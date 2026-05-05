മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 സീരിസിലേക്ക് പുതിയ അതിഥി കൂടെ: ലോഞ്ച് ഉടൻ, വിശദാംശങ്ങൾ
മോട്ടോറോ എഡ്ജ് 70 പ്രോയേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡുകൾ വരാനിരിക്കുന്ന എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. എഡ്ജ് 70 സീരിസിലെ നാലാമത്തെ മോഡലാണ് ഇത്.
Published : May 5, 2026 at 1:36 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ മോട്ടോറോളയുടെ എഡ്ജ് സീരീസിലേക്ക് എഡ്ജ് 70 പ്രോ എത്തുന്നത്. എഡ്ജ് 70 സീരിസിലെ മൂന്നാമത്തെ മോഡലായാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പുറത്തിറക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഈ നിരയിലേക്ക് നാലാമത്തെ മോഡൽ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് സൂചന.
ഇത് ഇന്ത്യയിൽ ഉടൻ പുറത്തിറങ്ങുമെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. എഡ്ജ് 70 പ്രോയേക്കാൾ കൂടുതൽ അപ്ഗ്രേഡുകൾ എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം. വ്യത്യസ്തമായ ഫിനിഷുകളുള്ള മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ പുതിയ ഫോൺ ലഭ്യമാവും. കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളിലേക്ക്...
ലോഞ്ച് എപ്പോൾ?
മെയ് അവസാനത്തോടെ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസ് ഇന്ത്യയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തേക്കാം. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന ടിപ്സ്റ്റർ മുകുൾ ശർമ്മ (@stufflistings) പങ്കിട്ടിരുന്നു. പച്ച, ചുവപ്പ്, ബ്രൗൺ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഈ ഫോൺ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തുമെന്നാണ് സൂചന. യഥാക്രമം സാറ്റിൻ, വുഡൻ ഫിനിഷുകൾ ഇതിൽ പ്രതീക്ഷിക്കാം.
പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകൾ
അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയ മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോയേക്കാൾ ശ്രദ്ധേയമായ അപ്ഗ്രേഡുകളോടെയാണ് പുതിയ മോഡൽ എത്തുക. പ്രോപ്ലസിന് പരിചിതമായ ചതുരാകൃതിയിലുള്ള ക്യാമറ മൊഡ്യൂളിനുള്ളിൽ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ പിന്നിൽ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.
കൂടാതെ, മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ+ വയർലെസ് ചാർജിങിനെ പിന്തുണയ്ക്കുമെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. അത് എഡ്ജ് 70 പ്രോ മോഡലിൽ ഇല്ലാത്ത സവിശേഷതയാണ്. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വേരിയന്റിൽ 16 ജിബി റാം ഉണ്ടായിരിക്കും. മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ ഏപ്രിൽ 22നാണ് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്തത്.
After the motorola Edge 70 Pro, motorola is soon bringing the Edge 70 Pro+ to India.— Mukul Sharma (@stufflistings) May 4, 2026
Expect the phone to launch by May end.
It's supposed to fill in the key gaps of the current Edge 70 Pro:
- Telephoto lens
- Wireless charging
- 16GB RAM variant
Will launch in Satin Wine Red… pic.twitter.com/pXg4K2zMs8
ഇതിന്റെ 12 ജിബി + 256 ജിബി റാമും സ്റ്റോറേജ് കോൺഫിഗറേഷനും 41,999 രൂപയും 8 ജിബി റാമുള്ള അടിസ്ഥാന വേരിയന്റിന് 38,999 രൂപയും വിലയുണ്ട്. നിലവിൽ പാന്റോൺ ലില്ലി വൈറ്റ്, പാന്റോൺ ടീ, പാന്റോൺ ടൈറ്റൻ എന്നീ നിറങ്ങളിൽ രാജ്യത്ത് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
സ്പെസിഫിക്കേഷനുകളുടെ കാര്യത്തിൽ, മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ 6,500 എംഎഎച്ച് ബാറ്ററിയുമായാണ് പുറത്തിറക്കിയത്. ഇത് വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണ നൽകുന്നില്ല. അതേസമയം 90W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിംഗിനും 5W വയർഡ് റിവേഴ്സ് ചാർജിംഗിനുമുള്ള പിന്തുണ ലഭിക്കുന്നു. ഒപ്റ്റിക്സിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം, 50-മെഗാപിക്സൽ (f/1.8) മെയിൻ ഷൂട്ടർ, 50-മെഗാപിക്സൽ (f/2.0) അൾട്രാവൈഡ് ക്യാമറ, വ്യക്തമാക്കാത്ത മൂന്നാം സെൻസർ എന്നിവയുള്ള ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സംവിധാനമാണ് ഇതിലുള്ളത്.
വരാനിരിക്കുന്ന മോഡലിൽ ഇതിലും മികച്ച സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ പ്രതീക്ഷിക്കാം. അതേസമയം മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിന്റെ ലോഞ്ചിനെ സംബന്ധിച്ച് വിവരങ്ങളൊന്നും തന്നെ കമ്പനി പുറത്തുവിട്ടിട്ടില്ല. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ലോഞ്ച് തീയതിയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തുവിടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
