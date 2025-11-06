ETV Bharat / automobile-and-gadgets
മോട്ടോ എഡ്ജ് 70 ഉൾപ്പെടെ മൂന്ന് ഫോണുകളുമായി മോട്ടോറോള: വിലയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും
മോട്ടോ G57, മോട്ടോ G57 പവർ, മോട്ടോ എഡ്ജ് 70 എന്നീ ഫോണുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. ഓരോ മോഡലുകളുടെയും വില, ലഭ്യത, സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ എന്നിവ പരിശോധിക്കാം.
Published : November 6, 2025 at 5:21 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: അന്താരാഷ്ട്ര വിപണികളിൽ മോട്ടോറോളയുടെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ സീരിസ് പുറത്തിറക്കി. മോട്ടോ G57 സീരീസിൽ മോട്ടോ G57, മോട്ടോ G57 പവർ എന്നീ ഫോണുകളാണ് കമ്പനി പുറത്തിറക്കിയത്. 120Hz LCD ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s ജെൻ 4 ചിപ്സെറ്റ്, 8GB വരെ റാം, 256GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP ട്രിപ്പിൾ-റിയർ-ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, IP64 റേറ്റിങ് എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നതാണ് രണ്ട് ഫോണുകളും.
മോട്ടോ G57 പവറിൽ 7,000mAh ബാറ്ററിയും, G57ൽ 5,200mAh ബാറ്ററിയുമാണ് ഉള്ളത്. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് ഈ സീരിസിലെ രണ്ട് ഫോണുകളും വന്നിരിക്കുന്നത്. ഈ രണ്ട് ഫോണുകൾക്കൊപ്പം മോട്ടറോള തിരഞ്ഞെടുത്ത ആഗോള വിപണികളിൽ മോട്ടോ എഡ്ജ് 70 ഫോണും പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്.
120Hz pOLED സൂപ്പർ HD ഡിസ്പ്ലേ, സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 ചിപ്സെറ്റ്, 12GB റാം, 512GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP ട്രിപ്പിൾ-റിയർ-ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 68W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിംഗ് പിന്തുണയുള്ള സിലിക്കൺ-കാർബൺ 4,800mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ സവിശേഷതകൾ. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ തന്നെയാണ് എഡ്ജ് 70ഉം പ്രവർത്തിക്കുക. IP68, IP69 റേറ്റിങുകളാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. രണ്ട് മോഡലുകളുടെയും സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളും വിലയും പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടോ G57, മോട്ടോ G57 പവർ: വില, ലഭ്യത
മോട്ടോ ജി57 പവറിന്റെ 8 ജിബി റാം + 256 ജിബി സ്റ്റോറേജ് വേരിയന്റിന് 279 യൂറോ (ഏകദേശം 28,000 രൂപ) ആണ് വില. പാന്റോൺ കോർസെയർ, പാന്റോൺ ഫ്ലൂയിഡിറ്റി, പാന്റോൺ പിങ്ക് ലെമണേഡ് എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ ലഭ്യമാണ്. ഈ ഫോൺ നിലവിൽ യൂറോപ്പിൽ ലഭ്യമാണ്. കമ്പനിയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികളിലൂടെയും ഇത് വാങ്ങാം.
മോട്ടോ ജി5 മോഡലിന്റെ വില 249 യൂറോ (ഏകദേശം 25,000 രൂപ) ആണ്. ഇത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ മോട്ടോറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികളിലൂടെയും വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. യുകെ വെബ്സൈറ്റിൽ ഇത് ലിസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല.
മോട്ടോ G57, മോട്ടോ G57 പവർ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മോട്ടോ G57 പവറിൽ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 391 ppi പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റി, 1,050 nits പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുള്ള 6.72 ഇഞ്ച് FHD+ LCD പാനൽ ഉണ്ട്. 4nm സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4 പ്രോസസറാണ് രണ്ട് മോഡലിലും നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇത് 8GB വരെ റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും നൽകും. ബൂസ്റ്റ് 4.0 ഉപയോഗിച്ച് റാം 24GB വരെ വികസിപ്പിക്കാൻ കഴിയും.
50MP സോണി LYT-600 സെൻസർ മെയിൻ ക്യാമറ, 8MP അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, 3-ഇൻ-1 ലൈറ്റ് സെൻസർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. സെൽഫികൾ എടുക്കുന്നതിനും വീഡിയോ കോളുകൾ ചെയ്യുന്നതിനുമായി 8MP ഫ്രണ്ട് ക്യാമറയുണ്ട്. Wi-Fi, ബ്ലൂടൂത്ത് 5.1, GPS, A-GPS, Glonass, Galileo, QZSS, BeiDou, 3.5mm ഹെഡ്ഫോൺ ജാക്ക്, USB ടൈപ്പ്-സി പോർട്ട് എന്നിവയാണ് കണക്റ്റിവിറ്റി ഓപ്ഷനുകൾ.
