ലോഞ്ചിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം: മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനിൽ ആകർഷക ഡിസൈനിൽ മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പ്ലസ്, സവിശേഷതകൾ അറിഞ്ഞോ...
Published : May 30, 2026 at 6:31 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനിയായ മോട്ടോറോള ജൂൺ ആദ്യ ആഴ്ച തന്നെ പുതിയ സ്മാർട്ട്ഫോൺ പുറത്തിറക്കാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ്. മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ+ 2026 ജൂൺ 4ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മോട്ടോറോള ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോൺ അടുത്തിടെ ഒരു ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിലും കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.
2025 ഡിസംബറിലാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നീട് 2026 ഏപ്രിലിൽ പ്രോ മോഡൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈനപ്പ് വികസിപ്പിച്ചു. ഇനി പ്രോപ്ലസ് കൂടെ കൊണ്ടുവരാനിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി. മോട്ടോറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പ്ലസ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും.
ഡിസൈൻ, ക്യാമറ, കളർ ഓപ്ഷനുകൾ, സ്റ്റോറേജ്, ചിപ്സെറ്റ് ഉൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ലോഞ്ചിന് മുൻപേ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ പ്ലസിന് കരുത്തേകുന്നത് പ്രോ മോഡലിലെ അതേ ചിപ്സെറ്റ് ആയിരിക്കും. ഇതിന് വയർലെസ് ചാർജിങ് പിന്തുണ ലഭിക്കുമെന്നും കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. 144Hz വരെ റിഫ്രഷ് റേറ്റുള്ള ഒരു AMOLED ഡിസ്പ്ലേയും ഇതിലുണ്ടാകും. ഇതിൽ കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ച ഫീച്ചറുകൾ എന്തൊക്കെയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
മോട്ടറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ+: സ്പെസിഫിക്കേഷനുകൾ
മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിങിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രീമിയം ഡിസൈനാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ടച്ചിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് സവിശേഷ ഫിനിഷുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാൽ മോട്ടോറോള പാന്റോണുമായി സഹകരിക്കും. പാന്റോൺ സിൻഫാൻഡെൽ, പാന്റോൺ സ്റ്റോർമി സീ, പാന്റോൺ ചികോറി കോഫി എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും. 12 ജിബി റാമും 256 GB സ്റ്റോറേജും ഉള്ള ഒരൊറ്റ വേരിയന്റിലാണ് ഇത് ലഭ്യമാകുക എന്നാണ് മോട്ടോറോള ഇന്ത്യയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സെറ്റ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഒക്ട കോർ മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 8500 എക്സ്ട്രീം ചിപ്സെറ്റിന്റെ കരുത്തിലായിരിക്കും മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസ് പ്രവർത്തിക്കുക. ഇത് 3.4GHz പീക്ക് ക്ലോക്ക് സ്പീഡ് നൽകുന്നു. AnTuTu ബെഞ്ച്മാർക്കിങ് പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ഇതിന് 24,00,000-ത്തിലധികം പോയിന്റുകൾ ലഭിച്ചതായി കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു. 16GB വരെ LPDDR5x റാം പിന്തുണയോടെയായിരിക്കും ഈ ഫോൺ പുറത്തിറക്കുക. മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി പ്രോസസർ വേഗതയേറിയ പ്രകടനവും നൂതന എഐ ഫീച്ചറുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. സുഗമമായ ഗെയിമിങ്, വേഗതയേറിയ ഡൗൺലോഡുകൾ, പ്രതികരണശേഷിയുള്ള മൾട്ടിടാസ്കിങ് എന്നിവയ്ക്കായി 25% വരെ ഉയർന്ന പീക്ക് പെർഫോമൻസും 30% കൂടുതൽ പവർ കാര്യക്ഷമതയും നൽകുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.
വരാനിരിക്കുന്ന മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് അതിന്റെ പുനർനിർമ്മിച്ച ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ആണ്. എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിൽ 50MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മോട്ടറോള സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത് 3.5x ഒപ്റ്റിക്കൽ സൂം, ഒപ്റ്റിക്കൽ ഇമേജ് സ്റ്റെബിലൈസേഷൻ എന്നിവ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതാണ്.
90W വയേർഡ് ഫാസ്റ്റ് ചാർജിങും 15W വയർലെസ് ചാർജിങും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ബാറ്ററിയാണ് ഇതിലുണ്ടാവുക. വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞ ഡിസൈനിൽ തന്നെ വലിയ ബാറ്ററി ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് 162.7 മില്ലീമീറ്റർ വണ്ണവും 190 ഗ്രാം ഭാരവും ഉണ്ടാകും. ഇതിന് ഒറ്റച്ചാർജിൽ 51 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുമെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.15W വയർലെസ് ചാർജിങ് ഉപയോഗിച്ച് 42 മിനിറ്റ് ചാർജ് ചെയ്താൽ 12 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കും. വെള്ളത്തിൽ നിന്നും പൊടിയിൽ നിന്നും ഫോണിന് സംരക്ഷണം നൽകുന്നതിന് IP68,IP69 റേറ്റിങുകൾ ലഭിക്കും.
