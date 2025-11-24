ETV Bharat / automobile-and-gadgets

ഒരു ദിവസം ചാർജ് ചെയ്‌താൽ പിന്നെ മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ട! പവറായി മോട്ടോറോളയുടെ 'മോട്ടോ ജി57 പവർ': വിലയിലും കിഴിവ്

മോട്ടോറോളയുടെ മോട്ടോ ജി57 പവറിന് ഒറ്റ ഫുൾ ചാർജിൽ മൂന്ന് ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകാനാവും. വിലയപം കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ച ഓഫറുകളും അറിയാം.

മോട്ടോ ജി57 പവർ മോട്ടോറോള MOTO G57 POWER FEATURES SMARTPHONE UNDER 15000
Moto G57 Power Launched in India With 7000 mAh Battery (Image credit: Motorola)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : November 24, 2025 at 1:35 PM IST

3 Min Read
ഹൈദരാബാദ്: മോട്ടോറോളയുടെ ജി പവർ സീരിസിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കി. മോട്ടോ ജി57 പവർ എന്ന് പേരിട്ട ഫോണിന്‍റെ പ്രധാന ആകർഷണം 15,000 രൂപയിൽ താഴെ വിലയിൽ കൂടുതൽ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി ഉൾപ്പെടുത്തി എന്നതാണ്. 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ LCD സ്‌ക്രീൻ, സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 SoC ചിപ്‌സെറ്റ്, 7,000mAh ബാറ്ററി, ഏറ്റവും പുതിയ ആൻഡ്രോയിഡ് 16 സോഫ്റ്റ്‌വെയർ, 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, സോണി LYTIA 600 ക്യാമറ എന്നിങ്ങനെ നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഇതിലുണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന്‍റെ വിലയും സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.7 ഇഞ്ച് FHD+ LCD സ്‌ക്രീനാണ് ഈ ഫോണിനുള്ളത്. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 SoC നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ ഫോണാണിത്. ഇത് 8GB റാമും 16GB വരെ വെർച്വൽ റാമും നൽകും. സോണി LYT-600 സെൻസറുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, മാക്രോ ഓപ്ഷനുള്ള 8MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 8MP മുൻ ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ക്യാമറ സജ്ജീകരണം.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 ഔട്ട് ഓഫ് ബോക്‌സിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ മോട്ടോറോള ഫോണാണിത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 17 ലേക്ക് അപ്‌ഗ്രേഡും 3 വർഷത്തെ സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും ഇതിൽ കമ്പനി വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൊടിയിൽ നിന്നും, വെള്ളത്തിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നത്.

മുൻവശത്ത് കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണവും പിന്നിൽ വീഗൻ ലെതർ ഫിനിഷും ഉണ്ട്. 7000mAh ബാറ്ററി കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഫോൺ 3 ദിവസം വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യും. 30W ടർബോപവർ ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും ഇതിനുണ്ട്. മറ്റ് സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ കൂടെ.....