ഡോൾബി അറ്റ്മോസ്, ഹൈ-റെസ് ഓഡിയോ എന്നിവയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്ന സ്റ്റീരിയോ സ്പീക്കറുകൾ ഈ ഉപകരണത്തിലുണ്ട്. മോട്ടോ G57 പവറിൽ 30W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. സ്റ്റാൻഡേർഡ് G57 മോഡലിൽ 30W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 5,200mAh ബാറ്ററിയുണ്ട്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
|മോട്ടോ G57 പവർ: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.72 ഇഞ്ച് FHD+ LCD
|പ്രോസസ്സർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 6s Gen 4
|പിൻ ക്യാമറ
|50MP + 8MP + 3-in-1 ലൈറ്റ് സെൻസർ
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|8MP
|ബാറ്ററി
|7,000mAh
|ചാർജിങ് ശേഷി
|30W
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI
|IP റേറ്റിങ്
|IP64
മോട്ടോ എഡ്ജ് 70: വില, ലഭ്യത
മോട്ടോ എഡ്ജ് 70ന്റെ വില 799.99 യൂറോ (ഏകദേശം 81,000 രൂപ) ആണ്. പാന്റോൺ ബ്രോൺസ് ഗ്രീൻ, പാന്റോൺ ലില്ലി പാഡ്, പാന്റോൺ ഗാഡ്ജെറ്റ് ഗ്രേ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. മോട്ടോറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റിലൂടെയും റീട്ടെയിൽ പങ്കാളികളിലൂടെയും ഈ ഫോൺ വാങ്ങാം.
മോട്ടോ എഡ്ജ് 70: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മോട്ടോ എഡ്ജ് 70ന് പിൻവശത്ത് നൈലോൺ-പ്രചോദിത സിലിക്കൺ ഫിനിഷും എയർക്രാഫ്റ്റ്-ഗ്രേഡ് അലുമിനിയം ഫ്രെയിമും ഉണ്ട്. ഇതിന് 159mm ഉയരവും 74mm വീതിയും 5.99mm കനവുമുണ്ട്. ഈ ഫോണിന്റെ ഭാരം 159 ഗ്രാം ആണ്. 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, HDR10+ സപ്പോർട്ട്, 300Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റ്, കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നിവയുള്ള 6.67 ഇഞ്ച് pOLED സൂപ്പർ HD ഡിസ്പ്ലേയാണ് മോട്ടോ എഡ്ജ് 70 മോഡലിലുള്ളത്. 12GB റാമും 512GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4 ചിപ്സെറ്റാണ് ഫോണിന് കരുത്തേകുന്നത്.
f/1.8 അപ്പേർച്ചറും ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) പിന്തുണയുമുള്ള 50MP പ്രധാന ക്യാമറ, f/2.0 അപ്പേർച്ചറുള്ള 50MP അൾട്രാവൈഡ് ലെൻസ്, 3-ഇൻ-1 ലൈറ്റ് സെൻസർ എന്നിവ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഇതിലുള്ളത്. 50MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. പൊടി, ജല പ്രതിരോധം എന്നിവയ്ക്കായി IP69 + IP68 റേറ്റിങും പോറലുകളിൽ നിന്നുള്ള സംരക്ഷണത്തിനായി MIL-STD 810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിനുണ്ട്. 68W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ്, 15W വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള ഒരു ദശലക്ഷം കാർബൺ 4,800mAh ബാറ്ററിയാണ് ഈ ഉപകരണത്തിലുള്ളത്. ഇത് ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നു.
|ഫീച്ചറുകൾ
|വിശദാംശങ്ങൾ
|ഡിസ്പ്ലേ
|120Hz | 6.67 ഇഞ്ച് pOLED സൂപ്പർ എച്ച്ഡി
|പ്രോസസ്സർ
|സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 7 Gen 4
|പിൻ ക്യാമറ
|50MP + 50MP + 3-in-1 ലൈറ്റ് സെൻസർ
|ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ
|50MP
|ബാറ്ററി
|4,800mAh (സിലിക്കൺ-കാർബൺ)
|ചാർജിങ് ശേഷി
|68W (വയേർഡ്)
|15W (വയർലെസ്)
|ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)
|ആൻഡ്രോയിഡ് 16
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI
|IP റേറ്റിങ്
|IP68 + IP69
Also Read:
- ഇന്ത്യയെ ചാക്കിലാക്കാൻ ടെസ്ല: മേധാവിയായി ലംബോർഗിനി മുൻ തലവൻ, ശരദ് അഗർവാൾ ചുമതലയേൽക്കും
- ചെറുതാണെങ്കിലും പവർഫുൾ: ടെസ്ലയുടെ നാല് മോട്ടോറുകളെ വെല്ലാൻ ഈ കുഞ്ഞൻ ഇലക്ട്രിക് മോട്ടോർ ഒന്ന് മതി
- വരുന്നത് പറക്കും കാറുകളുടെ കാലം: ടെസ്ലയ്ക്ക് മുൻപേ ഫ്ലൈയിങ് കാറുകളുമായി ചൈനീസ് കമ്പനി; മസ്കിന് തിരിച്ചടി
- പുതിയ ഡിസൈനും പുത്തൻ സവിശേഷതകളും: കാലത്തിനൊത്ത മാറ്റവുമായി റോഡിൽ കരുത്ത് കാണിക്കാൻ പുതിയ ഹ്യുണ്ടായി വെന്യു