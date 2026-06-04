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ഈട്‌ നിൽക്കുന്ന ഡിസൈനും വമ്പൻ ബാറ്ററിയുമായി മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ+ ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ; പ്രത്യേകതകൾ

ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്‌സ്ട്രീം പ്രോസസർ, വലിയ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ബാറ്ററി, പ്രീമിയം ഹാർഡ്‌വെയർ, ഈട്‌ നിൽക്കുന്ന ഡിസൈൻ, മികച്ച പെർഫോമൻസ് ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഫീച്ചറുകളോടെയാണ് മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ+ പുറത്തിറക്കിയത്.

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Motorola Edge 70 Pro+ Launched in India With 6,500mAh Battery (Image credit: Motorola)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : June 4, 2026 at 3:09 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ പുറത്തിറക്കി ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ കമ്പനിയായ മോട്ടോറോള. എഡ്‌ജ് സീരിസിലാണ് കമ്പനി പുതിയ ഫോൺ പുറത്തിറക്കിയത്. 'മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പ്ലസ്' എന്നാണ് പുതിയ ഫോണിന് പേരിട്ടിരിക്കുന്നത്. 144Hz eExtreme AMOLED ഡിസ്‌പ്ലേ, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്‌സ്ട്രീം ചിപ്‌സെറ്റ്, 12GB റാം 256GB സ്റ്റോറേജ് പിന്തുണ, 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം, 90W ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങ് പിന്തുണയുള്ള 6,500mAh ബാറ്ററി എന്നിവയാണ് ഇതിലെ പ്രധാന സവിശേഷതകൾ.

ആകസ്‌മികമായ വീഴ്‌ചകളിൽ നിന്നും തീവ്രമായ ചൂടിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പ്ലസിൽ ഉണ്ട്. പുതിയ ഫോണിന് ഇന്ത്യൻ വിപണിയിൽ എത്ര രൂപ വില വരുമെന്നും, എന്ന് മുതൽ ലഭ്യമാവുമെന്നും, എവിടെ നിന്ന് ലഭിക്കുമെന്നും സവിശേഷതകൾ എന്തൊക്കെയെന്നും പരിശോധിക്കാം.

മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ+: വില, ലഭ്യത, ഓഫറുകൾ
മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ+ 12GB റാമും 256GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയന്‍റിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാവൂ. ഇതിന് 47,999 രൂപ വില വരും. പാന്‍റോൺ ചിക്കറി കോഫി, പാന്‍റോൺ സ്റ്റോമി സീ, പാന്‍റോൺ സിൻഫാൻഡെൽ എന്നീ മൂന്ന് നിറങ്ങളിൽ ഇത് ലഭ്യമാണ്. 2026 ജൂൺ 11 മുതലാണ് മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പ്ലസിന്‍റെ വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക. മോട്ടോറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്‌സൈറ്റ് (motorola.in) വഴിയോ, ഫ്ലിപ്‌കാർട്ടിലൂടെയോ, പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ വഴിയോ വാങ്ങാം. ലോഞ്ച് ഓഫറുകളുടെ ഭാഗമായി വാങ്ങുന്നവർക്ക് 3,000 രൂപ തൽക്ഷണ കിഴിവ് കമ്പനി പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കിഴിവിന് ശേഷം 44,999 രൂപയായിരിക്കും വില. അതേസമയം ലോഞ്ച് ഓഫർ പരിമിത കാലത്തേക്ക് മാത്രമായിരിക്കും.

സ്റ്റോറേജ്യഥാർത്ഥ വിലലോഞ്ച് ഓഫർ
12GB+256GBRs 47,999Rs 44,999

മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ+: സ്‌പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
കഴിഞ്ഞ ഏപ്രിലിലാണ് മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 സീരിസിലെ മറ്റൊരു മോഡലായ മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പുറത്തിറക്കിയത്. പ്രോ മോഡലിനെ അപേക്ഷിച്ച് ഒന്നിലധികം അപ്‌ഗ്രേഡുകളോടെയാണ് പുതിയ ഫോൺ എത്തിയിരിക്കുന്നത്. 15W വയർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങിനുള്ള പിന്തുണ, 50-എംപി ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെയുള്ള അപ്‌ഗ്രേഡുകളാണ് പ്രോ പ്ലസ് മോഡലിലുള്ളത്. ഇതിന്‍റെ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.