മോട്ടോ ജി57 പവർ 5G: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

  • ഡിസ്‌പ്ലേ: 6.7-ഇഞ്ച് (2400 x 1080 പിക്സലുകൾ) 120Hz റീഫ്രഷ് റേറ്റ് ഉള്ള FHD+ LCD സ്ക്രീൻ, 1050 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i സംരക്ഷണം
  • പ്രോസസർ: ഒക്‌ട കോർ സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4, അഡ്രിനോ GPU ഉള്ള 4nm മൊബൈൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം
  • സ്റ്റോറേജ്: 8GB LPDDR4x റാം, 256GB UFS 2.2 ഇന്‍റേണൽ സ്റ്റോറേജ്
  • ഡ്യുവൽ സിം (നാനോ + നാനോ)
  • ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം: ആൻഡ്രോയിഡ് 16 (1 വർഷത്തെ OS + 3 വർഷത്തെ SMR അപ്‌ഡേറ്റുകൾ)
  • റിയർ ക്യാമറ: f/1.8 അപ്പർച്ചറുള്ള 1/1.95 ഇഞ്ച് സോണി LYT-600 സെൻസറുള്ള 50MP പിൻ ക്യാമറ, LED ഫ്ലാഷ്, f/2.2 അപ്പർച്ചറുള്ള 8MP 118° അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറ, 1080p വരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് വരെയുള്ള ഫ്ലിക്കർ ഡിറ്റക്‌ടർ
  • ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ: f/2.2 അപ്പേർച്ചറുള്ള 8MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറ, 1080p വരെ വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ്
  • സുരക്ഷാ ഫീച്ചർ: വശത്ത് ഘടിപ്പിച്ച ഫിംഗർപ്രിന്‍റ് സെൻസർ
  • ഓഡിയോ ഫീച്ചറുകൾ: 3.5mm ഓഡിയോ ജാക്ക്, സ്റ്റീരിയോ സ്‌പീക്കറുകൾ, ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, ഡ്യുവൽ മൈക്രോഫോണുകൾ
  • ഐപി റേറ്റിങ്: IP64
  • MIL-STD 810H സർട്ടിഫിക്കേഷൻ
  • അളവുകൾ: 166.23 x 76.50 x 8.60 മിമി; ഭാരം: 210 ഗ്രാം
  • ബാറ്ററി: 7000mAh ബാറ്ററി
  • ചാർജിങ്: 30W ടർബോ ചാർജിങ്
  • കണക്‌റ്റിവിറ്റി: 5G SA/NSA (n1/n2/n3/n5/n8/n28/n38/n40/n41/n77/n78), ഡ്യുവൽ 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11ax (2.4GHz/5GHz), ബ്ലൂടൂത്ത് 5.1, GPS, USB ടൈപ്പ്-സി
മോട്ടോ ജി57 പവർ മോട്ടോറോള MOTO G57 POWER FEATURES SMARTPHONE UNDER 15000
Moto G57 Power price starts at Rs. 12,999 after offers (Image credit: X/@Motorola)

വിലയും ലഭ്യതയും
മോട്ടോ ജി57 പവർ പാന്‍റോൺ റെഗറ്റ, പാന്‍റോൺ-കോർസെയർ, പാന്‍റോൺ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്‌ഷനുകളിൽ ലഭ്യമാവും. 8GB + 128GB സ്റ്റോറേജ് ഓപ്‌ഷനിൽ മാത്രം ലഭ്യമാകുന്ന ഫോണിന് 14,999 രൂപയാണ് വില. ഡിസംബർ 3 മുതലാണ് ഈ ഫോണിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. ഫ്ലിപ്പ്കാർട്ട്, മോട്ടോറോള വെബ്‌സൈറ്റ്, ഓഫ്‌ലൈൻ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവ വഴി ഇത് ലഭ്യമാകും.

പുതുതായി ലോഞ്ച് ചെയ്‌ത ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്കായി കമ്പനി ഓഫറുകളും പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ലോഞ്ച് ഓഫറായി 1,000 രൂപയുടെ പ്രത്യേക കിഴിവ് കമ്പനി നൽകും. ഇത് ലോഞ്ച് ഓഫറായതിനാൽ തന്നെ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും ലഭ്യമാവുക. ഇതിനുപുറമെ, എസ്‌ബി‌ഐ, ആക്‌സിസ് കാർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വാങ്ങുന്നവർക്ക് 1,000 രൂപ ബാങ്ക് ഓഫർ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്ചേഞ്ചിൽ 1000 രൂപ അധിക കിഴിവ് ലഭിക്കും. പുതിയ ഫോൺ വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3 മുതൽ 6 മാസ കാലയളവിൽ നോ കോസ്റ്റ് ഇഎംഐ ലഭിക്കും. ഈ രണ്ട് ഓഫറുകളും പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നവർക്ക് ഫോൺ 12,999 രൂപയ്‌ക്ക് സ്വന്തമാക്കാം.

