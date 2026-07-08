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ഒരു തവണ ചാർജ് ചെയ്‌താൽ പിന്നെ രണ്ട് ദിവസം ചാർജ് ചെയ്യുകയേ വേണ്ട! കരുത്തൻ ബാറ്ററിയിൽ മോട്ടറോള ജി77 പവർ

120Hz LCD ഡിസ്‌പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 പ്രോസസർ, 8GB റാം, 128GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP പിൻ ക്യാമറ, 30W ടർബോപവർ വയേർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്.

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Moto G77 Power Launched in India With 7,000mAh Battery (Image Credit: Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 8, 2026 at 5:23 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ജി-സീരിസിനായി പുത്തൻ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ സമ്മാനിച്ച് മോട്ടോറോള. 'G77 പവർ' ആണ് കമ്പനി ഏറ്റവും പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയത്. 120Hz LCD ഡിസ്‌പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 പ്രോസസർ, 8GB റാം, 128GB സ്റ്റോറേജ്, 50MP പിൻ ക്യാമറ, 30W ടർബോപവർ വയേർഡ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 7,000mAh ബാറ്ററി എന്നിങ്ങനെ നിരവധി സവിശേഷതകൾ പുതിയ ഫോണിലുണ്ട്.

കഴിഞ്ഞ വർഷം നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ G67 പവറിന്‍റെ പിൻഗാമിയാണ് മോട്ടോ G77 പവർ. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് പുതിയ ഫോൺ പ്രവർത്തിക്കുക. ഇതിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

മോട്ടറോള G77 പവർ: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ

8GB റാമും 128GB സ്റ്റോറേജും വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്ന ഒരൊറ്റ വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ മോട്ടറോള G77 പവർ ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന് 25,999 രൂപ വില വരും. ഇംപെനിട്രബിൾ (ഗ്രേ), നോട്ടിക്കൽ ബ്ലൂ (നീല), ഫ്യൂഷിയ റെഡ് (പിങ്ക്), ലോറൽ ഗ്രീൻ (പച്ച) എന്നീ നാല് പാന്‍റോൺ-സർട്ടിഫൈഡ് നിറങ്ങളിൽ ഇത് വാങ്ങാനാവും. മോട്ടറോള PMMA അല്ലെങ്കിൽ വീഗൻ ലെതർ/ലെതർ-ഇൻസ്പയർ ബാക്ക് പാനൽ ഡിസൈനിൽ ഫോൺ ലഭ്യമാവും.

മോട്ടറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (motorola.in) വഴിയും ഫ്ലിപ്കാർട്ട് വഴിയും ഫോൺ വാങ്ങാം. 2026 ജൂലൈ 13 മുതൽ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കും. ലോഞ്ച് ഓഫറിന്‍റെ ഭാഗമായി 2,000 രൂപ ബാങ്ക് കിഴിവ് ലഭിക്കും. ഡിസ്‌കൗണ്ടിന് ശേഷം 23,999 രൂപ ആയിരിക്കും വില.

വേരിയന്‍റ് വില ഡിസ്‌ക്കൗണ്ട് വില
8GB +128GBRs 25,999Rs 23,999

മോട്ടറോള G77 പവർ: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ

ഏകദേശം 215 ഗ്രാം ഭാരവും 166.23mm നീളവും 76.50mm വീതിയും 8.89mm വണ്ണവുമുള്ള ഫോണാണ് മോട്ടറോളയുടെ പുതിയ G77 പവർ. 6.72 ഇഞ്ച് ഫുൾ HD+ (2400 X 1080 പിക്സലുകൾ) LCD ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഫോണിന്‍റെ സവിശേഷത. ഇത് 120Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റും 1,050 nits വരെ പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസും 120Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ റേറ്റും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്നു. കൂടാതെ 391 PPI പിക്സൽ ഡെൻസിറ്റിയും കോർണിങ് ഗൊറില്ല ഗ്ലാസ് 7i പ്രൊട്ടക്ഷനും ഉൾപ്പെടെ സ്‌ക്രീനിന് ലഭിക്കും.

Arm Mali-G57 MP2 GPU ആയി ജോടിയാക്കിയ ഒക്ടാ-കോർ 6nm മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400 ചിപ്‌സെറ്റ് ആണ് ഇതിന് ലഭിക്കുക. CPU LPDDR4X 8GB റാമും UFS 2.2 128GB സ്റ്റോറേജും ഇത് പിന്തുണയ്‌ക്കും. വെർച്വൽ RAM 24GB വരെ വികസിപ്പിക്കാം. മൈക്രോ SD കാർഡ് വഴി 1TB വരെ സ്റ്റോറേജ് വികസിപ്പിക്കാനും സാധിക്കും.

5OMP സോണി LYTIA 600 സെൻസറും(f/1.8 അപ്പർച്ചർ), 8MP (f/2.2 അപ്പർച്ചർ) അൾട്രാ-വൈഡ് ക്യാമറയും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന ഡ്യുവൽ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഈ ഫോണിന് ലഭിക്കുന്നത്. 2-ഇൻ-1 ലൈറ്റ് സെൻസറും ഇതിലുണ്ട്. 32MP (f/2.2 അപ്പർച്ചർ) ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. 2K./30 fps വരെവീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാനും ഫോണിന് കഴിയും.

30W ഫാസ്റ്റ് വയർഡ് ചാർജിങും 6W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 7,000mAh ബാറ്ററിയാണ് G77 പവറിൽ ഉള്ളത്. ഈ ഫോൺ ഒറ്റ ചാർജിൽ 59 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് നൽകുമെന്ന് മോട്ടറോള അവകാശപ്പെടുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് പ്രതിരോധം നൽകുന്നതിന് IP64 റേറ്റിങാണ് ലഭിക്കുന്നത്. വീഴ്‌ചകളിൽ ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിനായി MIL-STD-810H സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഉണ്ട്.

ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള മോട്ടറോളയുടെ നേറ്റീവ് HelloUI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് G77 പവർ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുക. ഇതിന് ഒരു വർഷത്തെ OS അപ്‌ഗ്രേഡും മൂന്ന് വർഷത്തെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും കമ്പനി വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു.

സവിശേഷതകൾ വിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്‌പ്ലേ 120Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള 6.72 ഇഞ്ച് FHD+ LCD
പ്രൊസസർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 6400
പിൻ ക്യാമറ 50MP (മെയിൻ) 8MP (അൾട്രാ വൈഡ്)
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ32MP
ബാറ്ററി 7,000mAh
ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി 30W (വയേർഡ്) | 6W (വയേർഡ് റിവേഴ്‌സ്)
ഐപി റേറ്റിങ് IP64
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം (OS)ആൻഡ്രോയിഡ് 16
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള HelloUI
OS അപ്‌ഗ്രേഡുകളും
സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റുകളും		ഒരു വർഷം (OS upgrades)
3 വർഷം (security patches)

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