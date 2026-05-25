മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസ് വരുന്നു, ലോഞ്ച് ജൂണിൽ: ക്യാമറ വിശദാംശങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തി
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിൽ പുനർനിർമ്മിച്ച ക്യാമറ സജ്ജീകരണമാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ലോഞ്ച് 2026 ജൂൺ 4ന്.
Published : May 25, 2026 at 1:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ലെനോവോയുടെ ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള സ്മാർട്ട്ഫോൺ കമ്പനിയായ മോട്ടോറോളയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം മെയ് മാസം അനേകം ലോഞ്ചുകൾ നടന്ന സമയമാണ്. ഫോൾഡബിൾ ഫോണായ മോട്ടോറോള റേസർ ഫോൾഡ്, മോട്ടോ ജി37 പവർ, മോട്ടോ ജി37 എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് ഫോണുകളാണ് ഒരു മാസത്തിനകം വിപണിയിലെത്തിയത്. അടുത്ത മാസം മറ്റൊരു ഫോൺ ലോഞ്ച് കൂടെ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി ഇപ്പോൾ.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസ് ആണ് പുറത്തിറക്കാനിരിക്കുന്നത്. 2026 ജൂൺ 4ന് ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് മോട്ടറോള ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു. ഇത് സൂചിപ്പിക്കുന്ന നിരവധി ടീസറുകളും പുറത്തുവന്നിട്ടുണ്ട്. ഡിസൈൻ, ക്യാമറ ഉൾപ്പെടെ വരാനിരിക്കുന്ന ഫോണിന്റെ വിശദാംശങ്ങൾ കമ്പനി ലോഞ്ചിന് മുൻപേ തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
2025 ഡിസംബറിലാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 ഇന്ത്യയിൽ പുറത്തിറക്കിയത്. പിന്നീട് 2026 ഏപ്രിലിൽ പ്രോ മോഡൽ ഉൾപ്പെടുത്തി ലൈനപ്പ് വികസിപ്പിച്ചു. ഇനി പ്രോപ്ലസ് കൂടെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കമ്പനി. മോട്ടറോളയുടെ ഔദ്യോഗിക വെബ്സൈറ്റ്, ഫ്ലിപ്കാർട്ട്, പ്രമുഖ റീട്ടെയിൽ സ്റ്റോറുകൾ എന്നിവയിലൂടെ മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസ് വിൽപ്പനയ്ക്കെത്തും. മറ്റ് സവിശേഷതകളും വിലയും ലോഞ്ചിന് ശേഷം വെളിപ്പെടുത്തും.
Stunning Inside out✨— Motorola India (@motorolaindia) May 24, 2026
Introducing the new motorola edge 70 pro+, where luxurious Collections™️ finishes meet flagship experiences inside and out.
Launching 4th June on Flipkart, https://t.co/azcEfy2uaW and leading retail stores.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ+: ഡിസൈൻ
മെറ്റീരിയൽ എഞ്ചിനീയറിങിൽ ഊന്നൽ നൽകുന്ന പ്രീമിയം ഡിസൈനാണ് മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിന്റെ പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ്. ടച്ചിങ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതാക്കുന്നതിന് മൂന്ന് സവിശേഷ ഫിനിഷുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഇതിനാൽ മോട്ടോറോള പാന്റോണുമായി സഹകരിക്കും. പാന്റോൺ സിൻഫാൻഡെൽ, പാന്റോൺ ബ്ലൂ സർഫ്, പാന്റോൺ വുഡ് ഗോൾഡ് എന്നിങ്ങനെ മൂന്ന് കളർ ഓപ്ഷനുകളിൽ ഇത് ലഭ്യമാവും.
പാന്റോൺ സിൻഫാൻഡെൽ കളറിലുള്ള മോഡൽ സാറ്റിൻ-ലക്സ് ഫിനിഷ് ആഴത്തിലുള്ള മെറൂൺ നിറത്തിലാണ് വരുന്നത്. മിനുസമാർന്ന മാറ്റ് പ്രതലം ആണ് ഇതിൽ വരുന്നത്. പാന്റോൺ ബ്ലൂ സർഫിൽ ട്വിൽ-ഇൻസ്പൈേർഡ് ഫിനിഷിൽ സൂക്ഷ്മമായ നെയ്ത തുണി പോലുള്ള ഘടനയുണ്ട്. പാന്റോൺ വുഡ് ഗോൾഡ് നിറത്തിലുള്ള സ്കൾപ്റ്റഡ് വുഡ് ഫിനിഷിൽ പ്രകൃതിദത്തമായ ഒരു ലീനിയർ വുഡ്-ഗ്രെയിൻ സൗന്ദര്യശാസ്ത്രമുണ്ട്. മോട്ടറോളയുടെ സിഗ്നേച്ചർ സിമെട്രിക് ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് ഫ്രണ്ട് പാനലും മിനിമലിസ്റ്റ് ഫ്രെയിമിങും ഈ ഹാൻഡ്സെറ്റ് നിലനിർത്തുന്നു.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ+: ക്യാമറ
വരാനിരിക്കുന്ന മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിന്റെ മറ്റൊരു പ്രധാന ഹൈലൈറ്റ് അതിന്റെ പുനർനിർമ്മിച്ച ക്യാമറ സജ്ജീകരണം ആണ്. എഡ്ജ് 70 പ്രോപ്ലസിൽ 50MP പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ലെൻസ് ഉൾപ്പെടുമെന്ന് മോട്ടറോള സ്ഥിരീകരിച്ചു. പെരിസ്കോപ്പ് ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറകളുള്ള ക്യാമറ സജ്ജീകരണങ്ങളിൽ സാധാരണയായി കാണപ്പെടുന്ന ബൾക്കി, നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന പിൻ മൊഡ്യൂൾ ഇല്ലാതെ പുതിയ ഫോണിന് കാര്യമായ സൂം ശേഷി ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. ഉയർന്ന കോൺട്രാസ്റ്റുള്ള പകൽ വെളിച്ചത്തിലും കുറഞ്ഞ വെളിച്ചമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിലും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിനായി 50MP സോണി LYTIA 710 പ്രൈമറി സെൻസറും ഉൾപ്പെടുത്തും.
മോട്ടോറോള എഡ്ജ് 70 പ്രോ+: പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന സവിശേഷതകളും വിലയും
6.7 മുതൽ 6.8 ഇഞ്ച് വരെ 1.5K ക്വാഡ്-കർവ്ഡ് AMOLED ഡിസ്പ്ലേ, 144Hz റിഫ്രഷ് റേറ്റ്, ടർബോ പവർ വയേർഡ് ചാർജിങ്, വയർലെസ് ചാർജിങ് എന്നിവയാണ് വരാനിരിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണിൽ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന മറ്റ് ഫീച്ചറുകൾ. ഇതിന് ഇന്ത്യയിൽ 45,000 മുതൽ 50,000 രൂപ വരെ വിലയുണ്ടാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. എങ്കിലും വിലയും മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ ലോഞ്ച് വരെ കാത്തിരിക്കണം.