144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, 5,200 നിറ്റ്സ് പീക്ക് ബ്രൈറ്റ്നസ്, 360Hz വരെ ടച്ച് സാമ്പിൾ, 10-ബിറ്റ് കളർ ഡെപ്ത്, വാട്ടർ ടച്ച് തുടങ്ങിയ സവിശേഷതകൾ പിന്തുണയ്‌ക്കുന്ന 6.8-ഇഞ്ച് സൂപ്പർ HD (2772 x 1272 റെസല്യൂഷൻ) എക്സ്ട്രീം AMOLED ഡിസ്പ്ലേയാണ് ഈ ഫോണിലുള്ളത്. ഇത് മികച്ച വിഷ്വൽ അനുഭവം നൽകും. SGS ബ്ലൂ ലൈറ്റ് റിഡക്ഷൻ, SGS മോഷൻ ബ്ലർ റിഡക്ഷൻ ഡിസ്പ്ലേ സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾ ഇതിന് ലഭിക്കും.

നേരത്തെ പുറത്തിറക്കിയ പ്രോ മോഡലിലുള്ള മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്സ്ട്രീം SoC ആണ് പുതിയ പ്രോ പ്ലസിനും കരുത്ത് പകരുന്നത്. ഈ ചിപ്‌സെറ്റ് 12GB LPDDR5X റാമും 256GB UFS 4.1 സ്റ്റോറേജുമായി ജോടിയാക്കിയിരിക്കുന്നു. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP69/IP68 റേറ്റിങാണ് ഇതിന് ലഭിക്കുന്നത്. കൂടാതെ ആകസ്‌മികമായ വീഴ്‌ചകളിൽ നിന്നും തീവ്രമായ ചൂടിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി മിലിറ്ററി ഗ്രേഡ് സർട്ടിഫിക്കേഷനും ഇതിന് ലഭിക്കുന്നു.

MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS PRICE MOTOROLA EDGE 70 PRO PLUS FEATURES മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പ്ലസ് MOTOROLA EDGE 70 SERIES
Motorola Edge 70 Pro+ available in three color options (Image credit: Motorola)

എന്നാൽ പ്രോ മോഡലും പ്രോ പ്ലസ് മോഡലും തമ്മിലുള്ള പ്രധാന വ്യത്യാസം ക്യാമറയുടെ കാര്യത്തിലാണ്. പ്രോ പ്ലസിൽ ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ (OIS) ഉള്ള 50MP സോണി LYTIA 710 പ്രൈമറി സെൻസർ, 50MP അൾട്രാവൈഡ് സെൻസർ, 3.5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം ഉള്ള 50MP പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറ എന്നിവ അടങ്ങുന്നതാണ് ഇതിലെ ക്യാമറ സജ്ജീകരണം. 50MP ഫ്രണ്ട് ഫേസിങ് ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പോലെ, പ്രോ+ പതിപ്പിനും 60 fps വരെ 4K HDR10+ വീഡിയോകളും 4K 120fps-ൽ സ്ലോ-മോഷൻ വീഡിയോകളും റെക്കോർഡുചെയ്യാൻ കഴിയും.

6,500mAh സിലിക്കൺ-കാർബൺ ബാറ്ററിയാണ് മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ പ്ലസിലുള്ളത്. ഇത് 90W ടർബോപവർ വയർഡ് ചാർജിങും, 15W ടർബോപവർ വയർലെസ് ചാർജിങും, 10W വയർലെസ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും, 5W വയർഡ് റിവേഴ്‌സ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്നു. ആൻഡ്രോയിഡ് 16 അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹലോ UI ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റത്തിലാണ് മോട്ടോറോള എഡ്‌ജ് 70 പ്രോ+ പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നത്. മൂന്ന് വർഷം വരെ OS അപ്‌ഗ്രേഡും അഞ്ച് വർഷം വരെ സുരക്ഷാ പാച്ചുകളും പുതിയ ഫോണിന് ലഭിക്കുമെന്ന് മോട്ടോറോള അവകാശപ്പെടുന്നു.

സവിശേഷതകൾവിശദാംശങ്ങൾ
ഡിസ്‌പ്ലേ144Hz | 6.8 ഇഞ്ച് സൂപ്പർ HD Extreme AMOLED
പ്രൊസസർമീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്‌സ്‌ട്രീം
റാം+സ്റ്റോറേജ്12GB + 256GB
റിയർ ക്യാമറ50MP Sony LYTIA 710 (മെയിൻ) +
50MP (അൾട്രാവൈഡ്) +
50MP (പെരിസ്‌കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ)
ഫ്രണ്ട് ക്യാമറ50MP
ബാറ്ററി6,500mAh
ചാർജിങ് കപ്പാസിറ്റി90W (വയേർഡ്) | 15W (വയർലെസ്)
10W (റിവേഴ്‌സ് വയർലെസ്)
5W (റിവേഴ്‌സ് വയേർഡ്)
ഐപി റേറ്റിങ്IP69/IP68
ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റംആൻഡ്രോയിഡ് 16
അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ഹലോ യുഐ
സുരക്ഷാ അപ്‌ഡേറ്റ്3 വർഷം വരെ (OS അപ്‌ഗ്രേഡ്)
5 വർഷം വരെ (സുരക്ഷാ പാച്ച്)

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