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ LCD
പ്രോസസ്സർസ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 7s Gen 2
പിൻ ക്യാമറ50MP + 8MP + 2-in-1 ഫ്ലിക്കർ
മുൻ ക്യാമറ32MP
ബാറ്ററി7,000mAh
ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി30W വയേർഡ്
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം(OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 15
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI
IP റേറ്റിങ്IP64

